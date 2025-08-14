"Manso Menú": 100 restaurantes de Mendoza se unen para reactivar la gastronomía local

"Manso Menú" se pone en marcha este viernes y se extiende hasta el 30 de septiembre.

El Gobierno de Mendoza, a través del Ente Provincial de Turismo (Emetur), lanza este viernes "Manso Menú" , una nueva campaña para dinamizar el consumo en el sector gastronómico loca l, que se ha visto afectado por la caída del turismo y los altos precios. La propuesta se extenderá hasta el 30 de septiembre.

La iniciativa, que sigue los pasos del exitoso programa "Manso Destino" , contará con la participación de 100 restaurantes de toda la provincia . Estos establecimientos ofrecerán menús cerrados a un precio único y accesible de $30.000, buscando atraer tanto a mendocinos como a turistas.

Cien son los restaurantes que se sumaron a la propuesta del Emetur.

"Manso Menú" tiene como objetivo principal mostrar la variedad y calidad de la oferta gastronómica de Mendoza. Los 100 restaurantes inscritos ofrecerán menús que incluyen desde carnes, pastas y pescados hasta opciones de comida rápida y platos regionales e internacionales.

La mayoría de los locales adheridos se encuentran en la Ciudad de Mendoza (29), seguidos por Luján de Cuyo (13), Maipú (11) y Godoy Cruz (10). Sin embargo, la propuesta se extiende a lo largo y ancho de la provincia, con restaurantes de Rivadavia, Guaymallén, Tupungato, San Rafael y General Alvear, entre otros.

gastronómicos manso menú Cien locales gastronómicos de toda la provincia participarán del encuentro. Imagen generada con IA

Entre los restaurantes que se suman a esta iniciativa se encuentran:

Los Encina (Rivadavia).

La Mosquera (Luján de Cuyo).

Pie de Cuba (Maipú).

Finca Minimal (Luján de Cuyo).

Francesco (Ciudad).

Cúrcuma (San Rafael).

El Patio de Babushka (General Alvear).

Macondo Parador (Tunuyán).

Para conocer la oferta completa y los menús disponibles, los interesados podrán visitar el sitio web oficial del Emetur, www.mendoza.tur.ar, y su cuenta de Instagram, @turismo.mendoza.

chef-cocinando-comida-cocina-restaurante.jpg Pastas, parrilla, pescados y mucho más se pueden difrtutar en "Manso Menú".

"Manso Menú": una respuesta a la crisis del sector

La campaña "Manso Menú" llega en un momento crucial para los empresarios gastronómicos. Según un reciente informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el turismo local registró una caída significativa en las vacaciones de invierno de 2025.

En el informe se destaca que este año viajaron 4,3 millones de personas, lo que implicó una caída del 10,9% en comparación con el año 2024. Se suma una disminución de la llegada de extranjeros.

13 de junio, otoño, invierno, clima, tiempo, parque san martin, pronostico, turismo, turistas, frio.jpg Este año se registró una fuerte caída de turismo en Argentina y Mendoza no estuvo exenta. Foto: Yemel Fil

Frente a este panorama, Raúl Roitman, de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA), destacó la importancia de la iniciativa. "Es una propuesta muy buena, es la pata que le faltaba a la campaña 'Manso Destino'. Esperamos que muchos se sumen y disfruten de la variedad de menús para todos los gustos".