27 de mayo de 2026
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Sitio Andino
San Carlos

San Carlos realizará una jornada abierta por la salud integral de las mujeres

La actividad es organizada por la Casa de las Mujeres junto a universidades y profesionales del Hospital Victorino Tagarelli de San Carlos.

Hospital Victorino Tagarelli en San Carlos.

Hospital Victorino Tagarelli en San Carlos.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el Municipio de San Carlos llevará adelante una jornada abierta a toda la comunidad destinada a la concientización y el abordaje integral de la salud femenina.

La actividad se desarrollará este jueves 28 de mayo, de 9:00 a 12:30, en el Centro de Educación ubicado en el segundo piso de la Terminal de Ómnibus de Eugenio Bustos.

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La propuesta es organizada por la Casa de las Mujeres junto a universidades y contará con el acompañamiento del Hospital Victorino Tagarelli, cuyos profesionales participarán de las distintas charlas y espacios de intercambio.

Menopausia, salud mental y nutrición entre los temas principales

Durante la jornada, el eje principal será la menopausia y la perimenopausia, etapas fundamentales en la vida de las mujeres que serán abordadas desde distintas ramas de la medicina y la salud integral.

Entre los temas a tratar se encuentran:

  • Ginecología
  • Salud mental
  • Nutrición
  • Suelo pélvico

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de información y acompañamiento para toda la comunidad. “Es una etapa de la vida de las mujeres para la cual debemos prepararnos y conocer más como sociedad”, señalaron.

La actividad en San Carlos será abierta y gratuita

La jornada estará abierta al público en general, tanto para mujeres como para hombres interesados en participar. Además, informaron que los cupos son limitados y que no se requiere inscripción previa, por lo que quienes deseen asistir solo deberán acercarse al lugar el día del evento.

Embed - San Carlos hablará de menopausia y perimenopausia en el Día de Acción por la Salud de las Mujeres

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