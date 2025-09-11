Yacopini Nissan concretó con éxito su segunda adjudicación de planes de ahorro en Mendoza

En su segunda edición enGodoy Cruz, Nissan Yacopini llevó adelante el acto de adjudicación, un evento que reunió a clientes y familias en un sorteo digital en vivo, donde los ganadores pasaron de ser ahorristas a adjudicatarios de vehículos 0 km. Además de música y gastronomía, se anunció la llegada de dos nuevos modelos.
Segunda adjudicación en Nissan Yacopini: entre novedades y clientes emocionados
En la sede de Godoy Cruz, Sitio Andino estuvo presente en el evento de adjudicación, donde Adrián Zorrilla, gerente de Plan de Ahorro de Nissan Yacopini, habló sobre la iniciativa en su segunda edición en Mendoza: "Estamos muy contentos. (...) Más de 50 personas asistieron al evento, donde explicamos qué es el plan de ahorro y qué implica. Tratamos de brindar la mayor transparencia posible para que cada cliente conozca en detalle cómo se administran los fondos, y estamos muy conformes".
10 de setiembre de 2025, Territorio Yacopini, adjudicación planes Nissan
Zorilla afirmó que el evento busca facilitar el acceso al vehículo 0 km.
Foto: Cristian Lozano
Zorrilla también destacó un dato relevante que dejó el mes pasado: la alta cantidad de patentamientos en agosto para el concesionario. "De los 96 patentamientos de Nissan Mendoza en agosto, 62 fueron por plan de ahorro, lo que representa casi el 70% de clientes que recibieron su 0 km a través de este sistema", señaló.
Un sorteo digital con total transparencia
Para garantizar el sistema de adjudicación, participaron dos escribanos de Yacopini encargados de fiscalizary controlar el sorteo digital en vivo. Previamente, se respondieron las consultas de los clientes sobre el procedimiento.
En medio de la expectativa, cada invitado recibió información detallada de su grupo: quién ganó por licitación, quién por sorteo y los montos de las adjudicaciones. Uno de los casos destacados fue el de Ruth, quien expresó: "Estoy temblando de felicidad. Entré con un Versa, pero estoy pensando en cambiarlo por una Nissan Kicks. Aún no lo decidí, pero lo importante es que ya puedo llevarme mi 0 km a casa".
10 de setiembre de 2025, Territorio Yacopini, adjudicación planes Nissan
El público disfrutó de gastronomía y de la música a cargo de Red Velvet.
Foto: Cristian Lozano
El cierre del evento incluyó la sorpresa con un service bonificado para el primer año o los 10.000 km del vehículo adjudicado.
Más beneficios y anuncios para septiembre
Con el objetivo de fidelizar, Yacopini Nissan continuará en septiembre con beneficios como financiación directa de fábrica con 0% de interés, alternativas de integración (20%, 30% o 40%), bonificaciones en patentamiento, descuentos en la suscripción y la posibilidad de aplicar ahorros -en usados o en efectivo- directamente al capital del vehículo.
Actualmente, estos beneficios alcanzan a los modelos Nissan Versa, Kicks y Frontier, con posibilidad de cambiar a otros como X-Trail o Sentra.
10 de setiembre de 2025, Territorio Yacopini, adjudicación planes Nissan
En septiembre, Nissan continua con más beneficios y planes accesibles.
Foto: Cristian Lozano
El gerente también adelantó la llegada de nuevos modelos este mes. Por un lado, la Nissan X-Trail Advance, fabricada en Japón, con paquete tecnológico renovado y precio competitivo. Por otro, la nueva Nissan Kicks, con motor actualizado, restyling y mayor equipamiento, que contará con preventa. "La idea es que los clientes se acerquen a Yacopini, conozcan las propuestas y puedan acceder a su 0 km", concluyó el gerente.