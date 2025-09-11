11 de septiembre: a 24 años del atentado a las Torres Gemelas que cambió la historia

Por Sitio Andino Sociedad







Un 11 de septiembre de 2001, el mundo fue testigo de un trágico evento que marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos. Conocido como el "11-S", cuatro aviones comerciales secuestrados por terroristas fueron estrellados contra distintos objetivos, entre ellos las Torres Gemelas, dos edificios icónicos del World Trade Center.

Cronología de los atentados del 11 de septiembre A las 08:12 a.m., el atentado comenzó con el secuestro del vuelo 11 de American Airlines, que transportaba a 92 pasajeros. Minutos después, los vuelos 175 de United Airlines, 77 de American Airlines y 93 de United Airlines se sumaron al mismo ataque, todos bajo la responsabilidad del grupo terrorista Al Qaeda, liderado por Osama Bin Laden.

torres gemelas - 487918 En imágenes: así fue el momento previo al impacto del segundo avión. Foto: web A las 08:46 a.m., el vuelo 11 de American Airlines impactó contra la Torre Norte del World Trade Center, un hecho presenciado por numerosos transeúntes en la ciudad de Nueva York. Poco después, a las 09:03 a.m., el vuelo 175 de United Airlines se estrelló contra la Torre Sur, captando la atención de la prensa estadounidense y mundial. Los impactos culminaron con el derrumbe de ambas torres y un intenso trabajo de las autoridades policiales y bomberos.

En cuanto a los otros vuelos, también tuvieron destinos fatales: a las 09:37 a.m., el vuelo 77 de American Airlines se estrelló contra el Pentágono y, a las 10:03 a.m., el vuelo 93 de United Airlines cayó en un campo del estado de Pensilvania.

Las consecuencias de este devastador evento no solo representaron daños estructurales en las Torres Gemelas, sino también una profunda herida entre familiares y conocidos de las 2.996 personas fallecidas y más de 25.000 heridas. torres gemelas - 12106 La primera reacción de George W. Bush tras enterarse del 11-S. Foto: web Lejos del dolor y la pérdida, los ataques marcaron también el inicio de la intervención militar de Estados Unidos en Afganistán e Irak y, años después, el asesinato del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. Fuente: Wikipedia.