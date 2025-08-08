Metrotranvía: cuánto costará la instalación de paradores inteligentes

El Gobierno de Mendoza oficializó el traspaso de fondos a la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) para implementar la primera etapa del Sistema de Preembarque Paradores Inteligentes del Metrotranvía . Se trata de más de $194 millones . La medida fue oficializada este viernes, a través del Decreto 1458, publicado en el Boletín Oficial .

La obra fue adjudicada a la empresa Ambiente Smart S.A. y se enmarca en la Ley de Presupuesto 2025 (N° 9601), que autoriza inversiones en transporte público eléctrico. Según el expediente, se cumplieron todos los requisitos legales, incluyendo informe fundado del Directorio, certificación de obra y acreditación de fondos por la Contaduría General de la Provincia.

En cuanto a los montos, el decreto que lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo ; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; y el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, señala: "Otórguese a favor de la Sociedad de Transporte de Mendoza , Sociedad Anónima Unipersonal de Participación Estatal (STM- SAUPE) un aporte irrevocable de capital por la suma de $194.303.512,83 ".

El Gobierno dispuso que el pago del aporte irrevocable a la Sociedad de Transporte de Mendoza SAUPE se realizará según la disponibilidad financiera y tras la firma de un convenio entre el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y la empresa estatal. La norma será refrendada por los ministros de Gobierno y de Hacienda.

miercoles 28 de mayo, estacion lugones, metro tranvía, molinetes, mendotran, pasajeros.jpg Foto: Yemel Fil

Parador del Metrotranvía con molinetes

A mediados de abril, el Gobierno de Mendoza oficializó que se encontraba en marcha la instalación de paradores inteligentes en las estaciones del Metrotranvía. En uno de ellos, ubicado en uno de los tramos de la Capital, las innovadoras mejoras ya están casi a punto para su uso.

Los molinetes que se encuentran en el ingreso del Parador Lugones, ubicado en la intersección de calle Videla Correa y Manuel Belgrano, a pocos metros de Coto.

En el ingreso al parador, el cual ya cuenta con cierre perimetral de alta visibilidad, se erigen tres molinetes con sistema anti-salto y un acceso adaptado para personas con movilidad reducida. En la parte superior del armazón de cada uno, se ubica una lectora de tarjeta SUBE donde se deberá presentar alguna forma de pago para poder utilizar el servicio de transporte. Además, cada molinete contará con señalización visual (o pictogramas de LED) en los que se indicará la dirección de paso.