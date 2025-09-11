Efemérides

Por qué se celebra el Día del Maestro este 11 de septiembre

Cada 11 de septiembre, se conmemora el Día del Maestro en Argentina. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro y la Maestra en Argentina y otros países de Latinoamérica, en homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. En esta nota te contamos todo lo que debés saber de esta importante efeméride.

sarmiento-1.jpg
Día del Maestro: homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento

Aniversario 137 del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento

Domingo Faustino Sarmiento fue una de las personalidades más destacadas de la política, la literatura y la intelectualidad argentina, cuya vida y obra estuvieron profundamente ligadas a la educación. Entre sus principales preocupaciones se encontraba la creación de un sistema de educación pública que, para su época, representaba la vía principal para guiar al Estado argentino hacia el progreso y el desarrollo cultural, fomentando el conocimiento y el cultivo de la civilización.

Su labor en el ámbito educativo fue intensa y constante: impulsó la fundación de escuelas, diseñó programas de estudio, difundió avances científicos y sentó las bases para la modernización de la enseñanza en el país. Gracias a estas acciones, Sarmiento se consolidó como uno de los precursores de la escuela moderna y un referente fundamental de la educación pública argentina.

Reconocido históricamente como el "padre de la educación argentina", Sarmiento falleció el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay, dejando un legado que sigue vigente en la formación educativa y cultural del país.

En 1943, la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas, celebrada en Panamá, decidió decretar el 11 de septiembre como Día del Maestro para todo el continente. Esta fecha no solo honra el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, sino que también reconoce la importancia del trabajo diario de todos los docentes que dedican su esfuerzo a la educación y formación de nuevas generaciones.

Qué pasará con las clases este jueves 11 de septiembre

La Dirección General de Escuelas confirmó qué sucederá con las clases en Mendoza este jueves 11 de septiembre, día en que se conmemora el Día del Maestro.

Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este día, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Frases para enviar por Whatsapp el Día del Maestro 2025

  1. Gracias por enseñar con el corazón y por tu dedicación cotidiana.
  2. Tus palabras dejan huella en cada uno de tus estudiantes.
  3. Hoy se festeja tu vocación de servicio y tu pasión por educar.
  4. Ser maestro es inspirar, acompañar y transformar.
  5. Feliz Día del Maestro a quienes nos ayudan a crecer cada día.
  6. Tu paciencia y entrega son ejemplos para todos.
  7. Maestro, tu labor nunca pasa desapercibida.
  8. El aprendizaje más valioso es el que se transmite con empatía.
  9. Gracias por despertar la curiosidad y la pasión por aprender.
  10. Un buen maestro ilumina los caminos del conocimiento. / Infobae
