Con nuevos paradores, el Metrotranvía reduce la evasión en el pago del boleto y mejora el servicio

Qué dijo Natalio Mema sobre los nuevos paradores del Metrotranvía
“El Metrotranvía tiene muchas horas de funcionamiento, y estos paradores aportan seguridad para el usuario y mejoran el sistema de pago. Hemos registrado una evasión de casi el veinte por ciento en el pago del boleto, y buscamos generar igualdad en esta situación”, señaló Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.
Con nuevos paradores, el Metrotranvía avanza en la reducción de la evasión
Foto: Yemel Fil
El funcionario agregó: “Cada parador implica una inversión aproximada de doscientos cincuenta millones de pesos, un aporte significativo para el sistema”.
El plan prevé la renovación total de veinticinco paradores a lo largo de la traza, con el objetivo de optimizar la accesibilidad, seguridad y comodidad de miles de usuarios.
En la recorrida por los paradores, Belgrano y Coronel Moldes acompañaron al ministro Luis Borrego, subsecretario de Transporte, y Daniel Vilches, presidente de la Sociedad de Transporte Mendoza.
Características de los paradores inteligentes
Cierre perimetral con visibilidad total, externa e interna
Materiales resistentes al vandalismo
Accesos adaptados para personas con movilidad reducida
Portales automáticos para ascenso y descenso de pasajeros, sincronizados con la llegada de las duplas
Molinetes bidireccionales con sistemas antisalto
Además, cuentan con terminales de validación de carga que permiten acreditar el saldo de la tarjeta SUBE directamente desde el celular. También estarán integrados al sistema de pago abierto del Mendotran, que admite tarjetas SUBE, débito o crédito, pagos con QR, NFC y billeteras virtuales.