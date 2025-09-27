Elecciones 2025 en la Ciudad de Mendoza: estas son las boletas que te encontrarás para votar

El 26 de octubre en la provincia de Mendoza se llevarán cabo las elecciones 2025, en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en la Ciudad de Mendoza.
El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones 2025 nacionales y provinciales; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.
Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Julián Sadofschi,María Inés Ramos, Juana Allende, Ismael Jadur, Estefanía Corvalán, Jorge Raúl Zingarettti, Francisco Meardi y Carolina Guillén.
Partido de los Jubilados: Carlos Zalazar,Elizabeth Rojas, Juan Pablo Zárate, Ruth Alessio, Mauro Nardin, Maira Riveros, Carlos Gallardo y María Urbina.
Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Mendoza
El concejo capitalino tiene 12 bancas: 8 de la UCR, 1 del PRO, 1 del Partido Verde, 1 de la Coalición Cívica - ARI, y 1 del PJ.
De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 4 bancas de la UCR (la de Francisco Centorbi, Alejandra Weintraub, Gladys Rodríguez y Susana Palmieri) 1 del PRO (Lucas Carosio) y 1 del PJ (Gustavo Caelau).
Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Marcelo Rubio (Cambia Mendoza), Cielo Daou (Cambia Mendoza), Gustavo Gutiérrez (Coalición Cívica - ARI), Ernesto Giménez (Cambia Mendoza), Ricardo García (Partido Verde), Rafael Bazán (Cambia Mendoza).
Boleta nacional
Además de la boleta provincial, en la Ciudad de Mendoza, el elector se encontrará con la boleta nacional.
boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional, para portada
Frente Fuerza Justicialista
Emir Félix
Marisa Uceda
Matías Stevanato
Flor Destéfanis
Fernando Ubieta
Frente Verde
Diputados Nacionales
Mario Vadillo
Belén Bobba
Dugar Chappel
Oriana Torres
Maximiliano Muñoz
Protectora Fuerza Política
Carolina Jacky
Sebastián Zelada
María Inés Rojas
Mateo Matas
Laura Urzi
Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad