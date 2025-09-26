Violento crimen

Se cumplen tres años del doble homicidio a un matrimonio de jubilados en Las Heras

Matías Farías y Justa Luna fueron apuñalados por su nieto en 2022. El homicidio, marcado por la violencia y las adicciones, sigue en la memoria de la comunidad.

Matías Farías y Justa Luna fueron apuñalados por su nieto en 2022
Matías Farías y Justa Luna fueron apuñalados por su nieto en 2022
Por Carla Canizzaro

Este viernes se cumplen tres años del doble homicidio a un matrimonio de adultos mayores en el departamento de Las Heras. El hecho conmocionó a toda la provincia, ya que fueron asesinados por su nieto de 21 años, quien tras el crimen fue detenido e imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

Las víctimas fueron Matías Andrés Farías (76) y Justa del Valle Luna (66), quienes fueron apuñalados por su nieto, Ángelo González (21), en la vivienda que habitaban en la intersección de calle Santa Rosa y Colón, en La Cieneguita.

Lee además
El homicidio de Levi Anzorena ocurrió en agosto en Las Heras. 
audiencia en el polo judicial

Duro revés para el joven que mató en Las Heras para vengar un robo que sufrió su novia
Franco Cuello Nadal también quedó inhabilitado para ejercer la patria potestad de sus hijos
Evitó la prisión perpetua

Condenaron a 4 años y 8 meses de prisión al policía acusado de matar accidentalmente a su pareja
Doble crimen Las Heras, homicidio, policías. Doble crimen Martín Farías, Luna del Valle, policia, movil, cientifica.jpg
Tres años del doble homicidio que conmocionó a Mendoza

Tres años del doble homicidio que conmocionó a Mendoza

Los detalles del doble homicidio a la pareja de jubilados

El triste hecho ocurrió durante la noche del lunes 27 de septiembre del 2022. Los cuerpos fueron hallados dentro de la vivienda donde vivía el matrimonio. Ambos tenían heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo. El nieto escapó tras el crimen y fue detenido en su vivienda de Godoy Cruz.

Sin embargo, su historia terminó de la peor manera, cuando el hombre que cuidaba a los equinos los encontró sin vida. Farías fue asesinado de varias puñaladas en la espalda y su cadáver estaba en el comedor de la vivienda, cerca de la puerta de ingreso. Por otro lado, la mujer poseía heridas punzo cortantes y estaba boca abajo sobre una cama en una habitación de la propiedad.

ángelo gonzález, doble crimen las heras1.jpg
El joven vivía con ellos pero se había mudado a Godoy Cruz y los maltrataba

El joven vivía con ellos pero se había mudado a Godoy Cruz y los maltrataba

Tras el hallazgo, el hombre llamó al 911 y dio aviso. De esta manera, el Centro Estratégico de Operaciones se desplazó hasta el lugar de los hechos, al igual que la Policía Científica y personal de la División de Homicidios. La causa quedó en manos de la fiscal Claudia Ríos, quien ordenó los peritajes correspondientes.

A raíz del doble crimen, los vecinos del lugar manifestaron que el joven tenía problemas de adicción y que maltrataba a los abuelos. González vivió con la pareja durante varios meses y según una vecina, los ancianos lo criaron desde chico y la madre vive en La Rioja.

Doble crimen Las Heras, homicidio, policías. Doble crimen Martín Farías, Luna del Valle, policia, movil, cientifica.jpg
El doble crimen fue descubierto en calles Colón y Santa Rosa de Las Heras

El doble crimen fue descubierto en calles Colón y Santa Rosa de Las Heras

La captura del nieto

Los policías de Investigaciones, luego de obtener los datos del posible autor, se dirigieron hasta la zona del barrio La Estanzuela. La intención era la de encontrar la casa y de esa manera la "marcaron". Luego, varios efectivos de civil, esperaron hasta que llegara el principal sospechoso del doble crimen.

De esta manera, los policías lo encontraron en la calle, justamente, cuando estaba llegando al domicilio. Allí lo detuvieron y lo identificaron. Ángelo González tenía machas de sangre en sus prendas de vestir y el arma con la que habría asesinado a sus propios abuelos. "Era un cuchillo importante, de unos 20 centímetros", detallaron.

"¿Me vienen a buscar por lo que le hice al viejo?", les dijo el autor del doble crimen a los efectivos, quienes lo redujeron y trasladaron hasta la Comisaría 40ª de La Estanzuela.

ángelo gonzález, doble crimen las heras12.jpg
¿Me vienen a buscar por lo que le hice al viejo?

¿Me vienen a buscar por lo que le hice al viejo?", les dijo el autor del doble crimen a los efectivos

El sospechoso quedó a disposición de la fiscal y luego fue imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo, delito que prevé prisión perpetua.

Cómo asesinó a las víctimas y la fuga

Ángelo González habría llegado hasta la casa de sus abuelos en horas de la tarde de aquel lunes y se quedó allí por algunas horas. Por los motivos que se dieron a conocer, atacó a ambos y los asesinó "con bronca".

El sujeto, quien tenía varios antecedentes por robo y estaba cumpliendo una condena condicional, ya los había agredido anteriormente.

Además, sus abuelos no querían que estuviese más con ellos y por esa razón el muchacho se había ido a vivir a La Estanzuela. Al parecer, cuando regresó a los de sus abuelos, estos no lo querían allí y allí se habría originado la pelea.

Doble crimen Las Heras, homicidio, policías. Doble crimen Martín Farías, Luna del Valle, policia, movil, cientifica.jpg
Por los motivos que se dieron a conocer, atacó a ambos y los asesinó

Por los motivos que se dieron a conocer, atacó a ambos y los asesinó "con bronca"

Al parecer, González tenía problemas de adicciones con el acohol y las drogas. Por esa razón no descartan que haya atacado a las víctimas porque se negaron a darle dinero para comprar sustancias prohibidas.

Hoy, a tres años del hecho, la tragedia sigue presente en la memoria de los vecinos, que recuerdan con cariño a la pareja y aún no encuentran consuelo ante la violencia con la que fueron arrebatados.

Temas
Seguí leyendo

Giro inesperado y nueva detención en Las Heras por el caso Sebastián Codina

Imputaron al acusado por el homicidio del empresario sanjuanino en Las Heras

Una menor, la pieza clave para esclarecer el homicidio del empresario sanjuanino

Un muerto y un herido tras un terrible tiroteo en Godoy Cruz

Las Heras: detienen al principal sospechoso por el crimen del hombre hallado muerto en una camioneta

Declararon culpable al policía acusado del homicidio de Valeria Ramírez, pero evitó la condena por femicidio

Joven se salvó de milagro en Maipú tras chocar con una locomotora

Triple crimen: la preocupación de Rus y la red "antinarcotráfico" de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
La funcionaria mendocina se refirió al caso que conmociona a todo el país. video
Encendidas las alarmas

Triple crimen: la preocupación de Rus y la red "antinarcotráfico" de Mendoza

Las Más Leídas

El acuerdo incorpora mejoras salariales de hasta un 60%
Mejoras salariales

El Gobierno provincial y ATSA firmaron un nuevo convenio colectivo de salud

Triple femicidio: quién es el narco “Pequeño J” acusado de ordenar los crímenes en el Partido de La Matanza
Investigación

Triple femicidio: quién es el narco "Pequeño J" acusado de ordenar los crímenes en el Partido de La Matanza

Elecciones 2025: así fue el debate de candidatos frente a estudiantes.
Elecciones 2025

Ausencias, abucheos y reclamos: así fue el debate de candidatos frente a estudiantes de Mendoza

La funcionaria mendocina se refirió al caso que conmociona a todo el país. video
Encendidas las alarmas

Triple crimen: la preocupación de Rus y la red "antinarcotráfico" de Mendoza

Los motivos del viaje de Hebe Casado a Perú. video
Visita oficial

Los motivos del viaje de Hebe Casado a Perú

Te Puede Interesar

Cuánto se actualizará el monto por interés de las cuotas restantes del Impuesto Automotor.
Atención contribuyentes

ATM fijó las tasas de interés para el pago en cuotas de los impuestos Inmobiliario y Automotor

Por Cecilia Zabala
El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de septiembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de septiembre los estatales

Por Sitio Andino Economía
Matías Farías y Justa Luna fueron apuñalados por su nieto en 2022
Violento crimen

Se cumplen tres años del doble homicidio a un matrimonio de jubilados en Las Heras

Por Carla Canizzaro