Turismo en Mendoza: qué buscan y cómo viajan los visitantes, según un informe

En una reunión con integrantes del Consejo Consultivo de la Actividad Privada, el Consejo Asesor de municipalidades y representantes de la prensa, el Emetur presentó los resultados de la Encuesta de Caracterización Turística 2025 . El informe permite conocer en profundidad quiénes visitan Mendoza , cómo organizan sus viajes, qué actividades realizan y cómo evalúan su experiencia en la provincia.

La investigación se llevó a cabo entre enero y diciembre de 2025 , a través de cuatro relevamientos —uno por cada estación del año— con el objetivo de identificar posibles variaciones en el comportamiento de los turistas durante el verano, otoño, invierno y primavera. En total, se realizaron 3.192 encuestas (798 por período) a viajeros que regresaban a sus lugares de origen en auto, colectivo o avión, en cinco puntos clave: Desaguadero, Bowen, las terminales de ómnibus de Mendoza y San Rafael, y el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

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El trabajo, financiado por el Emetur, fue desarrollado de manera conjunta por sus equipos técnicos y la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) , mientras que el procesamiento de los datos estuvo a cargo del Observatorio Turístico del organismo .

En relación con la importancia del estudio, la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, destacó que esta investigación aporta información clave para la toma de decisiones tanto del sector público como privado , y agradeció el acompañamiento de los integrantes de ambos consejos y de la prensa en la reunión conjunta.

Gabriela Testa (2) La presidenta del Emetur, Gabriela Testa

"Se observa en la última década que el turismo es probablemente el único consumo ‘suntuoso’ —que se reservan quienes tienen capacidad adquisitiva— para aliviar un ritmo de vida que exige fraccionar el tiempo libre anual en varios períodos más cortos durante el año, tendencia se ha marcado y favorecido por el aumento de la oferta aérea en el país", explicó la funcionaria.

"El estudio de caracterización ha permitido confirmar el comportamiento de algunas variables que son determinantes para verificar el óptimo posicionamiento de la marca Mendoza y para interpretar correctamente la situación del turismo local", remarcó Testa.

La funcionaria subrayó la relevancia de contar con datos como "la escasa anticipación en la decisión del viaje y la consecuente disminución de reservas previas de alojamiento, el crecimiento de los viajes en pareja, en solitario y en grupos de amigos, y el hecho de que más del 75 por ciento de los visitantes se muestran satisfechos con la relación precio-calidad de los principales servicios turísticos".

Durante la reunión se intercambiaron distintas apreciaciones y se coincidió en que el contexto geopolítico podría favorecer la llegada de turistas de mercados argentinos y chilenos. En ese marco, desde el Emetur se destacó la tarea constante de promoción del destino Mendoza, así como el desarrollo de nuevos productos turísticos, como los Senderos de Gran Recorrido de los Andes, el Pasaporte Nacional Sanmartiniano, Vivencias Mendocinas y Mendoza VanLife, entre otros.

Por su parte, Santiago Alsina, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de Mendoza (AHT), señaló: “Creo que ha sido un estudio muy positivo para la industria, que nos nutre de información y de oportunidades para actuar con mayor eficacia en el área comercial y participamos también de la presentación de distintas acciones que está realizando Emetur”.

“Estamos convencidos de que el rumbo turístico y la planificación diseñada es correcta. Tratamos de acompañar la gestión pública y promover ideas, acciones y oportunidades de mejora donde las observamos. Hay diálogo en el sector y muchas miradas compartidas que permiten a Mendoza continuar su desarrollo turístico y destacarse a nivel nacional e internacional”, agregó.

Por qué llegan los turistas

El informe confirma que Mendoza cuenta con una oferta turística multiproducto consolidada, capaz de responder a los principales motivos de viaje. El 65% de los visitantes llega por esparcimiento, ocio y recreación, mientras que el 22% lo hace para visitar a familiares o amigos. Este dato se relaciona con la forma de alojamiento, donde la vivienda propia o de familiares y/o amigos representa el 32%.

En menor medida, aparecen los viajes por negocios y congresos (6%) y las competencias deportivas (4 %). Además, el 2% viaja por motivos de salud, principalmente desde provincias cercanas y países de Latinoamérica que buscan servicios de alta complejidad en el sistema público y privado mendocino.

Esta composición evidencia que Mendoza no depende de un único motivo de viaje, sino que logra atraer perfiles diversos gracias a una propuesta amplia y consolidada durante todo el año.

turismo en Mendoza Mendoza cuenta con una oferta turística multiproducto consolidada

Cómo planifican su viaje los turistas que llegan a Mendoza

El estudio revela una fuerte presencia de demanda espontánea: el 65 % de los turistas organiza su viaje con hasta un mes de anticipación. Esto refuerza la necesidad de mantener un ecosistema digital dinámico, con información actualizada y acciones de promoción oportunas por parte del Emetur.

En menor proporción, aparece un segmento que planifica con mayor anticipación, especialmente entre quienes residen fuera de Latinoamérica.

Nuevas formas de viajar

El informe muestra que Mendoza es un destino multisegmento, capaz de atraer a distintos públicos y adaptarse a diversas formas de viajar. Los grupos familiares representan el 35% de los visitantes, seguidos por quienes viajan en pareja (31%) y por quienes lo hacen solos (20%).

Asimismo, los viajes con amigos también tienen un peso relevante, con el 12% del total. Este perfil evidencia una demanda heterogénea y más estable a lo largo del año, sin picos tan marcados como en décadas anteriores. La oferta turística responde a esta diversidad con propuestas que van desde experiencias compartidas en hostels hasta opciones de alta gama en lodges.

Mendoza, una elección directa

Nueve de cada diez turistas eligieron Mendoza sin considerar otros destinos, lo que refleja la fortaleza de la marca y su capacidad de atracción directa.

Entre quienes sí evaluaron alternativas, las menciones fueron muy dispersas y de bajo impacto, destacándose CABA y Buenos Aires, Chile y la Patagonia, con cerca del 2% cada una.

Nuevos visitantes y turistas fieles

Los datos muestran que Mendoza combina fidelidad y capacidad de atraer nuevos visitantes. El 64% ya conocía la provincia, lo que refleja una demanda consolidada, mientras que el 36% la visitó por primera vez, evidenciando su vigencia como destino atractivo.

Esta combinación representa un doble valor: una base de turistas recurrentes y la capacidad de seguir captando nuevos públicos.

Cuántos días se quedan

La estadía promedio es de 5,8 días, lo que refleja un equilibrio entre escapadas y vacaciones más extensas. El 45% de los turistas permanece entre 2 y 4 días, mientras que el 35% lo hace entre 5 y 7 días.

Además, el 11% extiende su estadía entre 8 y 15 días, lo que demuestra la capacidad del destino para adaptarse a distintos ritmos de viaje.

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Cómo se reservan los alojamientos

La reserva de alojamientos muestra un claro predominio de la autogestión digital. El 61 % de los turistas utiliza plataformas online, mientras que el 23% contacta directamente al establecimiento.

En menor medida, el 12% reserva a través de la web del alojamiento y el 8% no realiza reserva previa, lo que refuerza la importancia de una presencia digital activa.

En cuanto al tipo de alojamiento, predominan la vivienda propia o de familiares y amigos (31%) y los alquileres (23%). Luego se ubican las cabañas (13%), los hoteles 3 estrellas (12%) y los apart hotel (6%), mientras que el segmento de alta gama concentra el 7%.

turismo en Mendoza (2) La reserva de alojamientos muestra un claro predominio de la autogestión digital

Qué atrae a los turistas

La cordillera lidera ampliamente como principal atractivo de Mendoza, con el 47% de las menciones. Le siguen los vinos y las bodegas (29%) y la Ciudad de Mendoza (11%). Más atrás aparecen las termas (4%) y otros factores como el clima, los eventos culturales, el comercio y la gastronomía (3% cada uno).

Estos datos reflejan que Mendoza se asocia principalmente con la montaña y el vino, aunque se apoya en una propuesta integral que combina naturaleza, cultura y gastronomía.

Qué hacen los turistas

Las actividades más elegidas refuerzan este perfil: la visita a atractivos naturales concentra el 32%, seguida por la gastronomía (23%) y las visitas a bodegas (11%).

También se destacan las salidas nocturnas (9%) y el turismo aventura y las compras (7% cada uno), configurando una experiencia basada en la naturaleza y complementada por propuestas de ocio y entretenimiento.

Cuánto gastan los turistas

El gasto promedio diario fue de US$71,62, concentrado principalmente en gastronomía (US$22,85), alojamiento (US$21,64) y transporte (US$11,63).

Esto demuestra que el impacto económico del turismo se apoya en servicios directamente vinculados a la experiencia del visitante.

Alta satisfacción con la experiencia

El informe evidencia altos niveles de satisfacción entre los turistas. La gastronomía alcanza una valoración positiva del 96,98%, seguida por entretenimiento (95,90%), alojamiento (94,65%) y compras (93,32%).

Además, el 67,73% calificó el alojamiento como “muy bueno” y el 68,15% consideró adecuados los precios, reforzando una percepción positiva en relación con la calidad y el costo.

Los productos turísticos que distinguen a Mendoza

La encuesta incorporó módulos sobre enoturismo, gastronomía, turismo de naturaleza y turismo cultural para profundizar en estos segmentos clave.

Los resultados muestran que estas experiencias se integran de manera natural al viaje: el 73,62% participa del enoturismo, el 65,91% de la gastronomía, el 76,17% de actividades de naturaleza y el 56,49% de propuestas culturales, muchas veces sin haber sido el motivo principal del viaje.

El enoturismo se consolida como uno de los principales diferenciales, con una oferta de calidad, presencia en la red Great Wine Capitals y experiencias centradas en degustaciones, maridajes y recorridos por bodegas.

La gastronomía también se posiciona como un rasgo distintivo, con identidad propia y una propuesta en crecimiento, impulsada por iniciativas como el plan DIGAM, el desarrollo del oleoturismo y la presencia de la Guía Michelin.

El turismo de naturaleza refuerza la competitividad del destino, con la cordillera como protagonista y el Aconcagua como ícono central. Por su parte, el turismo cultural aporta identidad y diversidad, con una agenda de actividades y experiencias que enriquecen la estadía, destacándose el Pasaporte Nacional Sanmartiniano.

En conjunto, estos productos demuestran que Mendoza no depende de un único atractivo, sino que se posiciona como un destino integral, con una oferta sólida, diversa y en constante crecimiento.