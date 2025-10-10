Almuerzo de las Fuerzas Vivas: el balance del presidente de la Cámara, Gabriel Brega

Gabriel Brega en diálogo con Noticiero Andino.

Desde la visión regional el mensaje fue conminar a la dirigencia política a trabajar en conjunto como región, todo el sur mendocino. Por la visita del presidente, Brega dijo que entregó un discurso en mano a la secretaria general de la presidencia, para que puedan conocer en profundidad cuáles son las necesidades del sur mendocino.

Entre los ejes más importantes del extenso discurso, el empresario destacó la realización de la ruta 40, obra trascendental para la actividad hidrocarburífica de la zona; el proyecto Paso Las Leñas y la ampliación de los servicios del Paso Pehuenche que permitirá descongestionar el Paso Internacional Los Libertadores.

