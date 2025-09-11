Por qué se celebra el Día del Maestro este 11 de septiembre

Cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro y la Maestra en Argentina y otros países de Latinoamérica, en homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento . En esta nota te contamos todo lo que debés saber de esta importante efeméride.

Domingo Faustino Sarmiento fue una de las personalidades más destacadas de la política, la literatura y la intelectualidad argentina, cuya vida y obra estuvieron profundamente ligadas a la educación. Entre sus principales preocupaciones se encontraba la creación de un sistema de educación pública que, para su época, representaba la vía principal para guiar al Estado argentino hacia el progreso y el desarrollo cultural, fomentando el conocimiento y el cultivo de la civilización.

Su labor en el ámbito educativo fue intensa y constante : impulsó la fundación de escuelas, diseñó programas de estudio, difundió avances científicos y sentó las bases para la modernización de la enseñanza en el país. Gracias a estas acciones, Sarmiento se consolidó como uno de los precursores de la escuela moderna y un referente fundamental de la educación pública argentina.

Reconocido históricamente como el "padre de la educación argentina", Sarmiento falleció el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay, dejando un legado que sigue vigente en la formación educativa y cultural del país.

En 1943, la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas, celebrada en Panamá, decidió decretar el 11 de septiembre como Día del Maestro para todo el continente. Esta fecha no solo honra el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, sino que también reconoce la importancia del trabajo diario de todos los docentes que dedican su esfuerzo a la educación y formación de nuevas generaciones.

La Dirección General de Escuelas confirmó qué sucederá con las clases en Mendoza este jueves 11 de septiembre, día en que se conmemora el Día del Maestro.

