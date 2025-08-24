Salud mental en Mendoza: los desafíos que perduran tras la pandemia y los recursos de asistencia

Cinco años y seis meses se cumplirán desde la llegada del Covid-19 a la Argentina . Si bien la pandemia se extendió por dos años, una vez que las medidas comenzaron a flexibilizarse, el panorama no era el mismo. El impacto de aquella época en la salud mental aún es tema de consultas.

El virus que marcó un antes y un después en la sociedad tuvo su primer caso confirmado en el país el 3 de marzo de 2020 . Algunos días después, la administración de Alberto Fernández dispuso la activación de un protocolo para evitar el incremento de casos. El confinamiento obligatorio, los decesos de amigos y seres queridos, la crisis sanitaria y la incertidumbre generalizada fueron algunos de los factores que comenzaron a pesar en el bienestar de los mendocinos.

“Al inicio de la pandemia , el confinamiento y la incertidumbre generaron un desajuste en diversos niveles, dando lugar a reacciones de ansiedad aguda, estrés y estados de hipervigilancia”, explicó a Sitio Andino Walter Motilla , psicólogo y Director Clínico del Instituto Psicosalud .

En otras palabras, frente a la amenaza de una enfermedad de la que —en un primer momento— poco se sabía y presentaba un elevado riesgo de vida , los ciudadanos adoptaron un estado de alerta constante. “El sistema de respuesta al estrés se activó de manera sostenida , lo que incrementó los niveles de cortisol y afectó tanto la regulación emocional como la inmunidad”, añade el profesional.

En marzo de 2025, se cumplieron cinco años del primer caso de coronavirus en Argentina.

A nivel psicológico, el encierro produjo cierta “disonancia entre la necesidad de control y la percepción de amenaza”, lo que propició, en muchos casos, una “exacerbación de cuadros previos de ansiedad o depresión", señala Motilla. En el ámbito social, “la restricción de los vínculos afectivos impactó en el bienestar general, mientras que a nivel existencial, muchas personas se enfrentaron a un cuestionamiento profundo sobre el sentido de la vida, la que se comenzó a percibir claramente frágil”.

Salud mental post pandemia: los desafíos que perduran

Walter Motilla afirma que, tras ese caótico período pandémico, muchas personas lograron desarrollar estrategias de afrontamiento que continúan vigentes, algunas de ellas positivas y otras menos saludables.

Entre las primeras, se encuentran:

Una mayor conciencia del autocuidado (hábitos saludables, ejercicio, descanso adecuado).

(hábitos saludables, ejercicio, descanso adecuado). Una revalorización de las relaciones interpersonales como fuente de apoyo emocional.

como fuente de apoyo emocional. Flexibilidad cognitiva : la capacidad de adaptarse a cambios inesperados sin generar ansiedad extrema.

: la capacidad de adaptarse a cambios inesperados sin generar ansiedad extrema. La exploración del sentido de vida: un aspecto clave en la resiliencia que permite transformar la adversidad en crecimiento personal.

salud mental.jpg Tras la pandemia, las personas revalorización sus relaciones interpersonales como fuente de apoyo emocional. Gentileza.

Entre los patrones negativos internalizados se encuentra la hipersensibilidad ante la incertidumbre o una menor tolerancia al estrés y la frustración. Esto se manifiesta en las dificultades para proyectar el futuro sin miedo a nuevas crisis; ansiedad residual ante situaciones que impliquen aglomeraciones o contacto social prolongado; y en cambios en la identidad personal y profesional —muchas personas replantearon sus prioridades y estilos de vida.

Qué recursos públicos existen en Mendoza para cuidar la salud mental

Aunque la emergencia sanitaria ya quedó atrás, sus consecuencias en la salud mental persisten. Se mantienen cuadros de ansiedad crónica, depresión y estrés postraumático, sobre todo en quienes atravesaron internaciones graves o la pérdida de familiares.

Además, se observan trastornos del sueño y agotamiento extremo en trabajadores de la salud, uno de los sectores más golpeados por la crisis. La pandemia dejó en evidencia que la salud mental, muchas veces relegada, necesita políticas públicas urgentes para garantizar acceso equitativo y atención oportuna.

salud mental 3.jpg Aunque la emergencia sanitaria ya quedó atrás, sus consecuencias en la salud mental persisten.

En la provincia de Mendoza, la Dirección de Salud Mental y Consumos Problemáticos trabaja en la ampliación de guardias interdisciplinarias en hospitales generales y en redes de abordaje. De esta forma, los recursos a los que se puede acceder son:

Hospitales generales con servicios especializados

Hospital Teodoro J. Schestakow: 20 camas para adultos y 10 para adolescentes

Hospital Lencinas: 11 camas para adultos

Hospital Notti: 6 camas infantiles

Hospital Central: 6 camas para adultos y adolescentes a partir de los 15 años.

Hospital Dr. Ramón Carrillo: 8 camas

Hospital Victorino Tagarelli: 4 camas

Hospital Regional Antonio J. Scaravelli: 4 camas

Hospital Alfredo Ítalo Perrupato: 6 camas adultos y 3 infantiles

Hospital Saporiti: 6 camas

Hospital Regional Diego Paroissien: 2 camas

Hospital Lagomaggiore: 6 camas

Hospitales especializados

Hospital Carlos Pereyra: 87 camas para adultos

Hospital El Sauce: 87 camas para adultos

CIPAU: 12 camas y 3 para preinternación adolescente

Centro Regional de Salud Mental Familiar y Comunitaria N° 1

Dispositivo orientado al abordaje individual, grupal en las temáticas referidas a la salud mental en general. Rehabilitación en alcoholismo y adicciones. Con atención a personas de 17 años en adelante.

Atención: Lunes: de 8 A 20.30 hs. – Martes, miércoles, jueves y viernes: de 8 a 19 hs. – Sábados: de 8 A 13 hs.

Lunes: de 8 A 20.30 hs. – Martes, miércoles, jueves y viernes: de 8 a 19 hs. – Sábados: de 8 A 13 hs. Teléfono: (0261) 497-3449

(0261) 497-3449 Dirección: Perón 70 (Maipú)

Centros Preventivos y Asistenciales en Salud Mental Infanto Juvenil

Coordinación Central

Atención: lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Teléfonos: (0261) 429-4017 /425-3964 / 425-3144 Interno 107/117

Dirección: Morón 332 (Ciudad de Mendoza)

Centro Infanto Juvenil N°1 Godoy Cruz

Atención: lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Teléfono: 422-0836

Dirección: Joaquín V. González 390 (Godoy Cruz)

Centro Infanto Juvenil N°2 Capital

Atención: lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Teléfono: 430-7424

Dirección: José Federico Moreno 2861 (Ciudad)

Centro Infanto Juvenil N°3 Rodeo Del Medio

Atención: lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Teléfono: 495-2666

Dirección: Ruta 50 n°786 (Rodeo del Medio)

Centro Infanto Juvenil N°4 Tunuyán

Atención: lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Teléfono: 02622 422-935

Dirección: Godoy Cruz 1290 (Tunuyán)

Centro Infanto Juvenil N°5 San Martín

Atención: lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Teléfono: 0263 443-2957

Dirección: Gutiérrez 42

Centro Infanto Juvenil N°6 Lavalle

Atención: lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Teléfono: 0621 545-2802

Dirección: CIC. Costa de Araujo

Centro Infanto Juvenil N°7 San Rafael

Atención: lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Teléfono: 0260 444-5947

Dirección: Córdoba 110 (San Rafael)

Centro Infanto Juvenil N°8 Guaymallén

Atención: lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Teléfono: 426-5132

Dirección: España 4635 (Guaymallén)

Centro Infanto Juvenil N°9 Tupungato

Atención: lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Teléfono: 261 3898035

Dirección: Las Heras y Monseñor Fernández – Hospital General Las Heras (Tupungato)

En adición, a nivel nacional se encuentra a disposición el Dispositivo de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental, el 0800-999-0091, cuya atención está a cargo de profesionales de este campo y que funciona las 24 horas de los 365 días del año.

En Mendoza, los interesados pueden comunicarse al número 148 opción 0, para ser asistido por profesionales de Salud Mental de la Dirección homónima. La línea funciona las 24 horas los 365 días del año. Es un servicio gratuito y confidencial.