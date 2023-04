Verónica, mamá de Abigail Carniel: "Mi vida se acabó"

“Siguen investigando distintas hipótesis y con testigos que, al final, no conducen a ningún lado. La realidad es una: a dos años de su desaparición, de mi hija no se sabe nada . Hace dos años que mi familia se destruyó, que mi vida se acabó”, expresó Verónica, mamá de Abigail Carniel.

“Cuando desapareció, la acusaron de todo y a mí también pero lo cierto es que nadie sabe todo lo que habíamos pasado las dos juntas, siempre juntas. Nadie sabe todo lo que hice para acompañar a mí hija, yo pedía ayuda a los gritos y nadie nos dio importancia”, agregó la mamá de Abigail Carniel.

Seguir adelante por Abigail Carniel

La vida de Verónica y de su familia cambió radicalmente el 15 de abril del 2021 y no ha sido fácil seguir adelante. “A veces no me puedo levantar de la cama. Es tanta la tristeza que simplemente no tenés la fuerza. Yo me siento muy sola todo el tiempo, para mis hijos también es difícil el día a día”, expresó.

En la lucha, en el pedido de Justicia, Verónica conoció personas a las que definió como “maravillosas”. “Son las que me ayudan a levantarme de la cama, las que me dicen que no me rinda, que tengo que seguir adelante por mis hijos, por Abigail que me necesita, que me espera y así sigo, gracias a estas personas maravillosas que también han perdido a una hija, una hermana, una mamá, a un ser querido y no olvidan ni abandonan el eterno reclamo de Justicia”.

abigail carniel.jpg Verónica (de remera amarilla) y su lucha por Abigail Carniel.

El miedo mayor

A esta altura, Verónica Carniel confiesa que ya no sabe si va a conseguir Justicia, tampoco si verá otra vez a su hija. “Ni el cuerpo ha aparecido. Mi corazón de madre me dice que no está viva… no puedo ni despedirla pero yo sé, en el alma, que ella ya no está con nosotros y eso te parte”.

abigail mural.jpg

“Yo veo que el discal de la causa trabaja, aunque no tengan nada concreto, siempre se está moviendo, lo aprecio y a él lo respeto pero por ahí pienso que necesitamos que un milagro caiga del cielo porque para callar a tantos, hay que tener dinero. Ese es mi mayor miedo: la corrupción, en esta red hay de todo y, sobre todo, mucha plata. Le tengo miedo”, cerró Verónica.

Este lunes 17 de abril a las 17, habrá una concentración en el nudo vial en reclamo de Justicia por Abigail Carniel. Luego, podría haber una marcha por las calles céntricas de la ciudad de Mendoza.