Imputaron al acusado por el homicidio del empresario sanjuanino en Las Heras

El homicidio del empresario sanjuanino Sergio Mario Nacenta (59) registró un avance importante durante la tarde de este lunes. La Justicia de Mendoza imputó formalmente a Matías Exequiel Alonso Jara , quien había sido detenido en una vivienda de El Algarrobal, Las Heras .

Según informaron fuentes oficiales, el acusado fue imputado por el delito de homicidio criminis causa en concurso real con tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa . Esta calificación legal prevé la pena de prisión perpetua en caso de ser hallado culpable, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal . La investigación continúa su curso.

Durante la tarde de este domingo, la División de Homicidios logró la detención de Matías Exequiel Alonso Jara vinculado al crimen del hombre que apareció asesinado de un disparo en la localidad de El Algarrobal en el departamento de Las Heras .

En un amplio despliegue y con autorización judicial , la Dirección General de Investigaciones , la UFI de Homicidios y la Fiscalía de Instrucción N° 21 , a cargo de la Dra. Andrea Lazo , irrumpieron en una vivienda ubicada en el interior del B° Santo Thomas de Aquino .

La detención del hombre de 32 años se dio en el marco del grave hecho que ocurrió durante la madrugada de este sábado, donde el ciudadano Sergio Mario Nacenta (59) fue hallado sin vida dentro de una camioneta.

Matías Exequiel Alonso Jara cuenta con un extenso prontuario que incluye causas por diversos delitos. Entre ellos se destacan amenazas coactivas y simples, coacciones agravadas por el uso de arma de fuego, homicidio agravado, así como violación de domicilio, lesiones agravadas y otras coacciones.

Una pieza clave que permitirá esclarecer el homicidio: una menor involucrada

Tras la captura del principal sospechoso del homicidio de Sergio Nacenta (59), la justicia puso la lupa en el accionar de una mujer, presuntamente menor de edad, surgiendo a partir de esto al menos dos hipótesis acerca del móvil del crimen. Esa menor sería familiar de Alonso Jara.

crimen, las heras Los investigadores investigan ahora si Nacenta había sido engañado para que llegara a ese lugar

Los detectives confirmaron que la víctima había intercambiado mensajes con la menor de edad y que al momento del crimen iba a buscarla a su casa, cerca de donde ocurrió el asesinato. Incluso, llevaba una flor, presuntamente, para la menor. Se cree que el empresario no sabía su edad real.

Los investigadores investigan ahora si Nacenta había sido engañado para que llegara a ese lugar y que luego, posteriormente, sea asaltado.

Incluso, una alta fuente policial aseguró que, posiblemente, el empresario advirtió que iba a ser víctima de un robo y cuando intentó escapar, fue baleado. Al mismo tiempo, algunos investigadores afirmaron que, posiblemente, el agresor también haya atacado a Nacenta para “defender” a la menor ante un supuesto caso de acoso. Sin embargo, fuentes judiciales descartaron esta hipótesis.

homicidio, las heras Sergio Mario Nacenta (59) fue hallado sin vida dentro de una camioneta

Es que horas después del homicidio, apareció un testigo presencial que aportó datos clave para la detención del presunto autor. Dijo quién había disparado, señaló el lugar donde vive y dijo que el sujeto era parte de una banda que “planifica emboscadas a hombres para robarles”.

En ese sentido, agregó que el individuo actúa junto a mujeres y otras personas, contactando a hombres, preferentemente casados, a través de las redes sociales. Luego de hablar con ellos, los citan en un lugar específico, donde los abordan y asaltan.