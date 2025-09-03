Godoy Cruz celebra el Día del Maestro con promociones en bares, cafés y restaurantes

El municipio de Godoy Cruz, junto a comercios gastronómicos del Departamento, en el marco del Día del Maestro, lanza un programa de beneficios en gastronomía. La idea es que los docentes disfruten de una jornada especial, para celebrar su día.
Cabe destacar que, la iniciativa busca reconocer la labor de quienes cada día se comprometen con la educación. Es por ello que, el objetivo es que puedan compartir un buen momento en la “capital gastronómica mendocina”.
Los docentes interesados podrán obtener su cupón de descuento ingresando al siguiente enlace. Asimismo, una vez seleccionada la propuesta, las personas recibirán en su correo un código. Es que, este código les permitirá acceder a menús promocionales, obsequios o descuentos en distintos locales adheridos.
En esta oportunidad se contará con distintos comercios que ofrecerán opciones variadas. Por lo que, se podrá elegir desde menús completos hasta beneficios en café y pastelería. Algunas de las propuestas son:
Además de homenajear a los docentes, el programa de descuentos se enmarca en la ordenanza que declara a Godoy Cruz como ciudad gastronómica mendocina.
De esta manera, la propuesta no solo promueve el reconocimiento al trabajo docente. También, incentiva a mendocinos y turistas a disfrutar de la variada oferta gastronómica que distingue al departamento.