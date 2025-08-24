A dónde asisitir

Salud mental en Mendoza: los desafíos que perduran tras la pandemia y los recursos de asistencia

A 5 años del comienzo de la pandemia en Argentina, aún persisten secuelas del Covid-19. ¿Qué centros de Salud Mental existen en Mendoza para solicitar ayuda?

Mendoza y la salud mental: recursos disponibles para la comunidad

Mendoza y la salud mental: recursos disponibles para la comunidad

Foto: NA
 Por Celeste Funes

Cinco años y seis meses se cumplirán desde la llegada del Covid-19 a la Argentina. Si bien la pandemia se extendió por dos años, una vez que las medidas comenzaron a flexibilizarse, el panorama no era el mismo. El impacto de aquella época en la salud mental aún es tema de consultas.

La vida durante y después del Covid-19 y la pandemia

El virus que marcó un antes y un después en la sociedad tuvo su primer caso confirmado en el país el 3 de marzo de 2020. Algunos días después, la administración de Alberto Fernández dispuso la activación de un protocolo para evitar el incremento de casos. El confinamiento obligatorio, los decesos de amigos y seres queridos, la crisis sanitaria y la incertidumbre generalizada fueron algunos de los factores que comenzaron a pesar en el bienestar de los mendocinos.

Lee además
Trabajo híbrido en la Argentina.
Retos y perspectivas

Trabajo híbrido en Argentina: una transformación que va más allá de lo tecnológico
El intendente de Godoy Cruz Diego Costarelli participó de las actividades.
Presencia de estudiantes

Godoy Cruz celebró el Día Internacional de las Juventudes con "Juventud Activa"

“Al inicio de la pandemia, el confinamiento y la incertidumbre generaron un desajuste en diversos niveles, dando lugar a reacciones de ansiedad aguda, estrés y estados de hipervigilancia”, explicó a Sitio Andino Walter Motilla, psicólogo y Director Clínico del Instituto Psicosalud.

Covid, tapaboca, coronavirus, pandemia, barbijo - 485243
En marzo de 2025, se cumplieron cinco años del primer caso de coronavirus en Argentina.

En marzo de 2025, se cumplieron cinco años del primer caso de coronavirus en Argentina.

En otras palabras, frente a la amenaza de una enfermedad de la que —en un primer momento— poco se sabía y presentaba un elevado riesgo de vida, los ciudadanos adoptaron un estado de alerta constante. “El sistema de respuesta al estrés se activó de manera sostenida, lo que incrementó los niveles de cortisol y afectó tanto la regulación emocional como la inmunidad”, añade el profesional.

A nivel psicológico, el encierro produjo cierta “disonancia entre la necesidad de control y la percepción de amenaza”, lo que propició, en muchos casos, una “exacerbación de cuadros previos de ansiedad o depresión", señala Motilla. En el ámbito social, “la restricción de los vínculos afectivos impactó en el bienestar general, mientras que a nivel existencial, muchas personas se enfrentaron a un cuestionamiento profundo sobre el sentido de la vida, la que se comenzó a percibir claramente frágil”.

Salud mental post pandemia: los desafíos que perduran

Walter Motilla afirma que, tras ese caótico período pandémico, muchas personas lograron desarrollar estrategias de afrontamiento que continúan vigentes, algunas de ellas positivas y otras menos saludables.

Entre las primeras, se encuentran:

  • Una mayor conciencia del autocuidado (hábitos saludables, ejercicio, descanso adecuado).
  • Una revalorización de las relaciones interpersonales como fuente de apoyo emocional.
  • Flexibilidad cognitiva: la capacidad de adaptarse a cambios inesperados sin generar ansiedad extrema.
  • La exploración del sentido de vida: un aspecto clave en la resiliencia que permite transformar la adversidad en crecimiento personal.
salud mental.jpg
Tras la pandemia, las personas revalorización sus relaciones interpersonales como fuente de apoyo emocional.

Tras la pandemia, las personas revalorización sus relaciones interpersonales como fuente de apoyo emocional.

Entre los patrones negativos internalizados se encuentra la hipersensibilidad ante la incertidumbre o una menor tolerancia al estrés y la frustración. Esto se manifiesta en las dificultades para proyectar el futuro sin miedo a nuevas crisis; ansiedad residual ante situaciones que impliquen aglomeraciones o contacto social prolongado; y en cambios en la identidad personal y profesional —muchas personas replantearon sus prioridades y estilos de vida.

Qué recursos públicos existen en Mendoza para cuidar la salud mental

Aunque la emergencia sanitaria ya quedó atrás, sus consecuencias en la salud mental persisten. Se mantienen cuadros de ansiedad crónica, depresión y estrés postraumático, sobre todo en quienes atravesaron internaciones graves o la pérdida de familiares.

Además, se observan trastornos del sueño y agotamiento extremo en trabajadores de la salud, uno de los sectores más golpeados por la crisis. La pandemia dejó en evidencia que la salud mental, muchas veces relegada, necesita políticas públicas urgentes para garantizar acceso equitativo y atención oportuna.

salud mental 3.jpg
Aunque la emergencia sanitaria ya quedó atrás, sus consecuencias en la salud mental persisten.

Aunque la emergencia sanitaria ya quedó atrás, sus consecuencias en la salud mental persisten.

En la provincia de Mendoza, la Dirección de Salud Mental y Consumos Problemáticos trabaja en la ampliación de guardias interdisciplinarias en hospitales generales y en redes de abordaje. De esta forma, los recursos a los que se puede acceder son:

Hospitales generales con servicios especializados

  • Hospital Teodoro J. Schestakow: 20 camas para adultos y 10 para adolescentes
  • Hospital Lencinas: 11 camas para adultos
  • Hospital Notti: 6 camas infantiles
  • Hospital Central: 6 camas para adultos y adolescentes a partir de los 15 años.
  • Hospital Dr. Ramón Carrillo: 8 camas
  • Hospital Victorino Tagarelli: 4 camas
  • Hospital Regional Antonio J. Scaravelli: 4 camas
  • Hospital Alfredo Ítalo Perrupato: 6 camas adultos y 3 infantiles
  • Hospital Saporiti: 6 camas
  • Hospital Regional Diego Paroissien: 2 camas
  • Hospital Lagomaggiore: 6 camas

Hospitales especializados

  • Hospital Carlos Pereyra: 87 camas para adultos
  • Hospital El Sauce: 87 camas para adultos
  • CIPAU: 12 camas y 3 para preinternación adolescente

Centro Regional de Salud Mental Familiar y Comunitaria N° 1

Dispositivo orientado al abordaje individual, grupal en las temáticas referidas a la salud mental en general. Rehabilitación en alcoholismo y adicciones. Con atención a personas de 17 años en adelante.

  • Atención: Lunes: de 8 A 20.30 hs. – Martes, miércoles, jueves y viernes: de 8 a 19 hs. – Sábados: de 8 A 13 hs.
  • Teléfono: (0261) 497-3449
  • Dirección: Perón 70 (Maipú)

Centros Preventivos y Asistenciales en Salud Mental Infanto Juvenil

Coordinación Central

  • Atención: lunes a viernes de 8 a 17 hs.
  • Teléfonos: (0261) 429-4017 /425-3964 / 425-3144 Interno 107/117
  • Dirección: Morón 332 (Ciudad de Mendoza)

Centro Infanto Juvenil N°1 Godoy Cruz

  • Atención: lunes a viernes de 8 a 17 hs.
  • Teléfono: 422-0836
  • Dirección: Joaquín V. González 390 (Godoy Cruz)

Centro Infanto Juvenil N°2 Capital

  • Atención: lunes a viernes de 8 a 17 hs.
  • Teléfono: 430-7424
  • Dirección: José Federico Moreno 2861 (Ciudad)

Centro Infanto Juvenil N°3 Rodeo Del Medio

  • Atención: lunes a viernes de 8 a 17 hs.
  • Teléfono: 495-2666
  • Dirección: Ruta 50 n°786 (Rodeo del Medio)

Centro Infanto Juvenil N°4 Tunuyán

  • Atención: lunes a viernes de 8 a 17 hs.
  • Teléfono: 02622 422-935
  • Dirección: Godoy Cruz 1290 (Tunuyán)

Centro Infanto Juvenil N°5 San Martín

  • Atención: lunes a viernes de 8 a 17 hs.
  • Teléfono: 0263 443-2957
  • Dirección: Gutiérrez 42

Centro Infanto Juvenil N°6 Lavalle

  • Atención: lunes a viernes de 8 a 17 hs.
  • Teléfono: 0621 545-2802
  • Dirección: CIC. Costa de Araujo

Centro Infanto Juvenil N°7 San Rafael

  • Atención: lunes a viernes de 8 a 17 hs.
  • Teléfono: 0260 444-5947
  • Dirección: Córdoba 110 (San Rafael)

Centro Infanto Juvenil N°8 Guaymallén

  • Atención: lunes a viernes de 8 a 17 hs.
  • Teléfono: 426-5132
  • Dirección: España 4635 (Guaymallén)

Centro Infanto Juvenil N°9 Tupungato

  • Atención: lunes a viernes de 8 a 17 hs.
  • Teléfono: 261 3898035
  • Dirección: Las Heras y Monseñor Fernández – Hospital General Las Heras (Tupungato)

En adición, a nivel nacional se encuentra a disposición el Dispositivo de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental, el 0800-999-0091, cuya atención está a cargo de profesionales de este campo y que funciona las 24 horas de los 365 días del año.

En Mendoza, los interesados pueden comunicarse al número 148 opción 0, para ser asistido por profesionales de Salud Mental de la Dirección homónima. La línea funciona las 24 horas los 365 días del año. Es un servicio gratuito y confidencial.

Temas
Seguí leyendo

La esposa de Nahuel Gallo denuncia "crimen de lesa humanidad" a más de ocho meses de su arresto

Murió Norma Beatriz Nolan, la única Miss Universo argentina

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3298 del domingo 24 de agosto

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1316 del domingo 24 de agosto

El emotivo posteo de Alfredo Cornejo por el Día del Padre en Mendoza

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2390 del domingo 24 de agosto

El hallazgo científico que reescribe la historia del mestizaje humano

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 24 de agosto

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Internacional Los Libertadores habilitado este domingo.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 24 de agosto

Las Más Leídas

Las empresas internacionales empezaron a indagar para instalarse en Mendoza Shopping.
Mercado

Qué marcas internacionales podrían desembarcar en Mendoza Shopping

Paso Internacional Los Libertadores habilitado este domingo.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 24 de agosto

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza
Buenas noticias

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza

El fenómeno de La Niña: qué efectos tendría en el clima de la provincia de Mendoza
Aún en etapa neutra

El fenómeno de La Niña: qué efectos tendría en el clima de la provincia de Mendoza

La nueva alianza electoral presentó a todos sus candidatos para el Congreso, la Legislatura y los Concejos Deliberantes video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas de todos los departamentos de La Libertad Avanza+ Cambia Mendoza

Te Puede Interesar

Para María Gómez, Nahuel está siendo víctima de una desaparición forzada en Venezuela 
Gendarme argentino en Venezuela

La esposa de Nahuel Gallo denuncia "crimen de lesa humanidad" a más de ocho meses de su arresto

Por Sitio Andino Sociedad
Uno de los micros con hinchas chilenos cruzó hoy la frontera video
Por el cruce Mendoza/Chile

Hasta que un día, los hinchas chilenos que vivieron la "guerra" en Avellaneda pudieron volver a su país

Por Sitio Andino Policiales
Mendoza y la salud mental: recursos disponibles para la comunidad
A dónde asisitir

Salud mental en Mendoza: los desafíos que perduran tras la pandemia y los recursos de asistencia

Por Celeste Funes