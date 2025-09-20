Viaje presidencial en medio de tensiones económicas

Javier Milei mantendrá una reunión bilateral con Trump y será premiado por el Atlantic Council

El Presidente Javier Milei busca respaldo internacional tras una semana marcada por reveses legislativos, ventas del BCRA y fuerte suba del dólar.

Javier Milei se reunirá con Donald Trump.

Javier Milei se reunirá con Donald Trump.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei tendrá en la mañana del martes su esperada reunión bilateral con su par de los Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro, que será en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, fue confirmado por fuentes oficiales.

“En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump”, confirmó esta tarde Cancillería a través de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Lee además
Cristina Fernández de Kirchner desde el balcón en su casa, donde se encuentra detenida.

Dura crítica de Cristina Fernández de Kirchner a la política económica del Gobierno
El presidente participó de una actividad de campaña en Córdoba
En Córdoba

Milei y los audios de Spagnuolo: "Chimento berreta e inteligencia artificial"

Junto al Presidente viajarán a Estados Unidos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el vocero, Manuel Adorni. El canciller Gerardo Werthein, en tanto, los esperará en Nueva York.

Tras una semana complicada en el frente económico, el mandatario partiría hacia Nueva York el próximo lunes y regresaría a Buenos Aires el jueves, por lo que serán prácticamente tres días de intensa actividad.

image

Además de exponer una vez más ante la ONU, el jefe de Estado tiene previsto recibir un premio de manos de uno de los principales funcionarios de la administración republicana, el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Según confirmaron fuentes oficiales, al arribar a suelo estadounidense, el líder libertario se dirigirá a su hotel a descansar y el martes participaría del almuerzo -o cena- de honor que el presidente de los EEUU suele organizar para todos los invitados a la Asamblea General.

Reunión esperada entre Javier Milei y Donald Trump

Pero más allá de ese encuentro general, el presidente argentino tendrá su esperada reunión bilateral con Trump, que será luego del discurso del mandatario estadounidense en la cumbre.

Milei viajará a Nueva York en medio de un clima tenso a nivel local, después de que el Congreso no solo le rechazara al oficialismo varios vetos, sino también diera de baja algunos de los decretos que se firmaron en los últimos meses.

La inestabilidad impactó también en el mercado de cambios, que el jueves pasado, en medio de una nueva derrota de La Libertad Avanza en el Senado, asistió a otra jornada compleja, en la que el Banco Central debió vender USD 379 millones para sostener el esquema de bandas. El viernes las ventas fueron por USD 678 millones y redondeó USD 1.100 millones en tres días.

Además, el dólar oficial llegó a los $1.515, el blue a $1.520, el MEP a $1.532 y el riesgo país superó los 1.400 puntos básicos. Todos números que preocupan al Gobierno de cara a las elecciones del 26 de octubre y que probablemente no vean con buenos ojos en Estados Unidos por el temor de una victoria del peronismo.

El miércoles será el día en el que Milei hablará ante la ONU, como ya lo hizo en el 2024, cuando fue muy crítico del rol de la entidad y la acusó de “promover políticas colectivistas bajo el mandato de la agenda 2030″.

image

“Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres se transformó en un Leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-Nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo”, exclamó aquella vez.

Javier Milei se encontrará con varias figuras internacionales

Por la noche de ese mismo día, el Presidente tendrá nuevamente contactos con varias figuras internacionales en la gala que el prestigioso centro de estudios Atlantic Council está preparando y en la que él mismo será premiado.

De hecho, Milei recibirá el reconocimiento Global Citizen Award de la mano del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, uno de los funcionarios más cercanos e influyentes de Trump.

El evento se llevará adelante en el Ziegfeld Ballroom, a pocas cuadras de Central Park, donde estarán también el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al día siguiente, el jefe de Estado emprenderá su regreso a Buenos Aires para volver a ponerse al frente de la gestión y también de la campaña de La Libertad Avanza de cara a octubre, cuando intentará revertir los resultados de los comicios bonaerenses.

La relación de Javier Milei con Trump

Milei inició su relación personal y política con Trump cuando Joe Biden era presidente los Estados Unidos, y la Argentina necesitaba el respaldo del gobierno demócrata para acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Tras recibir a Antony Blinken en la Casa Rosada, el presidente voló un día después a Maryland para escuchar a Trump y prometerle que iría a su asunción presidencial.

Ese inesperado gesto de Milei -por afuera de todos los guiones políticos-causó un cimbronazo en el Ala Oeste de la Casa Blanca y muchísima satisfacción en Mar-a-Lago, adonde Trump se refugia para meditar sus propios movimientos y recibir a sus aliados personales.

Este año, el 22 de febrero, Milei y Trump protagonizaron un cálido encuentro en Maryland, tras haber sido oradores en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). En ese cónclave, Trump invitó a Milei al Salón Oval para consolidar una agenda común que refleja la sintonía personal e ideológica entre ambos mandatarios. De todas formas, ese encuentro aún no se concretó.

Temas
Seguí leyendo

En medio de la sangría de dólares y la desconfianza de los mercados, Javier Milei juega su carta extrema

Milei confirmó que negocia un préstamo con el Tesoro de EE.UU. para afrontar los vencimientos de deuda de 2026

Presupuesto 2026: las obras que Javier Milei promete financiarle a la provincia de Mendoza

Milei bajó del equipo de campaña a uno de los principales nexos con Cornejo

El Senado rechazó otro veto de Milei: cómo votaron los tres legisladores mendocinos

Manuel Adorni: "Para aplicar la ley de financiamiento universitario los diputados deberían dejar de cobrar"

Tras el rechazo a sus vetos, Milei apuntó contra la oposición: "Son kukas disfrazados"

Martín Aveiro y Adolfo Bermejo advierten que "los soldados de Milei" se van bajando

LO QUE SE LEE AHORA
Llamada a licitación del Gobierno de Mendoza por Obra Pública en Potrerillos.
Obras estratégicas para el turismo en Mendoza

El Gobierno de Mendoza pone en marcha una obra clave para Potrerillos

Las Más Leídas

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile
Alta Montaña

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta
Grave

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 25 de julio
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 20 de septiembre

Alerta por viento Zonda, el pronóstico para este sábado 20 de septiembre en Mendoza
El clima

Alerta por viento Zonda, el pronóstico para este sábado 20 de septiembre en Mendoza

Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario
Madrugada fatal

Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario

Te Puede Interesar

El Servicio Penitenciario en Mendoza impulsa programas educativos y laborales para la resocialización
Ardua tarea

El otro lado de la cárcel: cómo trabaja el Servicio Penitenciario en Mendoza para lograr la resocialización

Por Carla Canizzaro
Con la presencia de Alfredo Cornejo y Petri, Godoy Cruz inauguró el Parque de los Niños
Corte de cinta

Con la presencia de Alfredo Cornejo y Petri, Godoy Cruz inauguró el Parque de los Niños

Por Sitio Andino Departamentales
Entre los beneficios de hacer actividad física al aire libre, destaca la reducción del estrés. 
Bienestar

Plazas y parques, los gimnasios naturales para hacer actividad física en Mendoza

Por Celeste Funes