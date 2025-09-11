Efemérides

11 de septiembre: a 24 años del atentado a las Torres Gemelas que cambió la historia

Un día como hoy, pero en 2001, Estados Unidos sufrió el atentado terrorista más trágico de su historia. Conocé los detalles en la nota.

11 de septiembre: a 24 años del atentado a las Torres Gemelas que cambió la historia

11 de septiembre: a 24 años del atentado a las Torres Gemelas que cambió la historia

Por Sitio Andino Sociedad

Un 11 de septiembre de 2001, el mundo fue testigo de un trágico evento que marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos. Conocido como el "11-S", cuatro aviones comerciales secuestrados por terroristas fueron estrellados contra distintos objetivos, entre ellos las Torres Gemelas, dos edificios icónicos del World Trade Center.

Cronología de los atentados del 11 de septiembre

A las 08:12 a.m., el atentado comenzó con el secuestro del vuelo 11 de American Airlines, que transportaba a 92 pasajeros. Minutos después, los vuelos 175 de United Airlines, 77 de American Airlines y 93 de United Airlines se sumaron al mismo ataque, todos bajo la responsabilidad del grupo terrorista Al Qaeda, liderado por Osama Bin Laden.

Lee además
Por qué se celebra el Día del Maestro este 11 de septiembre
Efemérides

Por qué se celebra el Día del Maestro este 11 de septiembre
Qué plantas no conviene podar en septiembre y por qué
Jardinería en primavera

Qué plantas no conviene podar en septiembre y por qué
torres gemelas - 487918
En imágenes: así fue el momento previo al impacto del segundo avión.

En imágenes: así fue el momento previo al impacto del segundo avión.

A las 08:46 a.m., el vuelo 11 de American Airlines impactó contra la Torre Norte del World Trade Center, un hecho presenciado por numerosos transeúntes en la ciudad de Nueva York. Poco después, a las 09:03 a.m., el vuelo 175 de United Airlines se estrelló contra la Torre Sur, captando la atención de la prensa estadounidense y mundial. Los impactos culminaron con el derrumbe de ambas torres y un intenso trabajo de las autoridades policiales y bomberos.

En cuanto a los otros vuelos, también tuvieron destinos fatales: a las 09:37 a.m., el vuelo 77 de American Airlines se estrelló contra el Pentágono y, a las 10:03 a.m., el vuelo 93 de United Airlines cayó en un campo del estado de Pensilvania.

Las consecuencias de este devastador evento no solo representaron daños estructurales en las Torres Gemelas, sino también una profunda herida entre familiares y conocidos de las 2.996 personas fallecidas y más de 25.000 heridas.

torres gemelas - 12106
La primera reacción de George W. Bush tras enterarse del 11-S.

La primera reacción de George W. Bush tras enterarse del 11-S.

Lejos del dolor y la pérdida, los ataques marcaron también el inicio de la intervención militar de Estados Unidos en Afganistán e Irak y, años después, el asesinato del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden.

Fuente: Wikipedia.

Temas
Seguí leyendo

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025

Día Mundial para la Prevención del Suicidio: origen y relevancia de este 10 de septiembre

Cuándo y cuánto cobro la jubilación en septiembre 2025

Cuándo es el Día del Preceptor: conocé la fecha y por qué es importante

Por qué se recuerda hoy, 8 de septiembre, el Día Mundial de la Fibrosis Quística

Conocé por qué el 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia

8 de septiembre: Día del Agricultor y del Productor Agropecuario en Argentina

7 de septiembre, Día Mundial del Pelirrojo: origen, curiosidades y finalidad

LO QUE SE LEE AHORA
Conmoción en La Paz por el ataque de una alumna con un arma 9 milímetros
Estremecedor relato

"Buscaba a una profe y dos compañeros que le hacían bullying", el relato de un testigo del ataque en La Paz

Las Más Leídas

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz
Repercusión interprovincial

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz

Revuelo en la cárcel de San Felipe por un motín. 
mirá los videos

Tensión en la cárcel de San Felipe por un motín

Conmoción por una alumna que llevó un arma a la escuela y disparó varias veces. 
Alumna atrincherada en una escuela

La Paz: el momento en el que la menor dispara frente a policías

Conmoción en La Paz por el ataque de una alumna con un arma 9 milímetros
Estremecedor relato

"Buscaba a una profe y dos compañeros que le hacían bullying", el relato de un testigo del ataque en La Paz

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró.
Mirá el video

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Te Puede Interesar

INDEC oficializa la caída en la actividad industrial: ¿cuáles son los sectores más golpeados?
Industria en crisis

INDEC oficializa la caída en la actividad industrial: ¿cuáles son los sectores más golpeados?

Por Marcelo López Álvarez
El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela.
Conmoción

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela

Por Natalia Mantineo
El paso clave que dio el Gobierno de Mendoza sobre el cannabis medicinal.
Boletín Oficial

El paso clave que dio el Gobierno de Mendoza sobre el cannabis medicinal

Por Sitio Andino Política