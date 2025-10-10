10 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
San Rafael

Almuerzo de las Fuerzas Vivas: el balance del presidente de la Cámara, Gabriel Brega

Gabriel Brega se mostró satisfecho y aseveró que desde lo organizativo y protocolar en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, no "hubo fallas".

Gabriel Brega en diálogo con Noticiero Andino.

Gabriel Brega en diálogo con Noticiero Andino.

Desde la visión regional el mensaje fue conminar a la dirigencia política a trabajar en conjunto como región, todo el sur mendocino. Por la visita del presidente, Brega dijo que entregó un discurso en mano a la secretaria general de la presidencia, para que puedan conocer en profundidad cuáles son las necesidades del sur mendocino.

Lee además
Javier Milei en San Rafael: Mendoza aparece como el futuro que queremos construir video
visita presidencial

Javier Milei en San Rafael: "Mendoza aparece como el futuro que queremos construir"
Alfredo Cornejo a Javier Milei: Vamos a seguir tirando para el mismo lado. video
En San Rafael

Alfredo Cornejo a Javier Milei: "Vamos a seguir tirando para el mismo lado"

Entre los ejes más importantes del extenso discurso, el empresario destacó la realización de la ruta 40, obra trascendental para la actividad hidrocarburífica de la zona; el proyecto Paso Las Leñas y la ampliación de los servicios del Paso Pehuenche que permitirá descongestionar el Paso Internacional Los Libertadores.

Almuerzo de las Fuerzas Vivas: Gabriel Brega y una consideración sin fallas en el balance

Embed - SAN RAFAEL: UN ALMUERZO DE LAS FUERZAS VIVAS SIN FALLAS

Temas
Seguí leyendo

En el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, Omar Félix defendió un "Estado necesario" ante Milei

Frente a Milei, Gabriel Brega pidió medidas urgentes para rescatar las economías regionales

Javier Milei está en San Rafael y participa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas

Tadeo García Zalazar y el plan de la DGE contra el bullying

Omar Félix en la previa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas: "Me interesa que Milei escuche a los sectores"

Para Rodolfo Montero, aún queda mucho por reforzar en materia de salud mental

Los pedidos de Hebe Casado para Javier Milei en su visita a San Rafael

Sergio Marinelli explicó cómo afectará la sequía al sur provincial

LO QUE SE LEE AHORA
Festival del Lomo este feriado en Godoy Cruz.
Concurso con identidad mendocina

Lomo, cerveza y música: así se vive el festival más sabroso de Godoy Cruz

Las Más Leídas

Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la fuga de Cornejo y los influencers que se sumaron
Las imágenes y videos

Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la "fuga" de Cornejo y los influencers que se sumaron

Vuelve el Zonda a Mendoza este viernes.
Pronóstico

Rige una alerta amarilla por Zonda en Mendoza este viernes: a qué zonas afectará

Arrancó el corte de agua en Mendoza: hasta qué hora se extenderá y qué zonas afectará.
Obras de mantenimiento

Arrancó el corte de agua en Mendoza: hasta qué hora se extenderá y qué zonas afectará

Finalizaron las tareas de Aysam y el corte de agua en el Gran Mendoza
Tras 11 horas de trabajo

Finalizaron las tareas de Aysam y el corte de agua en el Gran Mendoza

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 10 de octubre  EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 10 de octubre

Te Puede Interesar

La energía solar y la maquinaria inteligente pueden transformar la producción agrícola mendocina
Economia Regional

La energía solar y la maquinaria inteligente pueden transformar la producción agrícola mendocina

Por Marcelo López Álvarez
Industria: Mendoza fabrica whisky con historia, cobre y pasión video
Emprendimientos locales

Entre la herencia familiar, el cobre y la pasión: cómo se fabrica whisky en Mendoza

Por Sofía Pons
Finalizaron las tareas de Aysam y el corte de agua en el Gran Mendoza
Tras 11 horas de trabajo

Finalizaron las tareas de Aysam y el corte de agua en el Gran Mendoza

Por Luis Calizaya