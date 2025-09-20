Con la presencia de Alfredo Cornejo y Petri, Godoy Cruz inauguró el Parque de los Niños

En una actividad realizada al mediodía de este sábado , el municipio de Godoy Cruz inauguró el Parque de los Niños en la comuna de Villa del Parque . Se trata de un nuevo espacio verde muy esperado por los vecinos de la zona, quienes participaron del acto festivo junto al gobernador de Mendoza , Alfredo Cornejo , y el ministro de Defensa de la Nación , Luis Petri .

Desde las 12 , se llevó a cabo el tradicional corte de cintas para dar inicio a las actividades en el renovado espacio verde, ubicado al oeste del Gran Mendoza . Con una superficie de cuatro hectáreas , el Parque de los Niños cuenta con infraestructura que posibilita el desarrollo de actividades no solo recreativas para los más pequeños, sino también deportivas, académicas y culturales , con foco en el cuidado del medio ambiente .

El evento reunió a numerosos vecinos y contó con la presencia del intendente de Godoy Cruz , Diego Costarelli ; el gobernador Alfredo Cornejo ; el ministro Luis Petri ; la diputada nacional Pamela Verasay ; el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia , Andrés Lombardi , entre otras autoridades.

Godoy Cruz avanza en su compromiso con una ciudad más integrada y sostenible. Con la inauguración del Parque de los Niños, el departamento suma más de 4 hectáreas de espacios verdes destinados al juego, el deporte y la recreación. pic.twitter.com/hcfH1D2kve

Durante la inauguración, Cornejo destacó la posibilidad de concretar una nueva obra gracias al buen manejo de las inversiones que realizan los municipios de Mendoza en materia de obra pública: “La provincia no ha parado de invertir, fundamentalmente en las áreas de su competencia: salud, educación y seguridad”.

Además, remarcó los avances en la remodelación del Hospital Lencinas, que contará con una Guardia similar a la del Hospital Central, y señaló que no basta con una buena administración municipal o provincial si no mejora la economía nacional: “Hace muchos años que venimos de caída tras caída gracias a las pésimas administraciones del kirchnerismo. Eso empobreció a la Argentina y repercute en las provincias, estén bien o mal administradas”, afirmó.

En ese sentido, celebró la presencia del ministro de Defensa, de la diputada Verasay y de Álvaro Martínez, y llamó a la ciudadanía a apoyar en las elecciones del 26 de octubre: “Necesitamos ese respaldo para continuar con obras en el plano municipal y provincial; pero también, para que se ordene la economía y el país crezca. (...) Si el gobierno nacional tiene éxito y cuenta con apoyo popular, nuestro sistema democrático se fortalecerá”.