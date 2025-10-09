Para Rodolfo Montero, aún queda mucho por reforzar en materia de salud mental

En el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, Rodolfo Montero habló sobre la ampliación de guardias en salud mental.

El ministro de Salud y Deportes de Mendoza, Rodolfo Montero , se expresó esta mañana sobre los avances que se realizaron en materia de salud mental, principalmente en el sur provincial. En el marco del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael , anticipó que el gobernador Alfredo Cornejo podría resaltar estos logros, pero que aún hay mucho trabajo por hacer.

Para el funcionario, la salud mental necesita “muchísimo” refuerzo en Mendoza. “Todavía tenemos brechas en términos de poder abarcar la demanda, territoriales y, sobre todo, con falta de dispositivos comunitarios”, ejemplificó.

Luego, Montero enumeró los distintos resultados de los esfuerzos del ministerio por abarcar esta problemática , entre los que nombró la incorporación de camas de salud mental en múltiples nosocomios generales, la ampliación de guardias de 12 y 24 horas -como en el Hospital Schestakow- y la extensión de la atención de la línea 148, entre otros.

"¿Alcanza? No, por supuesto que no . Es una problemática muy importante en todas las sociedades del mundo. La comunidad mendocina tiene que poner este tema sobre la mesa, tenemos que preocuparnos más por hablar de salud mental ”, completó.

Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

El tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael lo organiza cada año la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria de San Rafael. El evento se realiza para reunir a los principales líderes empresariales, políticos e institucionales para fortalecer los lazos y promover el desarrollo de nuestra región.

En esta oportunidad, debido a las elecciones, se adelantó la fecha habitual del 24 al 9 de octubre. Otra particularidad de este año es que tendrá la visita del presidente Javier Milei.

almuerzo fuerzas vivas 2024 El Almuerzo de las Fuerzas Vivas se realiza en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael.

Los discursos estarán a cargo del Presidente de la CCIA, Gabriel Brega y el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo también hará uso de la palabra en el escenario el Intendente de San Rafael, Omar Félix y el mandatario nacional.

Historia del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

Año a año la fecha de realización del almuerzo varía y -en la medida de lo posible- se realiza en dos días significativos para la historia de San Rafael: el 2 de octubre (se conmemora el traslado de las autoridades y organismos públicos de la Villa Cabecera -hoy Villa 25 de Mayo- a la Colonia Francesa, actual ubicación de la ciudad) o el 24 de octubre, Día del Santo Patrono San Rafael Arcángel.

A lo largo de la historia, el Almuerzo de las Fuerzas Vivas se ha realizado en distintas locaciones del departamento, entre ellas el Predio Ferial Alto del Algarrobal, propiedad de la entidad.

Durante el evento, el Presidente de la institución brinda un discurso en el que plantea problemáticas regionales y departamentales, y el Gobernador responde a los pedidos con su propia alocución.