Por qué se conmemora hoy, 4 de septiembre, el Día del Inmigrante en Argentina

Cada 4 de septiembre, se conmemora el Día del Inmigrante en Argentina. Esta efeméride fue establecida en 1949 mediante el Decreto Nº 21.430, firmado durante el gobierno de Juan Domingo Perón. A continuación, te contamos todo lo que debés saber de esta fecha.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Día del Inmigrante en Argentina se estableció el 4 de septiembre de 1949 para conmemorar el decreto del Primer Triunvirato que garantizaba el acceso de personas y sus familias de todas las naciones que desearan establecer su domicilio en el país.

Gracias a esta medida, desde principios del siglo XIX Argentina recibió a miles de inmigrantes provenientes de distintos países, generando un intercambio cultural diverso que perdura hasta la actualidad, tal como reconoce esta efeméride a nivel nacional.

Con motivo de esta fecha, diversas instituciones y colegios en todo el país organizan actividades educativas para que los alumnos comprendan la importancia de la inmigración en la conformación de la población argentina. / elDiarioAR

