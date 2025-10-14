En la Ciudad de Mendoza, solo 12 de 42 candidatos a concejales cargaron datos en la plataforma Vota Informado

En la Ciudad de Mendoza, solo 12 de 42 candidatos a concejales compartieron sus datos en la plataforma Vota Informado.

Los candidatos a concejales de la Ciudad de Mendoza en las elecciones 2025 compartieron sus datos en la plataforma Vota Informado . Lo hicieron solo 12 de los 42 que integran las listas del municipio. Dicha página web le permite a los partidos políticos y alianzas subir sus propuestas e información personal de los aspirantes a una banca.

Así lo indicó la comuna conducida por Ulpiano Suarez, quien llamó a los frentes a presentar una declaración jurada para que los votantes puedan acceder a documentación "de manera certera, clara y fidedigna", en colaboración con la Red Ser Fiscal.

Infraestructura Mendoza y su Presupuesto: obra pública y déficit, el análisis de una consultora mendocina

no hay detenidos Denunció el robo de un maletín con dólares en plena Ciudad de Mendoza

De esta manera, todos los candidatos a concejales por la Ciudad fueron invitados a compartir sus datos en la plataforma Vota Informado . "Aunque sólo doce candidatos completaron la información solicitada, de los cuarenta y dos que se presentarán en las próximas elecciones", señaló el municipio.

Los que subieron su información son: Gerardo Fabían García (Frente Verde), Mauro Agustín Villegas (Frente Libertario Demócrata), Evelin Raquel Figueroa (Protectora), Tania Danisa Quiroga (Frente LLA + CM), Laura Villarreal Occhionero (Frente LLA + CM), Brian Alexander Bustos, Tomas Dris (Frente LLA + CM), Cecilia Rodriguez (Frente LLA + CM), Maximiliano Sebastián Garrido (Frente LLA + CM), Gerardo Andrés Chirino (Frente LLA + CM), Ana Elena Rusticcini (Frente LLA + CM), Carla Ernani (Frente LLA + CM).

La plataforma utilizada en la Ciudad de Mendoza

La información que se puede encontrar en el sitio es la siguiente:

Perfil del candidato y su biografía.

Perfiles de los partidos políticos: historia, alianzas y trayectoria.

Derechos y obligaciones ciudadanas en el proceso electoral.

Plataformas y propuestas de los partidos y alianzas que compiten a nivel presidencial.

Con esto, el departamento capitalino busca "empoderar a la ciudadanía para que emita su voto de manera informada y confiada, entendiendo que votar no es sólo ejercer un derecho político, sino también participar activamente, involucrarse y ser protagonista del sistema político electoral".

"Se promueve no sólo la elección de personas, sino la adhesión consciente a proyectos de ciudad, provincia y país. Con esta medida, la Ciudad de Mendoza reafirma su compromiso con un proceso electoral transparente y participativo, donde la información es un puente entre los representantes y la comunidad", afirmó el municipio.

Elecciones 2025 en la Ciudad de Mendoza

El 26 de octubre en la provincia de Mendoza se realizarán las elecciones 2025, en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales.

Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos. En Capital, se elegirán 6 de los 12 integrantes del Concejo Deliberante.