Un premio que sorprende

De dónde es y la increíble cifra que ganó el nuevo millonario del Quini 6

Un afortunado millonario del Quini 6 ganó una cifra impactante en la modalidad "La Revancha". Enterate de dónde es, cuánto se llevó y a qué números jugó.

De dónde es y la increíble cifra que ganó el nuevo millonario del Quini 6

De dónde es y la increíble cifra que ganó el nuevo millonario del Quini 6

 Por Juan Pablo Strappazzon

El sorteo 3303 del Quini 6, realizado el miércoles 10 de septiembre, dejó un nuevo millonario en Argentina tras acertar seis números en la modalidad "La Revancha". Te contamos de dónde es, cuál fue el premio oficial que se llevó y los resultados finales de este juego.

Quini 6
A qué números jugó el nuevo millonario del Quini 6

A qué números jugó el nuevo millonario del Quini 6

Cómo jugó el nuevo millonario del Quini 6

El sorteo del Quini 6 se realizó a las 21:15 horas y puso en juego un pozo acumulado superior a los $5.200.000.000. En paralelo, las quinielas registraron cerca de 1.200.000 apuestas en todo el país, reflejando el gran interés que despierta este juego de azar.

Lee además
No vas a creer la increíble cifra que ganaron los nuevos millonarios del Quini 6
¡Qué suerte!

No vas a creer la increíble cifra que ganaron los nuevos millonarios del Quini 6
Drama en una escuela de La Paz: cómo será el acompañamiento que la DGE brindará a los alumnos.
Conmoción

Drama en una escuela de La Paz: cómo será el acompañamiento que la DGE brindará a los alumnos

En la modalidad La Revancha, un apostador acertó los seis números sorteados: 06, 12, 18, 24, 30 y 44. Como resultado, se llevó $1.034.702.019, convirtiéndose en el nuevo millonario de Argentina.

Según la información oficial, el jugador es oriundo de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Si querés estar al tanto de todas las novedades, resultados y premios del Quini 6, el juego organizado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, hacé clic acá y no te pierdas ningún detalle.

Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 10 de septiembre

  • Tradicional

16 - 21 - 27 - 29 - 31 - 32

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $792.170.524 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 17 ganadores, que se llevarán $1.634.851,32 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 1.193 ganadores, que se llevarán $ 6.988,89 cada uno.

  • La Segunda

12 - 19 - 22 - 26 - 35 - 40

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $2.935.893.423 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 24 ganadores, que se llevarán $ 1.158.019,69 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 1.305 ganadores, que se llevarán $ 6.389,07 cada uno.

  • Revancha

06 - 12 - 18 - 24 - 30 - 44

Hubo un ganador que se llevará la suma de $1.034.702.019

  • Siempre Sale Quini 6

06 - 29 - 32 - 35 - 38 - 42

Hubo 16 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $15.580.691,72 cada uno

  • Pozo extra

Hubo 1.189 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron $109.335,58

Quini 6 (2).jpg
Argentina tiene nuevo millonario, gracias al Quini 6

Argentina tiene nuevo millonario, gracias al Quini 6

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.

Temas
Seguí leyendo

Sexualidad después de los 50: una etapa de cambios y nuevas formas de disfrutar

Hoy 11 de septiembre se conmemora el Día Mundial de los Primeros Auxilios

"Si hay veto, hay marcha": la respuesta de las universidades al veto de Javier Milei

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela

Día del Maestro: Marilina, la docente que lucha contra la sobreestimulación por las pantallas

11 de septiembre: a 24 años del atentado a las Torres Gemelas que cambió la historia

Yacopini Nissan concretó con éxito su segunda adjudicación de planes de ahorro en Mendoza

Por qué se celebra el Día del Maestro este 11 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela.
Conmoción

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela

Las Más Leídas

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz
Repercusión interprovincial

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz

Revuelo en la cárcel de San Felipe por un motín. 
mirá los videos

Tensión en la cárcel de San Felipe por un motín

Conmoción en La Paz por el ataque de una alumna con un arma 9 milímetros
Estremecedor relato

"Buscaba a una profe y dos compañeros que le hacían bullying", el relato de un testigo del ataque en La Paz

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela.
Conmoción

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela

La Paz: la Policía logró que la alumna de 14 años entregara el arma y la situación está controlada
Escuela Marcelino Blanco

La Paz: la Policía logró que la alumna de 14 años entregara el arma y la situación está controlada

Te Puede Interesar

La Corte en pleno deberá resolver el planteo del Partido Justicialista. 
Disputa

Por qué el Partido Justicialista decidió judicializar las elecciones 2025 en Mendoza

Por Cecilia Zabala
Drama en una escuela de La Paz: cómo será el acompañamiento que la DGE brindará a los alumnos.
Conmoción

Drama en una escuela de La Paz: cómo será el acompañamiento que la DGE brindará a los alumnos

Por Natalia Mantineo
Más de cinco horas de negociaciones en la escuela Marcelino Blanco de La Paz. 
conmoción en el este

Cómo fue la negociación con la menor atrincherada en La Paz y por qué no se usaron las Taser

Por Pablo Segura