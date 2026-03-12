Godoy Cruz fue destacado entre los mejores destinos turísticos de Argentina

El departamento de Godoy Cruz , clave por su estructura urbana fundamentada en barrios, quedó entre los primeros lugares en los Traveller Review Awards 2026 de Booking.com

Estos premios tienen como objetivo reconocer el enorme trabajo que implica ofrecer una estancia excelente o un viaje perfecto. Para decidir los ganadores de la 14ª edición, se tuvieron en cuenta los comentarios verificados de sus clientes.

Qué es "Mujeres Eróticas", el evento cultural que llega a Godoy Cruz

Así, Godoy Cruz quedó en el cuarto lugar , detrás de San Martín de los Andes (Neuquén), Chacras de Coria y Villa Yacanto (Córdoba). De esta manera, se homenajea a las localidades que ofrecen excelentes experiencias de hospitalidad a sus visitantes .

Es que el Departamento ofrece una interesante mezcla de enoturismo urbano, patrimonio histórico, espacios verdes y cultura. Destacan sus bodegas patrimoniales, como Arizu, Caro y Escorihuela, la extensa red de ciclovías, y parques y plazas. También se caracteriza por festivales tradicionales, como la Fiesta Provincial de la Cerveza, el del Lomo, y San Patricio, entre otros.

Cuenta además con un circuito religioso, con lugares como el Calvario, la Basílica San Vicente Ferrer y la Iglesia Schoensttat. En tanto los deportistas pueden disfrutar de las ciclovías caminando, corriendo o en bicicleta, o hacer trekking en el piedemonte.

image

Por su parte, el Cine Teatro Plaza ofrece espectáculos de calidad todo el año. Mientras que se pueden visitar ferias de artesanos, que en fechas clave se ubican en la Plaza Principal y en Estación Benegas. Otros atractivos son lugares como el Centro Patrimonial Artístico Cristoforo Colombo y el Museo Ferroviario.

Finalmente, ofrece una variada oferta gastronómica y todos los servicios necesarios para pasar una estadía recomendable.