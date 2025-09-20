Intentaron pasar 50 aves a Chile en cajas de jugo y fueron detenidos por tráfico ilegal

En las últimas horas, el Servicio Nacional de Aduanas incautó 50 crías de aves que intentaban ser ingresadas ilegalmente a Chile desde la provincia de Mendoza. El operativo se llevó a cabo en el complejo fronterizo Los Libertadores, y los responsables ya fueron puestos a disposición de la Justicia.

Detalles del operativo contra el tráfico ilegal de fauna El hecho ocurrió cuando las autoridades detuvieron para inspección un automóvil en el que viajaban dos ciudadanos chilenos. Durante la revisión, uno de los agentes detectó envases vacíos de alimento para aves en la guantera y, al consultar sobre ellos, no obtuvo respuesta por parte de los ocupantes.

Ante la sospecha, se procedió a una inspección más exhaustiva. En la ropa de uno de los pasajeros se hallaron 25 envases de jugo que contenían aves en su interior. Una situación similar se repitió con el acompañante, donde se encontraron otros 25 envases, totalizando 50 crías.

Lamentablemente, 17 de ellas ya habían fallecido a causa de las condiciones extremas del traslado. Los implicados fueron detenidos inmediatamente y puestos a disposición de la Justicia / Con información de CNN Chile

