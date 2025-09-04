No vas a creer la increíble cifra que ganaron los nuevos millonarios del Quini 6

¡Qué suerte!

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo y dejó varios millonarios en Argentina. Enterate del premio oficial y los resultados completos.

 Juan Pablo Strappazzon

El sorteo 3301 del Quini 6, realizado el miércoles 3 de septiembre, dejó nuevos millonarios en Argentina tras acertar los números en la modalidad Siempre Sale. Te contamos cuál fue el premio oficial que recibieron y los resultados finales de este sorteo, organizado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Quini 6.jpg
El sorteo del Quini 6 se realizó a las 21:15 horas y puso en juego un pozo acumulado superior a los $4.180.293.927. En paralelo, las quinielas registraron cerca de 1.260.994 apuestas en todo el país, reflejando el gran interés que despierta este juego de azar.

En la modalidad Siempre Sale (que permite ganar con seis, cinco o cuatro aciertos) seis apostadores lograron acertar los números sorteados: 13 - 29 - 35 - 36 - 37 - 43. Cada uno se llevó un premio de $42.419.126,25, convirtiéndose en los nuevos millonarios de Argentina.

Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 3 de septiembre

  • Tradicional

20 - 24 - 29 - 33 - 39 - 43

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $650.000.000 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 8 ganadores, que se llevarán $3.546.545,63 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 524 ganadores, que se llevarán $16.243,72 cada uno.

  • La Segunda

06 - 16 - 25 - 39 - 42 - 44

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $2.530.074.607 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 16 ganadores, que se llevarán $1.773.272,81 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 703 ganadores, que se llevarán $12.107,69 cada uno.

  • Revancha

00 - 01 - 30 - 35 - 39 - 42

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $500.000.000 para el próximo sorteo.

  • Siempre Sale Quini 6

13 - 29 - 35 - 36 - 37 - 43

Hubo 6 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $42.419.126,25 cada uno.

  • Pozo extra

00 - 01 - 06 - 16 - 20 - 24 - 25 - 29 - 30 - 33 - 35 - 39 - 42 - 43 - 44

Hubo 160 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron $812.500,00

Quini 6
¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.

Temas
