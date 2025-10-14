Cómo se votará en las elecciones 2025 en Mendoza: dos boletas, doble urna y sin cuarto oscuro

La Junta Electoral de Mendoza brindó detalles del sistema de votación con el que se encontrarán los mendocinos en las próximas elecciones 2025: dos boletas, doble urna y sin cuarto oscuro. Las particularidades que tendrán los próximos comicios legislativos.
La jueza federal con competencia electoral en la provincia, Susana Pravata, dio una conferencia de prensa donde exhibió las boletas únicas de papel, con diseños distintos, aunque no las oficiales, que, según dijo, llegarán en los próximos días. Además, recordó que en el recinto de votación podrán votar dos personas a la vez.
Al ingresar, cada elector recibirá dos boletas: una nacional, de color celeste, para elegir diputados nacionales, y otra provincial, de color verde, para elegir senadores, diputados provinciales y concejales municipales, si corresponde.
"La persona que concurra a votar se va a acercar a la mesa que le corresponda, va a advertir que está el presidente de mesa con sus dos vocales, eventualmente también pueden estar los fiscales de los partidos. El Presidente va a recibir el documento y verificar la identidad. Una vez verificados los datos, le va a entregar las dos boletas al mismo tiempo", señaló Pravata.
junta electoral nacional mendoza, elecciones generales, metodo de votacion, boleta unica
La Junta Electoral de Mendoza dio detalles del sistema de votación.
Foto: Yemel Fil
"La boleta nacional es mucho más pequeña que la provincial", advirtió la jueza. No tendrán sobres, si no que deben doblarse antes de ser introducidas a las urnas, que estarán identificadas con los colores correspondientes.
Las boletas de las elecciones 2025
Nacional, de color celeste, para diputados nacionales (con foto del primer candidato y casilleros de opción).
Provincial, de color verde, para senadores, diputados y concejales (con nombres completos, casillero de lista completa y diseño dividido en tercios: logo partidario, foto y detalles de postulación).
junta electoral nacional mendoza, elecciones generales, metodo de votacion, boleta unica
La boleta provincial será más grande que la nacional.
Foto: Yemel Fil
Las cabinas de votación
"Las cabinas de votación van a estar enfrentadas a las autoridades de mesa. Lo que permite el secreto del voto porque la persona se va a sentar en el escritorio, va a marcar la opción de su elección en cada una de las boletas y después volverá hasta la autoridad de mesa para poder hacer el depósito de cada boleta doblada", afirmó la jueza federal. Podrán votar dos personas al mismo tiempo para darle más dinamismo a la elección.
junta electoral nacional mendoza, elecciones generales, metodo de votacion, boleta unica
La autoridad de mesa entregará un bolígrafo al votante.
Foto: Yemel Fil
Las urnas
Como habrá dos boletas, existirán dos urnas, identificadas de color celeste (nacional) y verde (provincial). Pravata dijo que las autoridades de mesa deberán prestar particular atención a que el votante introduzca las papeletas en la urna correcta.
"En esta elección, a raíz de la concurrencia, en la Provincia hemos previsto una tercera autoridad de mesa vocal para que específicamente sea muy riguroso en el control y la colaboración para que cada boleta sea depositada en la urna respectiva", afirmó la jueza de H. Junta Electoral de la Provincia de Mendoza.
Sobre si ocurre una equivocación de urna, la magistrada sostuvo: "Se ha tratado, a través de la capacitación, es establecer un estricto control riguroso para evitar errores. Lo que puede pasar es que excepcionalmente pase, eso habrá que ver si el voto es o no objetado por la Cámara Nacional Electoral. Pero se han administrado todos los mecanismos posibles para tratar de evitarlo".
junta electoral nacional mendoza, elecciones generales, metodo de votacion, boleta unica
Habrá dos urnas.
Foto: Yemel Fil
La cartelería
"Pusimos a disposición distintos tipos de cartelería. Una con la oferta electoral para que la gente lo pueda visualizar bien, y otra, con la provincial. Hay carteles también con los pasos de cómo votar y también hay cartelería destinada a las personas con alguna situación de discapacidad", dijo Pravata.
Asimismo, indicó que en cada escuela habrá una cabina especial para personas con movilidad reducida o que no puedan acceder a la cabina de votación. Estará ubicada en un lugar accesible.
junta electoral nacional mendoza, elecciones generales, metodo de votacion, boleta unica
Colocarán cartelería con la oferta electoral provincial y nacional.