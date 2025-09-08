8 de septiembre: Día del Agricultor y del Productor Agropecuario en Argentina

Cada 8 de septiembre, Argentina conmemora el Día del Agricultor y del Productor Agropecuario, una efeméride especial para homenajear a los agricultores y productores agropecuarios, pilares fundamentales en la producción de alimentos y el desarrollo del país. A continuación, todos los detalles.

Agricultor, Productor Agropecuario (2) 8 de septiemnre, Día del Agricultor y del Productor Agropecuario: homenaje al campo Por qué se celebra este 8 de septiembre el Día del Agricultor y del Productor Agropecuario Como tal, la fecha fue oficialmente establecida el 28 de agosto de 1944 mediante el decreto Nº 23.317, en homenaje a la fundación de la primera colonia agrícola en la localidad de Esperanza, provincia de Santa Fe, ocurrida el 8 de septiembre de 1856.

Esta conmemoración busca reconocer un momento clave en la historia argentina, que marcó el inicio del desarrollo hacia un modelo agroexportador, fundamental para el crecimiento económico y social del país.

En esta jornada se resalta la importancia y el esfuerzo de los agricultores, quienes enfrentan un arduo proceso para cultivar la tierra, base esencial en la cadena productiva de los alimentos. El sector agropecuario ha sido, y continúa siendo, un pilar fundamental para Argentina, recordado históricamente por su apodo como “el granero del mundo” entre 1880 y 1929, reflejando su rol estratégico en la economía nacional y global. / Agrofy News

