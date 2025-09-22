Luis Petri acompaña a Milei en su viaje a Estados Unidos

Sorpresa en el radicalismo mendocino por la posible candidatura de Luis Petri en las elecciones 2025

El presidente Javier Milei partió este lunes a Estados Unidos donde, entre otras actividades, será recibido por su par norteamericano Donald Trump , con quien negocia un préstamo de la Secretaría del Tesoro de ese país. Al mandatario lo acompaña el mendocino Luis Petri , quien se sumó a la comitiva oficial.

El ministro de Defensa y primer candidato a diputado nacional en Mendoza por La Libertad Avanza tendrá agenda propia, además de los actos que comparta con el Jefe de Estado argentino en el marco de la asamblea general de la ONU.

Este mediodía, el titular de la cartera castrense participó de la reunión de gabinete que encabezó Milei, en la que el viaje a EEUU fue el tópico central del encuentro . Se abordaron cuestiones vinculadas a la relación bilateral, se ponderó el respaldó de la gestión Trump al Ejecutivo nacional y la relevancia de la alianza estratégica con el gigante norteamericano en la región.

Petri ya estuvo en Estados Unidos en julio pasado , cuando visitó el Pentágono junto a su par norteamericano, Pete Hegseth , y firmó una carta de aceptación para incorporar vehículos blindados Stryker al Ejército argentino .

"Después de 15 años, un ministro de Defensa argentino volvió a este edificio para consolidar una alianza estratégica que se fortalece con hechos", expresó el funcionario nacional, tras el encuentro.

Argentina avanza en la modernización de sus Fuerzas Armadas y fortalece sus vínculos militares con Estados Unidos. Hoy, en el Pentágono, junto al Secretario de Defensa @PeteHegseth, firmamos la carta de aceptación para incorporar vehículos blindados Stryker al @Ejercito_Arg.

En su agenda, Petri también invitó a Hegseth a visitar el país en diciembre, coincidiendo con la llegada de los aviones F-16 comprados a Dinamarca.

El mendocino también anticipó que se está trabajando en un acuerdo de defensa más amplio que eleve el nivel de cooperación bilateral, con énfasis en la protección de fronteras, tomando como modelo el programa Garden Support norteamericano.

En el Pentágono, con el Secretario de Defensa @PeteHegseth, dimos un paso histórico en la relación de más de 200 años entre Argentina y Estados Unidos, hoy impulsada por nuestros Presidentes @realDonaldTrump y @JMilei.



Después de 15 años, un Ministro de Defensa argentino volvió…

Luis Petri, el ministro con segunda mejor imagen del país

Por otra parte, en las últimas horas se conoció una encuesta de la consultora CB, que midió la imagen positiva de los ministros del gobierno de Javier Milei.

Si bien todos los funcionarios bajaron los números, luego de un mes complicado para el oficialismo, Petri fue el que menos descendió en la consideración ciudadana, en relación al mes pasado.

Según la medición, el ministro de Defensa cuenta con 43,7 por ciento de imagen positiva, frente a 43.3% de negativa y 13 por ciento de desconocimiento. En agosto pasado, el guarismo de positividad era de 45,6%.

El ranking lo lidera Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad suma 45,3% de imagen positiva, aunque la negativa asciende a 54,1%. El mes pasado, la primera había llegado a 49,5%.