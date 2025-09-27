27 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
candidatos

Elecciones 2025 en la Ciudad de Mendoza: estas son las boletas que te encontrarás para votar

En la Ciudad de Mendoza habrá dos boletas, una para la categoría de diputados nacionales y otra para legisladores provinciales y concejales. Los detalles.

ChatGPT Image 25 sept 2025, 11_37_44 a.m.
Por Cecilia Zabala

El 26 de octubre en la provincia de Mendoza se llevarán cabo las elecciones 2025, en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en la Ciudad de Mendoza.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones 2025 nacionales y provinciales; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.

Lee además
fotogaleria: las imagenes destacadas de la semana en mendoza
Actualidad

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza
vino argentino: mendoza reune a expertos globales para discutir el futuro
Vitivinicultura

Vino Argentino: Mendoza reúne a expertos globales para discutir el futuro

En estas elecciones 2025, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza, se elegirán quiénes ocuparán 6 de las 12 bancas.

Leé también: Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

Boleta provincial

Boleta única Ciudad de Mendoza, Capital, elecciones 2025 Mendoza

Quiénes son los candidatos a concejales en la Ciudad de Mendoza (por orden de aparición en la boleta)

  • Fuerza Justicialista Mendoza: Gustavo Caleau, Gabriela Blas, Johana Hormilla, Carlos Almenara, Lorena Alfaro y Juan Manuel Reyes.
  • Frente Verde: Gerardo García, María Laura Rojas, Edgardo Navarrete, Johana Pereyra, Miguel Marchetta y Carolina Molina.
  • Protectora Fuerza Política: Sebastián Francisco Martínez,Evelin Raquel Figueroa, Juan Agustín Lima, Lourdes Mena Reynoso, Javier Oviedo y Carolina Montecinos.
  • Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIIT-U): María Pía Puebla Wallace, Alejandro González, Melisa Prado, Damián Fernández, Evelin Aranda y Marcos Miranda.
  • Frente Libertario Demócrata: Mauro Agustín Villegas, Ana Mondino, Anabela Ferreyra, Rodrigo Pontis, Rita Tapia y Daniel Rufino.
  • Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: María Belén Castillo, Gustavo Bernabeu, Silvana Aciar, Marcos Russo, Claudia Camim y Mario Bustamante.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Cecilia Rodríguez, Tomás Omar Dris, Maximiliano Garrido, Carla Ernani, Laura Occhionero y Gerardo Chirino.
  • Partido de los Jubilados: Eduardo Ojeda, Nora Vazquez, Jorge Aliste, Mía Gómez, Cristina Cueda y Gabriela Pérez.

Candidatos en la Primera Sección Electoral

Senadores Provinciales

  • Frente Fuerza Justicialista: Adriana Cano, Gustavo Valls, Zaharay Ortega, Alfredo Guevara, Romina García Parejas y Octavio Rodríguez.
  • Frente Verde: Ricardo García, Flavia Pasqualetti, Nicolás Torres, Luisina Blanco, Marcela Rovira y Alejandro Orellana.
  • Protectora: Daniel Orozco, Cecilia Pérez, Marcelo Joaquín Oreo, Adela Paez, Leonardo Moreno, Johana Arangue.
  • Frente de Izquierda - Unidad: Marcia Marianetti, Sergio Morán, Macarena Escudero, Maximiliano Villareal, M. Laura Vernazzi y Octavio Stacchiola.
  • Frente Libertario Demócrata: Pedro García Espetxe, Mirta Carmen Guzmán, Brenda Denise Sabato, Cristian Armando Lopez, Ulises Addamo y Corina González.
  • Provincias Unidas: Federico Abalos, Claudia Iturbe, Mario Lima, Vannesa Correa, Alexis Rubio y Stella Maris Becerra.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Patricia Sánchez, Lucas Fosco, Eduardo Martín, Evelin Pérez, María Pía Pannalli, Santiago Daniel Gatica.
  • Partido de los Jubilados: Juan Pablo Barros, Lorena Pereyra, Daniel Riveros, Betiana Rodríguez, Miguel Ángel Kruk y Elina Gómez.

Diputados Provinciales

  • Frente Fuerza Justicialista: Lucas Ilardo, Lidia Quintana, Valentina Moran, Sergio Luza, Malena Ozollo, Fredi Funes, Malvina Beatriz Luera y Gonzalo Ridolfi.
  • Frente Verde: Emanuel Fugazzotto, Anabel Herensperger, Alfredo Mellado, Fernanda Orellano, Ismael Pereyra, Celeste Bobba, María Ángela Pascale y Mauricio Vilches.
  • Protectora: José Luis Ramón, Lucía Ramos, Eduardo Mario Deblassi, Gladys Elena Rodríguez, Mario Jesús Riccio, Romina Gladys Mutis, Hugo Pierantonelli y Lourdes Montuori .
  • Frente de Izquierda - Unidad: Lautaro Jiménez, Noelia Barbeito, Gerardo Uceda, Lorena Torres, Ivan Staller, Flavia Eliana Lucero, Fernando Mazzitelli y Gabriela Catalán.
  • Frente Libertario Demócrata: Catalina Garay Lira, Gonzalo Duarte, Laura Guzmán, Isaias Ugarte, Carlos Gauna, Gisela Estrella, Germán Nicolás Cano, Susana Pintos.
  • Provincias Unidas: Roberto Righi, Andrea Fernández, Claudio Díaz, Alejandra Pezzutti, Héctor Madeo, Silvia Triboli, Federico Castañón y Geer Florencia .
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Julián Sadofschi, María Inés Ramos, Juana Allende, Ismael Jadur, Estefanía Corvalán, Jorge Raúl Zingarettti, Francisco Meardi y Carolina Guillén.
  • Partido de los Jubilados: Carlos Zalazar, Elizabeth Rojas, Juan Pablo Zárate, Ruth Alessio, Mauro Nardin, Maira Riveros, Carlos Gallardo y María Urbina.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Mendoza

El concejo capitalino tiene 12 bancas: 8 de la UCR, 1 del PRO, 1 del Partido Verde, 1 de la Coalición Cívica - ARI, y 1 del PJ.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 4 bancas de la UCR (la de Francisco Centorbi, Alejandra Weintraub, Gladys Rodríguez y Susana Palmieri) 1 del PRO (Lucas Carosio) y 1 del PJ (Gustavo Caelau).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Marcelo Rubio (Cambia Mendoza), Cielo Daou (Cambia Mendoza), Gustavo Gutiérrez (Coalición Cívica - ARI), Ernesto Giménez (Cambia Mendoza), Ricardo García (Partido Verde), Rafael Bazán (Cambia Mendoza).

Boleta nacional

Además de la boleta provincial, en la Ciudad de Mendoza, el elector se encontrará con la boleta nacional.

boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional, para portada

Frente Fuerza Justicialista

  • Emir Félix
  • Marisa Uceda
  • Matías Stevanato
  • Flor Destéfanis
  • Fernando Ubieta

Frente Verde

  • Diputados Nacionales
  • Mario Vadillo
  • Belén Bobba
  • Dugar Chappel
  • Oriana Torres
  • Maximiliano Muñoz

Protectora Fuerza Política

  • Carolina Jacky
  • Sebastián Zelada
  • María Inés Rojas
  • Mateo Matas
  • Laura Urzi

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

  • Micaela Blanco Minoli
  • Nicolás Fernández
  • Marta Bernabeu
  • Nicolás Cortez
  • Julieta Uceda

Movimiento al Socialismo

  • Susana Barros
  • Fernando Flores
  • Pamela Miranda
  • Nahuel Díaz
  • Lis López

Frente Libertario Demócrata

  • Gabriel Sottile
  • Mariel Maestri
  • Gastón Pescarmona
  • Ángeles Bermejo
  • Federico Raffetto

Alianza Defendamos Mendoza - Provincias Unidas

  • Jorge Difonso
  • Flavia Manoni
  • Jorge Palero
  • Gisella Talquenca

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • Luis Alfonso Petri
  • Pamela Fernanda Verasay
  • Álvaro Martínez
  • María Julieta Metral Asensio
  • Mauricio Oscar Pinti Clop

Temas
Seguí leyendo

El Paso Pehuenche volvió a reunir a Mendoza y la Región del Maule tras nueve años

Taninos Wine Fest vuelve a Mendoza con más de 70 bodegas y un fin solidario: recaudar fondos para AVOME

Supermercados Carrefour avanza con la transformación de los Super A

Mendoza continúa posicionándose como hub financiero con un evento de clase mundial

Taxis: la protesta que terminó en caos vehicular y la dura respuesta del Gobierno

Reclamo histórico: taxistas protestan para exigir la regulación de plataformas digitales

Importante corte de agua en Ciudad: afectará a varias zonas y se extenderá por 12 horas

Mendoza arrasó en el Campeonato del Sur: Villalobos y Márquez intratables en General Roca

LO QUE SE LEE AHORA
La inversión que realizará el Gobierno de Mendoza para impulsar el empleo en la provincia.
Boletín Oficial

La inversión que realizará el Gobierno de Mendoza para impulsar el empleo en la provincia

Las Más Leídas

El fuerte viento en Mendoza deja graves daños: árboles caídos, incendios y un muerto
El saldo

El fuerte viento en Mendoza dejó graves daños: árboles caídos, incendios y un muerto

Impactante accidente en San Rafael: cayó con su auto al canal y fue rescatado con vida
Milagro

Impactante accidente en San Rafael: cayó con su auto al canal y fue rescatado con vida

Accidente vial: una persona murió tras la caída de un árbol sobre su auto
Maipú

Una mujer murió tras la caída de un árbol sobre su auto

Atención: el Paso Los Libertadores quedará habilitado este sábado
tras el temporal

Atención: el Paso Internacional Los Libertadores quedará habilitado este sábado

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 27 de septiembre
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 27 de septiembre

Te Puede Interesar

Soja y retenciones: una película de aprietes, traiciones y sospechas
Campo versus Gobierno

Soja y retenciones: una película de aprietes, traiciones y sospechas

Por Marcelo López Álvarez
Javier Milei volvió al país tras su gira por EE.UU. y defendió su plan económico en la FIT
este sábado

Milei volvió al país tras su gira por EE.UU. y defendió su plan económico en la FIT

Por Sitio Andino Política
Luján de Cuyo: un motociclista sufrió graves heridas tras ser embestido por un auto
Grave

Luján de Cuyo: un motociclista sufrió graves heridas tras ser embestido por un auto

Por Juan Pablo Strappazzon