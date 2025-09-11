Yacopini Nissan concretó con éxito su segunda adjudicación de planes de ahorro en Mendoza

En su segunda edición en Godoy Cruz , Nissan Yacopini llevó adelante el acto de adjudicación , un evento que reunió a clientes y familias en un sorteo digital en vivo , donde los ganadores pasaron de ser ahorristas a adjudicatarios de vehículos 0 km . Además de música y gastronomía, se anunció la llegada de dos nuevos modelos .

En la sede de Godoy Cruz , Sitio Andino estuvo presente en el evento de adjudicación, donde Adrián Zorrilla , gerente de Plan de Ahorro de Nissan Yacopini , habló sobre la iniciativa en su segunda edición en Mendoza: "Estamos muy contentos. (...) Más de 50 personas asistieron al evento , donde explicamos qué es el plan de ahorro y qué implica. Tratamos de brindar la mayor transparencia posible para que cada cliente conozca en detalle cómo se administran los fondos, y estamos muy conformes".

Zorrilla también destacó un dato relevante que dejó el mes pasado: la alta cantidad de patentamientos en agosto para el concesionario . "De los 96 patentamientos de Nissan Mendoza en agosto , 62 fueron por plan de ahorro , lo que representa casi el 7 0% de clientes que recibieron su 0 km a través de este sistema", señaló.

Para garantizar el sistema de adjudicación, participaron dos escribanos de Yacopini encargados de fiscalizar y controlar el sorteo digital en vivo . Previamente, se respondieron las consultas de los clientes sobre el procedimiento.

En medio de la expectativa, cada invitado recibió información detallada de su grupo: quién ganó por licitación, quién por sorteo y los montos de las adjudicaciones. Uno de los casos destacados fue el de Ruth, quien expresó: "Estoy temblando de felicidad. Entré con un Versa, pero estoy pensando en cambiarlo por una Nissan Kicks. Aún no lo decidí, pero lo importante es que ya puedo llevarme mi 0 km a casa".

10 de setiembre de 2025, Territorio Yacopini, adjudicación planes Nissan El público disfrutó de gastronomía y de la música a cargo de Red Velvet. Foto: Cristian Lozano

El cierre del evento incluyó la sorpresa con un service bonificado para el primer año o los 10.000 km del vehículo adjudicado.

Más beneficios y anuncios para septiembre

Con el objetivo de fidelizar, Yacopini Nissan continuará en septiembre con beneficios como financiación directa de fábrica con 0% de interés, alternativas de integración (20%, 30% o 40%), bonificaciones en patentamiento, descuentos en la suscripción y la posibilidad de aplicar ahorros -en usados o en efectivo- directamente al capital del vehículo.

Actualmente, estos beneficios alcanzan a los modelos Nissan Versa, Kicks y Frontier, con posibilidad de cambiar a otros como X-Trail o Sentra.

10 de setiembre de 2025, Territorio Yacopini, adjudicación planes Nissan En septiembre, Nissan continua con más beneficios y planes accesibles. Foto: Cristian Lozano

El gerente también adelantó la llegada de nuevos modelos este mes. Por un lado, la Nissan X-Trail Advance, fabricada en Japón, con paquete tecnológico renovado y precio competitivo. Por otro, la nueva Nissan Kicks, con motor actualizado, restyling y mayor equipamiento, que contará con preventa. "La idea es que los clientes se acerquen a Yacopini, conozcan las propuestas y puedan acceder a su 0 km", concluyó el gerente.