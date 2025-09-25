conmoción

Triple femicidio: confirman que las torturas fueron transmitidas en vivo por Tik Tok

El triple femicidio ocurrido en la Provincia de Buenos Aires suma detalles espeluznantes. Hoy indagan a los cuatro detenidos.

Las víctimas del triple femicidio fueron torturadas. 

Por Sitio Andino Policiales

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó hoy que las torturas previas al triple femicidio de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron transmitidos en directo a través de la red social Tik Tok, en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas.

En ese sentido, se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: "Esto es lo que les pasa a los que me roban droga".

Las tres jóvenes fueron torturadas y luego asesinadas en Florencio Varela, a donde habían sido llevadas engañadas tras una propuesta de una fiesta sexual por la que les iban a pagar 300 dólares a cada una.

Trascendió que días pasados, Lara, la chica de 15 años, le habría robado 2 o 3 kilos de cocaína a un ladero de este narco poderoso, de nacionalidad peruana, que vive en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Indagan e imputan a los cuatro detenidos

Los cuatro detenidos por el triple femicidio de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez en Florencio Varela serán indagados e imputados este jueves.

A su vez, se esperan nuevas pericias en la casa del horror y avances en la investigación para dar con el líder narco peruano, principal acusado por el caso que causa conmoción en todo el país.

Conforme a la información a la que pudo acceder la agencia Noticias Argentinas, los detenidos Magalí Celeste González, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva, de 25; Daniela Iara Ibarra, 19; y Maximiliano Andrés Parra, de 18, serán trasladados desde la DDI de La Matanza hasta la UFI N°2 de Laferrere.

