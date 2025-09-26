Se cumplen tres años del doble homicidio a un matrimonio de jubilados en Las Heras

Este viernes se cumplen tres años del doble homicidio a un matrimonio de adultos mayores en el departamento de Las Heras. El hecho conmocionó a toda la provincia, ya que fueron asesinados por su nieto de 21 años , quien tras el crimen fue detenido e imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo .

Las víctimas fueron Matías Andrés Farías (76) y Justa del Valle Luna (66) , quienes fueron apuñalados por su nieto, Ángelo González (21) , en la vivienda que habitaban en la intersección de calle Santa Rosa y Colón, en La Cieneguita .

El triste hecho ocurrió durante la noche del lunes 27 de septiembre del 2022 . Los cuerpos fueron hallados dentro de la vivienda donde vivía el matrimonio. Ambos tenían heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo. El nieto escapó tras el crimen y fue detenido en su vivienda de Godoy Cruz.

Según las fuentes oficiales, el joven vivía con ellos pero se había mudado a Godoy Cruz y los maltrataba . Por su parte, las víctimas vivieron en la finca durante toda su vida, recibían la jubilación y ganaban un poco más de dinero con el alquiler de sus caballos , los cuales tenían en un corral en el terreno.

Sin embargo, su historia terminó de la peor manera, cuando el hombre que cuidaba a los equinos los encontró sin vida. Farías fue asesinado de varias puñaladas en la espalda y su cadáver estaba en el comedor de la vivienda, cerca de la puerta de ingreso. Por otro lado, la mujer poseía heridas punzo cortantes y estaba boca abajo sobre una cama en una habitación de la propiedad.

El joven vivía con ellos pero se había mudado a Godoy Cruz y los maltrataba

Tras el hallazgo, el hombre llamó al 911 y dio aviso. De esta manera, el Centro Estratégico de Operaciones se desplazó hasta el lugar de los hechos, al igual que la Policía Científica y personal de la División de Homicidios. La causa quedó en manos de la fiscal Claudia Ríos, quien ordenó los peritajes correspondientes.

A raíz del doble crimen, los vecinos del lugar manifestaron que el joven tenía problemas de adicción y que maltrataba a los abuelos. González vivió con la pareja durante varios meses y según una vecina, los ancianos lo criaron desde chico y la madre vive en La Rioja.

El doble crimen fue descubierto en calles Colón y Santa Rosa de Las Heras

La captura del nieto

Los policías de Investigaciones, luego de obtener los datos del posible autor, se dirigieron hasta la zona del barrio La Estanzuela. La intención era la de encontrar la casa y de esa manera la "marcaron". Luego, varios efectivos de civil, esperaron hasta que llegara el principal sospechoso del doble crimen.

De esta manera, los policías lo encontraron en la calle, justamente, cuando estaba llegando al domicilio. Allí lo detuvieron y lo identificaron. Ángelo González tenía machas de sangre en sus prendas de vestir y el arma con la que habría asesinado a sus propios abuelos. "Era un cuchillo importante, de unos 20 centímetros", detallaron.

"¿Me vienen a buscar por lo que le hice al viejo?", les dijo el autor del doble crimen a los efectivos, quienes lo redujeron y trasladaron hasta la Comisaría 40ª de La Estanzuela.

"¿Me vienen a buscar por lo que le hice al viejo?", les dijo el autor del doble crimen a los efectivos

El sospechoso quedó a disposición de la fiscal y luego fue imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo, delito que prevé prisión perpetua.

Cómo asesinó a las víctimas y la fuga

Ángelo González habría llegado hasta la casa de sus abuelos en horas de la tarde de aquel lunes y se quedó allí por algunas horas. Por los motivos que se dieron a conocer, atacó a ambos y los asesinó "con bronca".

El sujeto, quien tenía varios antecedentes por robo y estaba cumpliendo una condena condicional, ya los había agredido anteriormente.

Además, sus abuelos no querían que estuviese más con ellos y por esa razón el muchacho se había ido a vivir a La Estanzuela. Al parecer, cuando regresó a los de sus abuelos, estos no lo querían allí y allí se habría originado la pelea.

Por los motivos que se dieron a conocer, atacó a ambos y los asesinó "con bronca"

Al parecer, González tenía problemas de adicciones con el acohol y las drogas. Por esa razón no descartan que haya atacado a las víctimas porque se negaron a darle dinero para comprar sustancias prohibidas.

Hoy, a tres años del hecho, la tragedia sigue presente en la memoria de los vecinos, que recuerdan con cariño a la pareja y aún no encuentran consuelo ante la violencia con la que fueron arrebatados.