12 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz fue destacado entre los mejores destinos turísticos de Argentina

Godoy Cruz fue reconocido por la calidad de su oferta en turismo, que combina enoturismo urbano, espacios verdes, cultura y gastronomía.

Godoy Cruz destacado como destino turístico a nivel nacional.

Godoy Cruz destacado como destino turístico a nivel nacional.

Por Sitio Andino Departamentales

El departamento de Godoy Cruz, clave por su estructura urbana fundamentada en barrios, quedó entre los primeros lugares en los Traveller Review Awards 2026 de Booking.com

Estos premios tienen como objetivo reconocer el enorme trabajo que implica ofrecer una estancia excelente o un viaje perfecto. Para decidir los ganadores de la 14ª edición, se tuvieron en cuenta los comentarios verificados de sus clientes.

Lee además
Mujeres Eróticas en Godoy Cruz.

Qué es "Mujeres Eróticas", el evento cultural que llega a Godoy Cruz
godoy cruz lanza un taller para transformar residuos textiles en nuevos productos
Ambiente y producción

Godoy Cruz lanza un taller para transformar residuos textiles en nuevos productos

Así, Godoy Cruz quedó en el cuarto lugar, detrás de San Martín de los Andes (Neuquén), Chacras de Coria y Villa Yacanto (Córdoba). De esta manera, se homenajea a las localidades que ofrecen excelentes experiencias de hospitalidad a sus visitantes.

image

¿Qué pueden conocer en Godoy Cruz sus visitantes?

Es que el Departamento ofrece una interesante mezcla de enoturismo urbano, patrimonio histórico, espacios verdes y cultura. Destacan sus bodegas patrimoniales, como Arizu, Caro y Escorihuela, la extensa red de ciclovías, y parques y plazas. También se caracteriza por festivales tradicionales, como la Fiesta Provincial de la Cerveza, el del Lomo, y San Patricio, entre otros.

Cuenta además con un circuito religioso, con lugares como el Calvario, la Basílica San Vicente Ferrer y la Iglesia Schoensttat. En tanto los deportistas pueden disfrutar de las ciclovías caminando, corriendo o en bicicleta, o hacer trekking en el piedemonte.

image

Por su parte, el Cine Teatro Plaza ofrece espectáculos de calidad todo el año. Mientras que se pueden visitar ferias de artesanos, que en fechas clave se ubican en la Plaza Principal y en Estación Benegas. Otros atractivos son lugares como el Centro Patrimonial Artístico Cristoforo Colombo y el Museo Ferroviario.

Finalmente, ofrece una variada oferta gastronómica y todos los servicios necesarios para pasar una estadía recomendable.

Temas
Seguí leyendo

Oficios gratis en Godoy Cruz: cuáles son los talleres y cómo anotarse

"Perdimos todo": el drama de una familia de Godoy Cruz tras el derrumbe de su casa durante la tormenta

Historia del vino al alcance de todos en el Espacio Arizu

Miércoles y viernes de creatividad y diversión para las infancias en el Parque Benegas

Denunció que lo apuñalaron por resistirse al robo de un celular en Godoy Cruz

Confirmaron la prisión preventiva de la "Yaqui" Vargas y su hijo en una causa por venta de drogas

Godoy Cruz recibe un taller exclusivo para mejorar tu presencia y técnica frente a cámara

El plan de Godoy Cruz para atraer empresas: proyectos, tecnología y energía solar

LO QUE SE LEE AHORA
Se terminó el mito de la distancia: la reina volvió a San Rafael y prometió dejar huella. video

"Se terminó el mito de la distancia": la reina volvió a San Rafael y prometió dejar huella

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Dos mendocinos se hicieron millonarios gracias al Quini 6.

El Quini 6 de este 11 de marzo dejó dos mendocinos millonarios: adónde jugaron y cuánto ganaron

No habrá repetición de la Vendimia en 2026. video

La drástica decisión que tomó el Gobierno de Mendoza sobre la repetición de la Vendimia

Vendió el ticket ganador del Quini 6 en San Rafael y espera que aparezca el mendocino afortunado video

Golpe de suerte en San Rafael: el agenciero que vendió el Quini 6 millonario espera al ganador

Así quedó el auto incendiado en Guaymallén.

Madre e hija vivieron un momento de pánico en Guaymallén