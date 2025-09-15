Godoy Cruz llevó su experiencia a Chile y fue reconocido por su política de seguridad

Por Sitio Andino Departamentales







El municipio de Godoy Cruz fortaleció esta semana su agenda internacional con una visita a la comuna de Chile de Peñalolén. Así, el encuentro formó parte de la cooperación bilateral que ambas ciudades mantienen desde hace 15 años. Por lo que, se enmarca en la unidad temática de seguridad ciudadana de la red Mercociudades.

Exposición sobre ciudades seguras En esta ocasión, Martín Appiolaza, el director de Relaciones Institucionales, durante el coloquio disertó sobre: “Construcción de Ciudades Amigables y Seguras”. Allí, el funcionario compartió panel con especialistas del Consejo Asesor Ciudades 2030, de FLACSO, Fundación Paz Ciudadana y la Universidad Alberto Hurtado.

Capacitación técnica para agentes En paralelo, Roberto Munives, director de Gestión de Tránsito y Convivencia, brindó una capacitación técnica a 40 agentes municipales de Peñalolén. Entonces, su exposición giró en torno a la estrategia de policiamiento por puntos calientes y la articulación con el Sistema de Alerta Comunitaria. De manera tal que, dio lugar a un intenso intercambio de preguntas y propuestas.

Reconocimiento al modelo de Godoy Cruz El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, destacó la experiencia del municipio argentino. Además, Concha subrayó los avances alcanzados en materia de seguridad ciudadana por Godoy Cruz, señalándolos como un modelo a seguir.

Una cooperación de ida y vuelta entre Godoy Cruz y Chile Finalmente, la visita estuvo enmarcada en una política de cooperación horizontal que Godoy Cruz sostiene en distintas redes internacionales. Es que, en junio de este año, fue nuestro Municipio el anfitrión de una delegación chilena, en un intercambio auspiciado por la red internacional Peace in Our Cities.