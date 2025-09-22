Misión a EEUU

Luis Petri acompaña a Milei en su viaje a Estados Unidos

El ministro de Defensa, figura relevante del gobierno nacional, se sumó a la comitiva que llevó Javier Milei a la misión en ese país. Cuál será su rol.

Sorpresa en el radicalismo mendocino por la posible candidatura de Luis Petri en las elecciones 2025

Sorpresa en el radicalismo mendocino por la posible candidatura de Luis Petri en las elecciones 2025

El ministro de Defensa y primer candidato a diputado nacional en Mendoza por La Libertad Avanza tendrá agenda propia, además de los actos que comparta con el Jefe de Estado argentino en el marco de la asamblea general de la ONU.

Lee además
El diputado nacional analizó la coyuntura política y repasó su trayectoria en el sector público. video
Entrevista

Julio Cobos: "Nunca tuve respaldo de mi partido para ser candidato a presidente"
Con la presencia de Alfredo Cornejo y Petri, Godoy Cruz inauguró el Parque de los Niños
Corte de cinta

Con la presencia de Alfredo Cornejo y Petri, Godoy Cruz inauguró el Parque de los Niños

Este mediodía, el titular de la cartera castrense participó de la reunión de gabinete que encabezó Milei, en la que el viaje a EEUU fue el tópico central del encuentro. Se abordaron cuestiones vinculadas a la relación bilateral, se ponderó el respaldó de la gestión Trump al Ejecutivo nacional y la relevancia de la alianza estratégica con el gigante norteamericano en la región.

La anterior visita de Luis Petri a Estados Unidos

Petri ya estuvo en Estados Unidos en julio pasado, cuando visitó el Pentágono junto a su par norteamericano, Pete Hegseth, y firmó una carta de aceptación para incorporar vehículos blindados Stryker al Ejército argentino.

"Después de 15 años, un ministro de Defensa argentino volvió a este edificio para consolidar una alianza estratégica que se fortalece con hechos", expresó el funcionario nacional, tras el encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/1940477202690089441&partner=&hide_thread=false

En su agenda, Petri también invitó a Hegseth a visitar el país en diciembre, coincidiendo con la llegada de los aviones F-16 comprados a Dinamarca.

El mendocino también anticipó que se está trabajando en un acuerdo de defensa más amplio que eleve el nivel de cooperación bilateral, con énfasis en la protección de fronteras, tomando como modelo el programa Garden Support norteamericano.

Embed

Luis Petri, el ministro con segunda mejor imagen del país

Por otra parte, en las últimas horas se conoció una encuesta de la consultora CB, que midió la imagen positiva de los ministros del gobierno de Javier Milei.

Si bien todos los funcionarios bajaron los números, luego de un mes complicado para el oficialismo, Petri fue el que menos descendió en la consideración ciudadana, en relación al mes pasado.

Según la medición, el ministro de Defensa cuenta con 43,7 por ciento de imagen positiva, frente a 43.3% de negativa y 13 por ciento de desconocimiento. En agosto pasado, el guarismo de positividad era de 45,6%.

El ranking lo lidera Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad suma 45,3% de imagen positiva, aunque la negativa asciende a 54,1%. El mes pasado, la primera había llegado a 49,5%.

Temas
Seguí leyendo

En campaña, Luis Petri recorrió el Este: reunión con vecinos y visitas a comerciantes

Patricia Bullrich canceló su visita a Mendoza y ahora se espera la venida de Javier Milei

Mendoza, uno de los destinos en la "gira" electoral de Milei para apuntalar la campaña

En campaña: Petri vuelve a Mendoza junto a una figura fuerte del gobierno de Milei

Recalculando: la nueva fecha que puso el Gobierno al Plan Hídrico y el Código de Aguas

La Corte analiza el planteo del Partido Justicialista y se demora la oficialización de boletas en Godoy Cruz

El FMI celebró el respaldo de Estados Unidos a la Argentina

Irrigación invirtió más de $3.800 millones en maquinaria y vehículos

LO QUE SE LEE AHORA
El Departamento General de Irrigación adquirió 8 máquinas, 3 camiones, un tractor y 16 camionetas. 
equipamiento

Irrigación invirtió más de $3.800 millones en maquinaria y vehículos

Las Más Leídas

Terrible accidente vial en Guaymallén. 
demoras en el tránsito

Caos en el Acceso Este por un accidente vial

La Escuela Técnicos Argentinos, en Guaymallén. 
operativo policial en el lugar

Otro menor llevó un arma a una escuela en Guaymallén

La agresión ocurrió en Rodeo de la Cruz, Guaymallén. 
buscan al "pachi"

Lo balearon en Guaymallén y está internado en grave estado

Estado, horario y demoras para este lunes 22 de septiembre en el Paso Internacional Los Libertadores. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 22 de septiembre

Terrible tiroteo terminó con la vida de un hombre en Godoy Cruz.
No hay detenidos

Un muerto y un herido tras un terrible tiroteo en Godoy Cruz

Te Puede Interesar

El presidente se encontrará con Donald Trump durante su viaje
Misión a EEUU

Un mendocino acompaña a Milei en su viaje a Estados Unidos

Por Sitio Andino Política
Javier Milei con Scott Bessent
Mercados

Dólar en caída: impacto del apoyo de EE.UU. y la eliminación de retenciones

Por Marcelo López Álvarez
Matías Exequiel Alonso Jara fue imputado tras el homicidio de Sergio Mario Nacenta
Arriesga perpetua

Imputaron al acusado por el homicidio del empresario sanjuanino en Las Heras

Por Carla Canizzaro