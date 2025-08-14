Giro de fondos

El Gobierno de Mendoza destinará más de $2.100 millones al Metrotranvía: en qué lo invertirán

El Gobierno de Mendoza oficializó diversas transferencias de fondos a la STM para el servicio del Metrotranvía.

Metrotranvía de Mendoza.

Metrotranvía de Mendoza.

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza oficializó diversas transferencias de fondos para obras y nuevas duplas del Metrotranvía, a través de tres decretos publicados este jueves en el Boletín Oficial, con destino a la Sociedad de Transporte de Mendoza - Sociedad Anónima Unipersonal de Participación Estatal (STM- SAUPE).

En todos los casos, los fondos, que superan los $2.100 millones serán transferidos como aportes irrevocables de capital, sujetos a la disponibilidad financiera y a la presentación de los convenios correspondientes.

Partida presupuestaria

Nuevas duplas y obras para el Metrotranvía

Por un lado, girarán $905.363.058 para financiar la operación logística del traslado de unidades provenientes del sistema MTS de San Diego, California, Estados Unidos, indicó el Decreto N° 1483. Estas se sumarán a las duplas que actualmente prestan el servicio.

Metrotranvía Mendoza 2024

Por otro lado, el Gobierno dispuso $778.253.158 para la obra de "Gasoducto de Aproximación Luján de Cuyo – Recouting y válvula de bloqueo", considerada "imprescindible para continuar con la ampliación del Metrotranvía en sus etapas tercera y cuarta", se explicó a través del Decreto N° 1630.

La ampliación de la red, con el proyecto finalizado, hacia el sur, llegará hasta Luján de Cuyo, y hacia el norte, hasta el Aeropuerto El Plumerillo.

Fondos para paradores inteligentes

Finalmente, el Decreto 1641 asigna $449.744.625,96 para el "Sistema de Preembarque Paradores Inteligentes del Metrotranvía de Mendoza", obra que será ejecutada por la empresa Ambiente Smart S.A., que ya está realizando los trabajos en las distintas estaciones.

11 de agosto, transporte, sube, paradores inteligentes, metrotranvia, pasajeros, natalio mema

Esto se suma al traspaso de fondos a la STM oficializado días atrás para el mismo fin. En ese caso, se trató de alrededor $194 millones. La medida fue oficializada este viernes, a través del Decreto 1458, publicado en el Boletín Oficial.

Los nuevos paradores ya están en funcionamiento en Lugones, Rubilar, Suipacha y Moldes, en Ciudad. Actualmente, se construyen los de Progreso y Pellegrini en Godoy Cruz, y en los próximos días comenzarán las obras en Piedrabuena (Maipú) y Godoy (Las Heras).

