Más mendocinos eligen viajar al exterior mientras el turismo interno cae "estrepitosamente"

El turismo emisivo muestra un crecimiento en la salida de viajeros , especialmente hacia destinos de playa y Caribe. Días atrás, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec ) , reveló que se registró una suba en este índice del 39,5%, mientras la cantidad de visitantes que llegaron a la provincia de Mendoza vía aérea cayó un 17,3%.

Según Florencia Rodríguez , encargada de Marketing de Be Fun Viajes , aunque la llegada de turistas extranjeros cae, la demanda por viajes emisivos crece impulsada por factores económicos y preferencias por all inclusives.

En junio , el Indec registró un saldo negativo de 677,2 mil visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Este resultado se debió a saldos negativos de 325 mil turistas y 352,2 mil excursionistas . En contraste, el turismo emisivo muestra un marcado crecimiento.

En el caso de Mendoza , la mayoría de los turistas optó por viajar a México y el Caribe , seguidos por Chile . Las preferencias de alojamiento se inclinaron hacia hoteles de 4 y 5 estrellas , así como alquileres temporarios de casas y departamentos. La estadía promedio fue de 13,7 noches, con picos de 30,2 noches en Europa y el resto del mundo, y 20,8 noches en Estados Unidos y Canadá . El gasto total de los turistas residentes alcanzó los 64,2 millones de dólares , con un gasto diario promedio de 107 dólares, que en México y el Caribe llegó a 134,5 dólares y en Estados Unidos y Canadá a 117,5 dólares.

Las playas caribeñas, entre las más elegidas por los mendocinos.

Desde la salida del cepo cambiario, las consultas en agencias de viajes crecieron, manteniendo la tendencia histórica de los mendocinos por destinos de playa y Caribe. Sin embargo, el turismo interno sufrió una caída pronunciada. “La demanda ha caído estrepitosamente. Además, Mendoza, comparada con otros destinos del país, es una ciudad cara”, explicó Florencia Rodríguez, encargada de Marketing de Be Fun Viajes, a SITIO ANDINO.

Según indicó, la campaña “Manso Mendoza”, que busca reposicionar la provincia y darle mayor respaldo a su marca turística, puede ser un acierto del gobierno provincial aunque, en el corto plazo, los beneficios aún están por verse.

El impacto de Brasil y el tipo de cambio en el turismo regional

El boom de Brasil también es protagonista. La diferencia en el tipo de cambio y la devaluación brasileña favorecen a los argentinos que eligen sus playas. En contrapartida, la llegada de turistas extranjeros al país se desplomó. “Se ha registrado un decaimiento que ronda —o excede— el 50%”, afirmó Rodríguez.

Aunque las consultas crecieron a comienzos de año, en el último mes se percibió un descenso. Rodríguez lo atribuyó a la coyuntura económica nacional y al fin de las vacaciones de invierno. “Esperamos que ahora en agosto repunte porque ya todos empezamos a pensar en las vacaciones de verano”, señaló.

Los destinos exóticos que eligen los mendocinos a la hora de “turistear”

El perfil del turista mendocino se diversifica. Además de los destinos tradicionales, gana terreno lo que las agencias denominan Caribe diferente, con lugares como Aruba, Curazao y Bahamas. Otros viajeros se inclinan por playas más lejanas como Palma de Mallorca, Zanzíbar o Tailandia.

Según Rodríguez, el “todo incluido” sigue siendo el principal atractivo para los mendocinos, ya que les permite resolver la estadía y concentrarse en disfrutar. Chile continúa como una opción cercana, pero no compite en calidez y color de arena con Brasil. “El mar es más calentito, la arena más blanca, en algunos casos dorada”, comparó.

En cuanto a las expectativas, la agencia confía en que el turismo emisivo continúe creciendo y que el turismo receptivo recupere parte del movimiento perdido. “No sé si va a volver a los valores del año pasado, pero sí que incremente un poco el movimiento”, concluyó Rodríguez.