San Carlos realizará una jornada abierta por la salud integral de las mujeres

En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres , el Municipio de San Carlos llevará adelante una jornada abierta a toda la comunidad destinada a la concientización y el abordaje integral de la salud femenina.

La actividad se desarrollará este jueves 28 de mayo , de 9:00 a 12:30 , en el Centro de Educación ubicado en el segundo piso de la Terminal de Ómnibus de Eugenio Bustos.

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La propuesta es organizada por la Casa de las Mujeres junto a universidades y contará con el acompañamiento del Hospital Victorino Tagarelli , cuyos profesionales participarán de las distintas charlas y espacios de intercambio.

Durante la jornada, el eje principal será la menopausia y la perimenopausia , etapas fundamentales en la vida de las mujeres que serán abordadas desde distintas ramas de la medicina y la salud integral.

Entre los temas a tratar se encuentran:

Ginecología

Salud mental

Nutrición

Suelo pélvico

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de información y acompañamiento para toda la comunidad. “Es una etapa de la vida de las mujeres para la cual debemos prepararnos y conocer más como sociedad”, señalaron.

La actividad en San Carlos será abierta y gratuita

La jornada estará abierta al público en general, tanto para mujeres como para hombres interesados en participar. Además, informaron que los cupos son limitados y que no se requiere inscripción previa, por lo que quienes deseen asistir solo deberán acercarse al lugar el día del evento.