Godoy Cruz: piden ayuda para esclarecer una brutal golpiza a un músico

Mauco Cuello es un músico mendocino de 39 años que por estas horas está luchando por su vida en el hospital Central luego de ser víctima de una brutal golpiza en Godoy Cruz , aunque hasta ahora poco se sabe del móvil de la agresión.

Todo ocurrió el 25 de agosto pasado , cuando Mauco fue hallado gravemente herido, ensangrentado y con una fractura de cráneo que lo dejó en terapia intensiva, lugar en el que permanece hasta ahora, con un cuadro de salud bastante delicado.

Ahora sus familiares y amigos piden, desesperadamente, ayuda para esclarecer el caso. Necesitan que quienes hayan sido testigos de la golpiza y del hecho en sí, puedan aportar información para esclarecer qué fue lo que ocurrió.

Según relataron familiares de Mauco, todo ocurrió el 25 de agosto en inmediaciones a La Cañada Drugstore, un conocido bar al que concurren miles de personas por día, ubicado sobre Avenida San Martín Sur y Paraná, en Godoy Cruz.

Lo cierto es que, entre las 3 y 8 de ese día, el músico fue víctima de una brutal paliza y nadie sabe el motivo. Sus allegados sospechan de un robo violento, debido a que también desapareció su guitarra y celular, pero no se descarta la hipótesis de la una pelea.

Cuello fue encontrado cerca de las 8 de ese 25 de agosto, desorientado, en calle Beltrán, en Godoy Cruz, cerca del bar. Estaba ensangrentado y con varias heridas, entre ellas, una fractura de cráneo.

Sus familiares denunciaron que la policía dejó abandonado al hombre al pensar que estaba alcoholizado y él no quería internarse -posiblemente por un estado de inconsciencia-.

Sin embargo, horas después, el hombre fue encontrado, en peor estado de salud, por lo que fue llevado a un Centro de Salud. En tanto que cerca de las 17 de ese día, ingresó al hospital Central. Desde ese entonces, permanece internado en terapia intensiva.

Su familia informó que el estado de salud es grave, por lo que piden ayuda para esclarecer el hecho.

El caso es investigado por la fiscalía de homicidios pero por el momento hay pocos avances en la causa.