"Manso Menú" arrancó con un fuerte impacto digital, pero la venta en los restaurantes es lenta.

A una semana de su lanzamiento, el programa "Manso Menú " mostró un prometedor inicio en el ámbito digital, aunque los primeros resultados en ventas directas en restaurantes de la provincia de Mendoza son moderados. La campaña, impulsada por el Emetur para reactivar el sector gastronómico, busca ofrecer opciones para todos los bolsillos.

Con menús que van desde los $15.500 hasta los $30.000 , la campaña ha logrado una gran visibilidad en redes y en la web, generando altas expectativas para el futuro. Por ahora, en la práctica el panorama viene tibio, más consultas que reservas.

Incremento Nuevo golpe al bolsillo: las prepagas vuelven a registrar un aumento en septiembre

Caso en Desert Seguridad privada: los factores detrás del accionar de los vigiladores en Mendoza

Los datos proporcionados por el Emetur confirman el éxito de la promoción en las plataformas digitales. La publicación de "Manso Menú" en Instagram ya acumula más de 145.000 visualizaciones , un número significativo considerando que la cuenta de Turismo de Mendoza es la más seguida del Gobierno provincial.

Los menús que se ofrecen arrancan en $15.500 y se extienden hasta los $30.000.

En el sitio web mendoza.tur.ar, la promoción ha sido un motor clave de visitas. "Entre el 14 y el 20 de agosto, la página de "Manso Menú" fue la más visitada , atrayendo a más del 50% de las 29.000 visitas totales al sitio en ese período", indicaron desde Emetur.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ente Mendoza Turismo (@entemendozaturismo)

Asimismo, agregaron que "el pico de consultas se registró el día de su lanzamiento, el 15 de agosto. Además, el tiempo promedio que los usuarios permanecen en la página es de dos minutos y medio, lo que sugiere un interés genuino por conocer las diversas ofertas".

"Manso Menú": la voz de los gastronómicos

A pesar del éxito en la difusión, el impacto en la venta presencial ha sido más gradual. Raúl Roitman, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA), ofreció un balance mixto.

Roitman señaló que en sus propios negocios, como Zitto, la venta de los menús promocionales ha sido limitada. "No ha salido todavía mucho en el centro", comentó, y añadió que, en su opinión, es crucial que los mismos gastronómicos se unan para comunicar la iniciativa.

Sin embargo, el panorama cambia en otros establecimientos. Roitman destacó el caso de Francesco, donde se han vendido varios menús, especialmente los fines de semana.

image.png Los gastronómicos aseguran que la mayor cantidad de consultas se dan el fin de semana.

"La gente pregunta por 'Manso Menú'", afirmó, mostrando que la campaña sí está generando interés y conversaciones directas con los clientes en algunos locales.

En general, la percepción en el sector es que "Manso Menú" es una excelente idea que necesita tiempo para consolidarse. Los empresarios esperan que la alta visibilidad digital se traduzca en un mayor movimiento en los restaurantes en las próximas semanas.

peatonal Los gastronómicos aseguran que es necesario reforzar la comunicación. Cristian Lozano

"Manso Menú": los restaurantes participantes

"Manso Menú" tiene como objetivo principal mostrar la variedad y calidad de la oferta gastronómica de Mendoza. Los 100 restaurantes inscritos ofrecerán menús que incluyen desde carnes, pastas y pescados hasta opciones de comida rápida y platos regionales e internacionales.

La mayoría de los locales adheridos se encuentran en la Ciudad de Mendoza (29), seguidos por Luján de Cuyo (13), Maipú (11) y Godoy Cruz (10). Sin embargo, la propuesta se extiende a lo largo y ancho de la provincia, con restaurantes de Rivadavia, Guaymallén, Tupungato, San Rafael y General Alvear, entre otros.

Cien locales gastronómicos de toda la provincia participarán del encuentro. Imagen generada con IA

Entre los restaurantes que se suman a esta iniciativa se encuentran:

Los Encina (Rivadavia).

La Mosquera (Luján de Cuyo).

Pie de Cuba (Maipú).

Finca Minimal (Luján de Cuyo).

Francesco (Ciudad).

Cúrcuma (San Rafael).

El Patio de Babushka (General Alvear).

Macondo Parador (Tunuyán).

Para conocer la oferta completa y los menús disponibles, los interesados podrán visitar el sitio web oficial del Emetur, www.mendoza.tur.ar, y su cuenta de Instagram, @turismo.mendoza.