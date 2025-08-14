El Gobierno de Mendoza destinará más de $2.100 millones al Metrotranvía: en qué lo invertirán

El Gobierno de Mendoza oficializó diversas transferencias de fondos para obras y nuevas duplas del Metrotranvía, a través de tres decretos publicados este jueves en el Boletín Oficial, con destino a la Sociedad de Transporte de Mendoza - Sociedad Anónima Unipersonal de Participación Estatal (STM- SAUPE).
En todos los casos, los fondos, que superan los $2.100 millones serán transferidos como aportes irrevocables de capital, sujetos a la disponibilidad financiera y a la presentación de los convenios correspondientes.
Por un lado, girarán $905.363.058 para financiar la operación logística del traslado de unidades provenientes del sistema MTS de San Diego, California, Estados Unidos, indicó el Decreto N° 1483. Estas se sumarán a las duplas que actualmente prestan el servicio.
Metrotranvía Mendoza 2024
Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por otro lado, el Gobierno dispuso $778.253.158 para la obra de "Gasoducto de Aproximación Luján de Cuyo – Recouting y válvula de bloqueo", considerada "imprescindible para continuar con la ampliación del Metrotranvía en sus etapas tercera y cuarta", se explicó a través del Decreto N° 1630.
La ampliación de la red, con el proyecto finalizado, hacia el sur, llegará hasta Luján de Cuyo, y hacia el norte, hasta el Aeropuerto El Plumerillo.
Los nuevos paradores ya están en funcionamiento en Lugones, Rubilar, Suipacha y Moldes, en Ciudad. Actualmente, se construyen los de Progreso y Pellegrini en Godoy Cruz, y en los próximos días comenzarán las obras en Piedrabuena (Maipú) y Godoy (Las Heras).