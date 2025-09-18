Uno más y van

El Senado rechazó otro veto de Milei: cómo votaron los tres legisladores mendocinos

Tal como ocurrió ayer en Diputados, la Cámara Alta desestimó el veto a la Ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias. Cómo actuaron los senadores por Mendoza.

Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina

La ley prevé que esos fondos serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable y su envío deberá ser "diaria y automática", en las mismas condiciones que la coparticipación federal. Actualmente, la Nación concentra la recaudación y transfiere una parte a las jurisdicciones de manera discrecional.

El rechazo al veto fue aprobado por 59 votos afirmativos, nueve negativos y tres abstenciones. Ahora deberá ser tratado por Diputados, donde el oficialismo apuesta a conseguir el tercio de los votos necesarios para sostener la observación total a la ley.

Cómo votaron los tres senadores mendocinos la Ley de ATN

Si bien los dos legisladores radicales, Rodolfo Suarez y Mariana Juri, en esta oportunidad sí estuvieron presentes al momento de la votación (a diferencia de la sesión en la que se trató la norma, cuando decidieron ausentarse), volvieron a tener un gesto con su aliado electoral La Libertad Avanza, ya que optaron por abstenerse.

  • Mariana Juri (UCR): abstención.
  • Rodolfo Suarez (UCR): abstención.
  • Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria): rechazo al veto.

Qué establece la Ley de reparto de los ATN a las provincias que avaló el Senado

La norma obliga al Gobierno nacional a redistribuir con las provincias fondos clave que hoy se encuentran centralizados. Ordena que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se repartan de forma automática y periódica, en vez de quedar a criterio discrecional del Poder Ejecutivo.

El reclamo había sido impulsado tiempo atrás por todos los mandatarios provinciales —incluido Alfredo Cornejo— y el jefe de Gobierno porteño, quienes denunciaron que la Nación retiene recursos que deberían reforzar las arcas provinciales, en un contexto de fuerte ajuste y caída de recaudación.

Más allá de ese primer impulso, el gobernador mendocino se había desmarcado de sus pares en el último tiempo, razón por la cual los dos senadores que le responden políticamente decidieron abstenerse.

Como uno de los mandatarios aliados de Casa Rosada, se ha mostrado a favor de acordar reglas fiscales con la Nación y que proyectos como el que se discutió este miércoles salga como resultado del consenso entre el Ejecutivo nacional y los gobiernos provinciales.

Gobernadores reunión CFI 23-06-25 (02), Alfredo Cornejo
La ley de reparto de ATN nación en el seno del CFI, por impulso de los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño.

En ese sentido, semanas atrás pidió “no arrancarle esto al Gobierno nacional a fuerza de votos, sino hacer acuerdos para distribuir impuesto a los combustibles (la otra norma impulsada por los gobernadores) y ATN no ejecutados, que no generan déficit, porque son gastos que la Nación ya recauda”.

Algunos gobernadores quieren arrancar esto con una mayoría relativa, porque habrá elecciones y el oficialismo puede mejorar su participación en ambas cámaras; y otros apostamos a una negociación”, había señalado.

El Ejecutivo nacional intentó destrabar la discusión cuando se debatía la ley en el Congreso, enviando una alternativa (repartir el sobrante de los ATN a fin de año, descontando los recursos destinados a emergencias), pero fue rechazada por la oposición, que insistió con el expediente original.

Qué impacto tendría en Mendoza recuperar esos fondos

De rechazarse el veto en Diputados, la promulgación de la Ley significaría un ingreso adicional cercano a los $33.000 millones para Mendoza en 2025, según estimaciones del propio Gobierno provincial.

Es lo que le correspondería a la Provincia para todo el año, ya que solo ha recibido $3.000 millones en concepto de ATN (en marzo), para atender la emergencia por heladas, viento Zonda y granizo.

