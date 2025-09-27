Abigail Carniel desapareció en abril del 2021 y la justicia cree que fue víctima de un femicidio.

El triple femicidio ocurrido en Buenos Aires causa una enorme conmoción en todo el país, y en nuestra provincia, hace recordar el triste caso de Abigail Carniel, la joven de 18 años que desapareció en abril del 2021 y cuya principal hipótesis es que fue asesinada en un contexto de narcotráfico .

Abigail vivía en el barrio Sargento Cabral de Las Heras y de un día para el otro no se supo más nada de ella.

Intensa búsqueda Investigación del triple femicidio: emitieron un pedido de captura internacional contra un cómplice de Pequeño J

La investigación apunta a que la adolescente habría sido asesinada en el contexto de una disputa por la venta de estupefacientes en el barrio mencionado , algo similar a lo que pasó, presuntamente, en el triple femicidio ocurrido esta semana en Buenos Aires.

Por el caso de Abigail hay tres imputados, entre ellos, Matías “Fido” Díaz, condenado por narcotráfico e investigado por lavado de activos.

Por esas otras causas, el acusado continúa preso, pero en la causa Carniel, al igual que los otros dos imputados Martín “Chupetín” Márquez y Vicente “Tito” Chumacero, se les dictó el cese de prisión preventiva.

El femicidio de Mendoza similar al triple crimen y que aún está impune

El caso Abigail Carniel es estremecedor. A los detalles espeluznantes que existen en la causa sobre el ataque que habría recibido la joven, se le suman supuestas irregularidades en la investigación que permitieron la libertad de los tres sospechosos y también, que el expediente permanezca totalmente estancado.

Abigail desapareció el 15 de abril del 2021. Según consta en el expediente, la última vez que la vieron fue cuando descendió de un colectivo en el ingreso al barrio Sargento Cabral.

rastrillaje, perros, escam, abigail carniel - 473722 Uno de los rastrillajes que se hizo en el marco de la causa por el femicidio de Abigail Carniel.

La principal hipótesis es que fue asesinada, posiblemente, de un balazo. Y en ese sentido, el móvil sería por narcotráfico. Distintos testigos vincularon a la joven con algunos narcos del barrio y hasta la acusaron de haber “robado” una carga de estupefacientes.

En agosto del 2021, a cuatro meses de la desaparición, la justicia liberó a los tres imputados. Los jueces que ordenaron el cese de la prisión preventiva fueron durísimos con el fiscal del caso, Carlos Torres.

Los detalles de la liberación de los tres acusados

Los magistrados resaltaron supuestas “fallas” en la instrucción. Destacaron que existía un agente penitenciario (por testimonios) que, a través de sus contactos, sabía que Abigail había sido asesinada y descuartizada. A pesar de esto nunca fue identificado y citado a declarar.

Agregaron que hubo declaraciones que indicaron que la joven habría estado la noche de su desaparición en la casa de un sujeto conocido como "Boliviano Pacheco". Las dudas son más alarmantes cuando se analiza que una de las testigo clave de la causa, quien complicó directamente a Chumacero con su relato, es justamente la hermana del "Boliviano Pacheco".

Además, existen testigos que señalaron a individuos conocidos como "Cepillo", "Ekeko", "Cuchela", "Chancho Negro" y un tal "Melli". Algunos de estos nunca fueron identificados ni citados a declarar.

Los jueces también destacaron que Abigail fue vista a bordo de un Chevrolet Corsa blanco, coche que nunca fue identificado ni menos hallado.

En fin, más de cuatro años de impunidad en torno a uno de los femicidios más espeluznantes que tuvo la provincia. Una causa que en la actualidad tiene 8 cuerpos, pero que está estancada, y peor aún, con cambios de fiscales (Torres fue nombrado juez recientemente).

El triple femicidio de Buenos Aires hizo recordar al caso Abigail, un femicidio vinculado al narcotráfico y que, por el poder que manejan distintas organizaciones criminales en la provincia, pareciera estar “cajoneado”.