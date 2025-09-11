En imágenes

Yacopini Nissan concretó con éxito su segunda adjudicación de planes de ahorro en Mendoza

En la inaguración de su nuevo local en Territorio Yacopini de Godoy Cruz, familias se reunieron en un evento emotivo marcado por sorteo, música y sopresas.

Yacopini Nissan concretó con éxito su segunda adjudicación de planes de ahorro en Mendoza

Yacopini Nissan concretó con éxito su segunda adjudicación de planes de ahorro en Mendoza

Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

En su segunda edición en Godoy Cruz, Nissan Yacopini llevó adelante el acto de adjudicación, un evento que reunió a clientes y familias en un sorteo digital en vivo, donde los ganadores pasaron de ser ahorristas a adjudicatarios de vehículos 0 km. Además de música y gastronomía, se anunció la llegada de dos nuevos modelos.

Segunda adjudicación en Nissan Yacopini: entre novedades y clientes emocionados

En la sede de Godoy Cruz, Sitio Andino estuvo presente en el evento de adjudicación, donde Adrián Zorrilla, gerente de Plan de Ahorro de Nissan Yacopini, habló sobre la iniciativa en su segunda edición en Mendoza: "Estamos muy contentos. (...) Más de 50 personas asistieron al evento, donde explicamos qué es el plan de ahorro y qué implica. Tratamos de brindar la mayor transparencia posible para que cada cliente conozca en detalle cómo se administran los fondos, y estamos muy conformes".

Lee además
Territorio Yacopini presentó en San Rafael el Tera, el nuevo Volkswagen con innovación y máxima seguridad. video
Lanzamiento

Territorio Yacopini presentó en San Rafael el Tera, el nuevo Volkswagen con innovación y máxima seguridad
Nuevo Volkswagen Tera disponible en Territorio Yacopini con cuatro versiones y máxima seguridad video
Lanzamiento

Nuevo Volkswagen Tera disponible en Territorio Yacopini, con cuatro versiones y máxima seguridad
10 de setiembre de 2025, Territorio Yacopini, adjudicación planes Nissan
Zorilla afirmó que el evento busca facilitar el acceso al vehículo 0 km.

Zorilla afirmó que el evento busca facilitar el acceso al vehículo 0 km.

Zorrilla también destacó un dato relevante que dejó el mes pasado: la alta cantidad de patentamientos en agosto para el concesionario. "De los 96 patentamientos de Nissan Mendoza en agosto, 62 fueron por plan de ahorro, lo que representa casi el 70% de clientes que recibieron su 0 km a través de este sistema", señaló.

Un sorteo digital con total transparencia

Para garantizar el sistema de adjudicación, participaron dos escribanos de Yacopini encargados de fiscalizar y controlar el sorteo digital en vivo. Previamente, se respondieron las consultas de los clientes sobre el procedimiento.

En medio de la expectativa, cada invitado recibió información detallada de su grupo: quién ganó por licitación, quién por sorteo y los montos de las adjudicaciones. Uno de los casos destacados fue el de Ruth, quien expresó: "Estoy temblando de felicidad. Entré con un Versa, pero estoy pensando en cambiarlo por una Nissan Kicks. Aún no lo decidí, pero lo importante es que ya puedo llevarme mi 0 km a casa".

10 de setiembre de 2025, Territorio Yacopini, adjudicación planes Nissan
El público disfrutó de gastronomía y de la música a cargo de Red Velvet.

El público disfrutó de gastronomía y de la música a cargo de Red Velvet.

El cierre del evento incluyó la sorpresa con un service bonificado para el primer año o los 10.000 km del vehículo adjudicado.

Más beneficios y anuncios para septiembre

Con el objetivo de fidelizar, Yacopini Nissan continuará en septiembre con beneficios como financiación directa de fábrica con 0% de interés, alternativas de integración (20%, 30% o 40%), bonificaciones en patentamiento, descuentos en la suscripción y la posibilidad de aplicar ahorros -en usados o en efectivo- directamente al capital del vehículo.

Actualmente, estos beneficios alcanzan a los modelos Nissan Versa, Kicks y Frontier, con posibilidad de cambiar a otros como X-Trail o Sentra.

10 de setiembre de 2025, Territorio Yacopini, adjudicación planes Nissan
En septiembre, Nissan continua con más beneficios y planes accesibles.

En septiembre, Nissan continua con más beneficios y planes accesibles.

El gerente también adelantó la llegada de nuevos modelos este mes. Por un lado, la Nissan X-Trail Advance, fabricada en Japón, con paquete tecnológico renovado y precio competitivo. Por otro, la nueva Nissan Kicks, con motor actualizado, restyling y mayor equipamiento, que contará con preventa. "La idea es que los clientes se acerquen a Yacopini, conozcan las propuestas y puedan acceder a su 0 km", concluyó el gerente.

Temas
Seguí leyendo

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela

Día del Maestro: Marilina, la docente que lucha contra la sobreestimulación por las pantallas

11 de septiembre: a 24 años del atentado a las Torres Gemelas que cambió la historia

Por qué se celebra el Día del Maestro este 11 de septiembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves11 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 11 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 11 de septiembre

Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 11 de septiembre en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Conmoción en La Paz por el ataque de una alumna con un arma 9 milímetros
Estremecedor relato

"Buscaba a una profe y dos compañeros que le hacían bullying", el relato de un testigo del ataque en La Paz

Las Más Leídas

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz
Repercusión interprovincial

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz

Revuelo en la cárcel de San Felipe por un motín. 
mirá los videos

Tensión en la cárcel de San Felipe por un motín

Conmoción por una alumna que llevó un arma a la escuela y disparó varias veces. 
Alumna atrincherada en una escuela

La Paz: el momento en el que la menor dispara frente a policías

Conmoción en La Paz por el ataque de una alumna con un arma 9 milímetros
Estremecedor relato

"Buscaba a una profe y dos compañeros que le hacían bullying", el relato de un testigo del ataque en La Paz

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró.
Mirá el video

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Te Puede Interesar

INDEC oficializa la caída en la actividad industrial: ¿cuáles son los sectores más golpeados?
Industria en crisis

INDEC oficializa la caída en la actividad industrial: ¿cuáles son los sectores más golpeados?

Por Marcelo López Álvarez
El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela.
Conmoción

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela

Por Natalia Mantineo
El paso clave que dio el Gobierno de Mendoza sobre el cannabis medicinal.
Boletín Oficial

El paso clave que dio el Gobierno de Mendoza sobre el cannabis medicinal

Por Sitio Andino Política