26 de septiembre de 2025
Hermanas fallecidas en Las Heras: qué decisión tomó la justicia con el colectivero

La justicia decidió en las últimas horas la situación procesal del colectivero del trágico accidente vial de Las Heras, donde fallecieron dos hermanitas.

El tragico accidente vial ocurrió el miércoles pasado en Las Heras.&nbsp;

El tragico accidente vial ocurrió el miércoles pasado en Las Heras. 

 Por Pablo Segura

La fiscalía de tránsito decidió liberar sin imputar al colectivero que el miércoles, en Las Heras, atropelló y mató a dos hermanitas de 7 y 10 años, luego de analizar el hecho y entender, que en primera instancia, no existe responsabilidad penal para el acusado.

Así lo confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal, mediante un comunicado que indica que, de acuerdo a la mecánica del accidente vial ocurrido en El Algarrobal, Las Heras, “no se pudo determinar una responsabilidad penal por parte del conductor del colectivo”.

De esta forma, este jueves por la noche, el hombre fue sometido a una declaración informativa (cuando se está entre ser testigo o imputado) y luego recuperó la libertad sin ser imputado.

Hermanas fallecidas en Las Heras: qué decisión tomó la justicia con el colectivero

El trágico accidente vial ocurrió en la tarde del miércoles en el carril Lavalle de El Algarrobal, Las Heras, cuando un colectivo de la Línea 600 atropelló a dos menores que, segundos antes, habían descendido de otro transporte.

Choque accidente vial El Algarrobal
El colectivo que protagonizó el accidente vial en Las Heras.

El colectivo que protagonizó el accidente vial en Las Heras.

Según testigos, las criaturas intentaron cruzar la calle, al parecer, por detrás de un auto, por lo que el conductor del colectivo no alcanzó a advertirlas, embistiéndolas con la parte derecha del frente del ómnibus.

Producto del impacto, las dos menores fallecieron en cuestión de minutos. Las víctimas fueron identificadas como Brisa (7) y Carolina Segovia (10).

En base a estos datos, y sobre todo, a las pericias mecánicas realizadas en la escena del siniestro, la justicia entiende que el colectivero no tuvo responsabilidad en el accidente vial ni en el desenlace del mismo.

Por lo tanto, la causa se encamina a ser archivada, siempre y cuando no surjan datos que cambien la hipótesis mencionada.

El tragico accidente vial ocurrió el miércoles pasado en Las Heras. 
Hermanas fallecidas en Las Heras: qué decisión tomó la justicia con el colectivero

Por Pablo Segura
