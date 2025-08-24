Salud mental en Mendoza: los desafíos que perduran tras la pandemia y los recursos de asistencia

Cinco años y seis meses se cumplirán desde la llegada del Covid-19 a la Argentina. Si bien la pandemia se extendió por dos años, una vez que las medidas comenzaron a flexibilizarse, el panorama no era el mismo. El impacto de aquella época en la salud mental aún es tema de consultas.
La vida durante y después del Covid-19 y la pandemia
El virus que marcó un antes y un después en la sociedad tuvo su primer caso confirmado en el país el 3 de marzo de 2020. Algunos días después, la administración de Alberto Fernández dispuso la activación de un protocolo para evitar el incremento de casos. El confinamiento obligatorio, los decesos de amigos y seres queridos, la crisis sanitaria y la incertidumbre generalizada fueron algunos de los factores que comenzaron a pesar en el bienestar de los mendocinos.
“Al inicio de la pandemia, el confinamiento y la incertidumbre generaron un desajuste en diversos niveles, dando lugar a reacciones de ansiedad aguda, estrés y estados de hipervigilancia”, explicó a Sitio AndinoWalter Motilla, psicólogo y Director Clínico del Instituto Psicosalud.
En marzo de 2025, se cumplieron cinco años del primer caso de coronavirus en Argentina.
Web. Pixabay. Imagen ilustrativa
En otras palabras, frente a la amenaza de una enfermedad de la que —en un primer momento— poco se sabía y presentaba un elevado riesgo de vida, los ciudadanos adoptaron un estado de alerta constante. “El sistema de respuesta al estrés se activó de manera sostenida, lo que incrementó los niveles de cortisol y afectó tanto la regulación emocional como la inmunidad”, añade el profesional.
A nivel psicológico, el encierro produjo cierta “disonancia entre la necesidad de control y la percepción de amenaza”, lo que propició, en muchos casos, una “exacerbación de cuadros previos de ansiedad o depresión", señala Motilla. En el ámbito social, “la restricción de los vínculos afectivos impactó en el bienestar general, mientras que a nivel existencial, muchas personas se enfrentaron a un cuestionamiento profundo sobre el sentido de la vida, la que se comenzó a percibir claramente frágil”.
Salud mental post pandemia: los desafíos que perduran
Walter Motilla afirma que, tras ese caótico período pandémico, muchas personas lograron desarrollar estrategias de afrontamiento que continúan vigentes, algunas de ellas positivas y otras menos saludables.
Entre las primeras, se encuentran:
Una mayor conciencia del autocuidado (hábitos saludables, ejercicio, descanso adecuado).
Una revalorización de las relaciones interpersonales como fuente de apoyo emocional.
Flexibilidad cognitiva: la capacidad de adaptarse a cambios inesperados sin generar ansiedad extrema.
La exploración del sentido de vida: un aspecto clave en la resiliencia que permite transformar la adversidad en crecimiento personal.
salud mental.jpg
Tras la pandemia, las personas revalorización sus relaciones interpersonales como fuente de apoyo emocional.
Gentileza.
Entre los patrones negativos internalizados se encuentra la hipersensibilidad ante la incertidumbre o una menor tolerancia al estrés y la frustración. Esto se manifiesta en las dificultades para proyectar el futuro sin miedo a nuevas crisis; ansiedad residual ante situaciones que impliquen aglomeraciones o contacto social prolongado; y en cambios en la identidad personal y profesional —muchas personas replantearon sus prioridades y estilos de vida.
Qué recursos públicos existen en Mendoza para cuidar la salud mental
Aunque la emergencia sanitaria ya quedó atrás, sus consecuencias en la salud mental persisten. Se mantienen cuadros de ansiedad crónica, depresión y estrés postraumático, sobre todo en quienes atravesaron internaciones graves o la pérdida de familiares.
Además, se observan trastornos del sueño y agotamiento extremo en trabajadores de la salud, uno de los sectores más golpeados por la crisis. La pandemia dejó en evidencia que la salud mental, muchas veces relegada, necesita políticas públicas urgentes para garantizar acceso equitativo y atención oportuna.
salud mental 3.jpg
Aunque la emergencia sanitaria ya quedó atrás, sus consecuencias en la salud mental persisten.
CIPAU: 12 camas y 3 para preinternación adolescente
Centro Regional de Salud Mental Familiar y Comunitaria N° 1
Dispositivo orientado al abordaje individual, grupal en las temáticas referidas a la salud mental en general. Rehabilitación en alcoholismo y adicciones. Con atención a personas de 17 años en adelante.
Atención: Lunes: de 8 A 20.30 hs. – Martes, miércoles, jueves y viernes: de 8 a 19 hs. – Sábados: de 8 A 13 hs.
Teléfono: (0261) 497-3449
Dirección: Perón 70 (Maipú)
Centros Preventivos y Asistenciales en Salud Mental Infanto Juvenil
Dirección: Las Heras y Monseñor Fernández – Hospital General Las Heras (Tupungato)
En adición, a nivel nacional se encuentra a disposición el Dispositivo de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental, el 0800-999-0091, cuya atención está a cargo de profesionales de este campo y que funciona las 24 horas de los 365 días del año.
En Mendoza, los interesados pueden comunicarse al número 148 opción 0, para ser asistido por profesionales de Salud Mental de la Dirección homónima. La línea funciona las 24 horas los 365 días del año. Es un servicio gratuito y confidencial.