Hoy 11 de septiembre se conmemora el Día Mundial de los Primeros Auxilios

Cada 11 de septiembre se conmemora el Día Mundial de los Primeros Auxilios, una fecha que resalta la importancia de actuar de manera rápida y segura ante emergencias. A continuación, te contamos todo lo que debés saber de esta efeméride y su relevancia.

Durante el día se realizan diversas actividades orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta de las personas ante situaciones críticas o eventos naturales, promoviendo así la prevención y la seguridad.

Técnicas básicas que se manejan en los primeros auxilios Reanimación cardiorespiratoria o RCP : se realiza mediante compresiones torácicas y respiraciones de rescate, para el restablecimiento de la circulación sanguínea hacia el cerebro y otros órganos vitales.

: se realiza mediante compresiones torácicas y respiraciones de rescate, para el restablecimiento de la circulación sanguínea hacia el cerebro y otros órganos vitales. Asfixia : se aplica la "Maniobra de Heimlich", colocando los brazos alrededor de la cintura de la persona afectada y efectuar una presión rápida contra su abdomen. Se repite el procedimiento hasta que la persona respire nuevamente.

: se aplica la "Maniobra de Heimlich", colocando los brazos alrededor de la cintura de la persona afectada y efectuar una presión rápida contra su abdomen. Se repite el procedimiento hasta que la persona respire nuevamente. Quemaduras : refrescar la zona afectada con agua fría o colocando una toalla limpia, húmeda y fría.

: refrescar la zona afectada con agua fría o colocando una toalla limpia, húmeda y fría. Heridas : lavar la herida con abundante agua, luego colocar un vendaje limpio para detener el sangrado.

: lavar la herida con abundante agua, luego colocar un vendaje limpio para detener el sangrado. Hemorragias: en el caso de una hemorragia arterial hay que colocar a la persona afectada en posición horizontal, elevando la extremidad lesionada. En cambio, si es una hemorragia venosa se debe colocar al afectado en posición horizontal, aplicando vendas limpias sobre la herida. / diainternacionalde

Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 11 de septiembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

