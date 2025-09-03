Godoy Cruz celebra el Día del Maestro con promociones en bares, cafés y restaurantes

Promociones especiales por el Día del Maestro en Godoy Cruz.

Cabe destacar que, la iniciativa busca reconocer la labor de quienes cada día se comprometen con la educación. Es por ello que, el objetivo es que puedan compartir un buen momento en la “capital gastronómica mendocina”.

Cómo acceder a las promociones en Godoy Cruz Los docentes interesados podrán obtener su cupón de descuento ingresando al siguiente enlace. Asimismo, una vez seleccionada la propuesta, las personas recibirán en su correo un código. Es que, este código les permitirá acceder a menús promocionales, obsequios o descuentos en distintos locales adheridos.

Gastronomía local con beneficios en Godoy Cruz En esta oportunidad se contará con distintos comercios que ofrecerán opciones variadas. Por lo que, se podrá elegir desde menús completos hasta beneficios en café y pastelería. Algunas de las propuestas son:

La Mulita y la Chancha (Roque Sáenz Peña 1746): empanada, sándwich de carne mechada, postre, copa de vino o cerveza/gaseosa. $25.000 por persona.

(Roque Sáenz Peña 1746): empanada, sándwich de carne mechada, postre, copa de vino o cerveza/gaseosa. $25.000 por persona. Burger Shoppe (Chacabuco 297): hamburguesa simple a elección + papas + bebida a $11.000.

(Chacabuco 297): hamburguesa simple a elección + papas + bebida a $11.000. Gaby Pastelería Creativa (Rodríguez Peña 2121, local 6): infusión, jugo, degustación dulce y salada + obsequio. $9.500.

(Rodríguez Peña 2121, local 6): infusión, jugo, degustación dulce y salada + obsequio. $9.500. Café Tostadero Calvi (Las Heras 389): 25% de descuento en paquetes de café + un café de cortesía.

(Las Heras 389): 25% de descuento en paquetes de café + un café de cortesía. Silvestre Club del Café (Tucumán 19, Bº Bombal): 15% de descuento en toda la carta.

(Tucumán 19, Bº Bombal): 15% de descuento en toda la carta. Stellar Specialty Coffee (Catamarca 698): 20% en paquetes de café y 25% en bebidas take away (de 8 a 12). Un programa que impulsa el turismo y la economía local desde Godoy Cruz Además de homenajear a los docentes, el programa de descuentos se enmarca en la ordenanza que declara a Godoy Cruz como ciudad gastronómica mendocina. De esta manera, la propuesta no solo promueve el reconocimiento al trabajo docente. También, incentiva a mendocinos y turistas a disfrutar de la variada oferta gastronómica que distingue al departamento.