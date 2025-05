Salud mental: el Gobierno de Mendoza amplía la red de abordaje

El flamante Centro de Consumos problemáticos de Lavalle está destinado al abordaje de personas mayores de catorce años , o a la orientación de los familiares de aquellos que no hayan problematizado su situación, pero necesiten ayuda.

Al respecto, Manuel Vilapriño, director de Salud Mental y Consumos Problemáticos, sostuvo: “Este centro se inaugura en una zona que tiene la necesidad y cuenta con un equipo interdisciplinario muy sólido. De modo tal que aquellas personas que no tienen recursos ni red familiar para reinsertarse en la sociedad puedan lograrlo”.

En cuanto al Servicio de Internación infanto-juvenil del Hospital Carrillo, Beatriz Montenegro, su directora, se mostró conforme con la ampliación y la incorporación de cuatro camas. “Atendemos chicos con problemas de salud mental, de 0 a 18 años, y el espacio nos resultaba escaso. Ahora van a contar con sus habitaciones, un espacio de juegos, de talleres. Sitio solo destinado a ellos, para lo cual se acondicionó el sector, sacando todos aquellos elementos que pudieran ser peligrosos”, explicó Montenegro.

La idea fue darles un espacio de respeto y contención, y que también fuera seguro La idea fue darles un espacio de respeto y contención, y que también fuera seguro

Este servicio tiene una alta demanda y es atendido por un equipo interdisciplinario, conformado por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, médicos pediatras y personal de enfermería.

centro para el abordaje de consumo problemático 2.jpg

“En estos momentos hay una enorme prevalencia de los trastornos mentales, por eso es importante poder ayudar a las personas que los padezcan porque hay quienes se pueden recuperar. Es importante visibilizar estas problemáticas. Por ejemplo, en este momento, el suicidio y el consumo problemático se han extendido a toda la provincia, no respeta clases sociales ni rango etario. La clave es que la sociedad debe escuchar al que tiene al lado y no excluir ni expulsar a nadie, para que estas problemáticas no aumenten más”, finalizó Vilapriño.

Por su parte, Rodolfo Montero, ministro de Salud y Deportes, expresó que la problemática de la salud mental hay que discutirla y asumirla como sociedad para visibilizarla. Además, debemos ser conscientes que las crisis económicas la profundizan más.

“Estamos buscando fortalecer este tipo de centros con la prevención, pero también con una residencia asistida como la que inauguramos, queremos darle alternativas a las personas para que continúen con su proceso de recuperación. En este tipo de lugares ofrecemos dispositivos intermedios donde la gente tiene que empezar a realizar algunas tareas cotidianas, a convivir con otras personas, lo que permite ir subiendo escalones para su inserción”, dijo el ministro.

Montero mencionó que en los últimos quince días, además de una guardia, se han inaugurado camas en Tunuyán y destacó el trabajo que viene realizando salud mental para obtener datos estadísticos en temas como suicidios y consumos. Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza.