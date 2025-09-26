La fiscalía de tránsito decidió liberar sin imputar al colectivero que el miércoles, en Las Heras, atropelló y mató a dos hermanitas de 7 y 10 años, luego de analizar el hecho y entender, que en primera instancia, no existe responsabilidad penal para el acusado.
De esta forma, este jueves por la noche, el hombre fue sometido a una declaración informativa (cuando se está entre ser testigo o imputado) y luego recuperó la libertad sin ser imputado.
Hermanas fallecidas en Las Heras: qué decisión tomó la justicia con el colectivero
El trágico accidente vial ocurrió en la tarde del miércoles en el carril Lavalle de El Algarrobal, Las Heras, cuando un colectivo de la Línea 600 atropelló a dos menores que, segundos antes, habían descendido de otro transporte.
Choque accidente vial El Algarrobal
El colectivo que protagonizó el accidente vial en Las Heras.
Según testigos, las criaturas intentaron cruzar la calle, al parecer, por detrás de un auto, por lo que el conductor del colectivo no alcanzó a advertirlas, embistiéndolas con la parte derecha del frente del ómnibus.
En base a estos datos, y sobre todo, a las pericias mecánicas realizadas en la escena del siniestro, la justicia entiende que el colectivero no tuvo responsabilidad en el accidente vial ni en el desenlace del mismo.
Por lo tanto, la causa se encamina a ser archivada, siempre y cuando no surjan datos que cambien la hipótesis mencionada.