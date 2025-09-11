Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves11 de septiembre

Durante la mañana y tarde de este jueves 11 de septiembre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

– Entre calles Adolfo Calle, Dr. Chambouleyron, Castro, Virgen de Luján y áreas adyacentes; Villa Nueva. De 9.30 a 13.00 h.

– En calle Félix Suárez, entre Fourcade y Virgen de las Nieves, y zonas aledañas. En el barrio Costa Esperanza II. En pasaje Los Ciruelos; Belgrano. De 10.00 a 14.00 h.

– En calle Dr. Pose. En barrios Pórtico del Sol II y Raíz; El Challao. De 10.30 a 14.30 h.

– En calle Boulongne Sur Mer, entre Tupungato y Proyectada N°5. Entre calles Padre LLorens, Boulongne Sur Mer y Capitán Norte. En calle Arturo Jauretche, entre Gagliardi y Padre Llorens. En calle Padre Llorens. En calle Boulogne Sur Mer, entre Padre Llorens y Jacinto Suárez, y zonas aledañas; El Challao. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Juan Agustín Maza, Agustín Álvarez, Vicente López y Planes, Dr. Moreno y adyacencias. De 8.00 a 12.00 h.

Luján de Cuyo

– En la Lateral Oeste del Acceso Sur, entre calles Zapiola y Azcuénaga. En barrios Huentota, Las Parras, Namuncurá y adyacencias; Mayor Drummond. De 8.45 a 12.45 h.

– En calle Terrada, hacia el sur de Olavarría, y áreas adyacentes; Perdriel. De 10.30 a 14.30 h.

Maipú

– En calle San Martín Norte, entre Sarmiento y Carril 3 Porteñas. En calle Quintana, entre El Álamo y Rivadavia. En calle El Álamo, hacia el norte de Quintana, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Víctor Hugo, entre Defensa y Falucho. En callejón Atencio y calle Los Pinos. Entre calles Los Aromos, Los Tilos, Víctor Hugo, Las Acacias y adyacencias; La Primavera. De 14.30 a 17.00 h.

– En calle Sadec, entre Las Piedritas y Los Salamanquinos. En calle Los Baños. En la intersección de calles Tomás Guido y Chacabuco y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.

Jueves 11 de Septiembre

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Jueves 11 de Septiembre

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Tupungato

– Entre calles Alto Verde, H. Meli y La Costa; San José. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

– En calle La Luz, entre Paso de Los Andes y Los Volcanes; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

– Entre calles Arequipa Suárez, Ghilardi, Independencia y Galmarini; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

– En el Carril Nacional, hacia el sur de calle Pellegrini; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

– En la Ruta N°175, entre calles La Primavera y Bargna, y zonas aledañas; Las Malvinas. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Arroyo, hacia el sur de Ruta Nacional N°143; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Las Vírgenes, entre El Toledano y El Chañaral; El Toledano. De 14.30 a 18.30 h.

– Entre calles Antártida Argentina, Brasil, Irene Curié y Avellaneda. De 9.00 a 13.00 h.

– En la Ruta Provincial N°200, entre Los Tres Puentes y callejón Copado; Jaime Prats. De 15.30 a 19.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilio

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.