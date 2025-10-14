14 de octubre de 2025
Sitio Andino
En la Ciudad de Mendoza, solo 12 de 42 candidatos a concejales cargaron datos en la plataforma Vota Informado

Estos son los aspirantes a una banca en el Concejo Deliberante de Mendoza que subieron a la web sus propuesta e información personal.

En la Ciudad de Mendoza, solo 12 de 42 candidatos a concejales compartieron sus datos en la plataforma Vota Informado.

En la Ciudad de Mendoza, solo 12 de 42 candidatos a concejales compartieron sus datos en la plataforma Vota Informado.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Política

Los candidatos a concejales de la Ciudad de Mendoza en las elecciones 2025 compartieron sus datos en la plataforma Vota Informado. Lo hicieron solo 12 de los 42 que integran las listas del municipio. Dicha página web le permite a los partidos políticos y alianzas subir sus propuestas e información personal de los aspirantes a una banca.

Quiénes subieron sus datos y propuestas

De esta manera, todos los candidatos a concejales por la Ciudad fueron invitados a compartir sus datos en la plataforma Vota Informado. "Aunque sólo doce candidatos completaron la información solicitada, de los cuarenta y dos que se presentarán en las próximas elecciones", señaló el municipio.

Los que subieron su información son: Gerardo Fabían García (Frente Verde), Mauro Agustín Villegas (Frente Libertario Demócrata), Evelin Raquel Figueroa (Protectora), Tania Danisa Quiroga (Frente LLA + CM), Laura Villarreal Occhionero (Frente LLA + CM), Brian Alexander Bustos, Tomas Dris (Frente LLA + CM), Cecilia Rodriguez (Frente LLA + CM), Maximiliano Sebastián Garrido (Frente LLA + CM), Gerardo Andrés Chirino (Frente LLA + CM), Ana Elena Rusticcini (Frente LLA + CM), Carla Ernani (Frente LLA + CM).

La plataforma utilizada en la Ciudad de Mendoza

La información que se puede encontrar en el sitio es la siguiente:

  • Perfil del candidato y su biografía.
  • Perfiles de los partidos políticos: historia, alianzas y trayectoria.
  • Derechos y obligaciones ciudadanas en el proceso electoral.
  • Plataformas y propuestas de los partidos y alianzas que compiten a nivel presidencial.

Con esto, el departamento capitalino busca "empoderar a la ciudadanía para que emita su voto de manera informada y confiada, entendiendo que votar no es sólo ejercer un derecho político, sino también participar activamente, involucrarse y ser protagonista del sistema político electoral".

"Se promueve no sólo la elección de personas, sino la adhesión consciente a proyectos de ciudad, provincia y país. Con esta medida, la Ciudad de Mendoza reafirma su compromiso con un proceso electoral transparente y participativo, donde la información es un puente entre los representantes y la comunidad", afirmó el municipio.

Elecciones 2025 en la Ciudad de Mendoza

El 26 de octubre en la provincia de Mendoza se realizarán las elecciones 2025, en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales.

Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos. En Capital, se elegirán 6 de los 12 integrantes del Concejo Deliberante.

Temas
