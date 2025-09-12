Metrotranvía: qué estado de avance tienen las obras de extensión de la traza

Metrotranvía: qué estado de avance tienen las obras de extensión del servicio.

El Gobierno de Mendoza inauguró los molinetes electrónicos del Metrotranvía en el parador Pellegrini , ubicado en Godoy Cruz . Esta estación será clave cuando finalicen las obras de extensión del servicio hacia Luján de Cuyo . Dichos trabajos se encuentran en casi un 60% de avance .

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , junto al intendente godoycruceño, Diego Costarelli , presentó el jueves el nuevo parador que forma parte del Sistema de Preembarque Paradores Inteligentes , ejecutado por la empresa Ambiente Smart S.A., con el objetivo de evitar que pasajeros viajen sin pagar los pasajes.

En la estación Pellegrini en Godoy Cruz, con los nuevos molinetes, se podrá abonar el boleto con tarjeta SUBE, tarjetas de crédito y débito, billeteras virtuales mediante NFC y pago con códigos QR. El próximo a inaugurar será el parador Progreso .

“El avance de obra de la instalación de paradores ha llegado al 25%. Y esperamos que en marzo del próximo año los paradores estén operativos en su totalidad. Hoy el Metrotranvía es un medio muy utilizado, con los paradores que ya están funcionando hemos incrementado un 15% las transacciones", expresó Mema, ante la presencia también de la vicegobernadora, Hebe Casado ; el subsecretario de Transporte, Luis Borrego .

El funcionario agregó: "La transformación que ha tenido este sector es tremenda, hace 15 años había asentamientos y se empezó a gestar una política de vivienda reubicándola después, recordemos que esto inició con Cesar Biffi, siguió Alfredo Cornejo, Tadeo García Zalazar, y continúa Diego Costarelli. Hoy, en este lugar, donde antes había un asentamiento, pasa un tren".

Cómo siguen la obras de extensión del Metrotranvía

Los trabajos correspondientes a las etapas 3 y 4 tienen un avance de casi 60%, según datos oficiales. Las tareas incluyen el montaje de la vía y la intervención en pasos a nivel para la instalación definitiva de los rieles.

La extensión será hacia Luján de Cuyo y hacia el Aeropuerto El Plumerillo, en Las Heras, que Cornejo estima finalizar antes de que termine su mandato.

Con estas obras, Pellegrini se convierte en un parador clave, ya que allí se conectará el servicio actual, proveniente de Maipú, y la ampliación proyectada hacia Luján de Cuyo.

Una vez finalizada la extensión, el Gobierno proyecta que el Metrotranvía transportará 2 millones de personas por mes. La cifra, actualmente, ronda los 400.000.

Paradores inteligentes

En este sistema de molinetes, se invierten unos $250 millones por parador, según la Provincia, y, hasta el momento, se encuentran finalizados los paradores Lugones, Rubilar, Moldes y Suipacha, lo que representa un avance de obra de 25%.

11 de agosto, transporte, sube, paradores inteligentes, metrotranvia, pasajeros, natalio mema Foto: Yemel Fil

El intendente de Godoy Cruz, declaró: “El proceso y administración que estamos haciendo en el departamento en consonancia con la Provincia tiene que ver con hechos concretos que el ciudadano está pudiendo ver. Godoy Cruz es el departamento que más traza de Metrotranvía va a tener y, a la par, hemos desarrollado más de 70 kilómetros de ciclovía que actualmente convive con este servicio”.