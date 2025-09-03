Rescataron a una víctima de trata de personas en pleno Godoy Cruz

El lugar donde fue asistida la víctima de trata de personas.

Un rápido accionar de un grupo de policías generó un rescate y asistencia en Godoy Cruz a una mujer que denunció ser víctima de un caso de trata de personas , afirmando que estuvo encerrada durante varios días en una casa donde era obligada a realizar trabajos sexuales y que en breve iba a ser trasladada a Bolivia.

La víctima, de unos 30 años, oriunda de Tupungato y de quien se reserva su identidad por el tipo de delito, fue asistida por efectivos de la Comisaría 50 de Godoy Cruz y luego se activó el protocolo para este tipo de casos.

Participaron del mismo, efectivos de investigaciones, personal de Asistencia a la Víctima y médicos, entre otros. Ahora la justicia investiga el hecho.

De acuerdo a lo que contaron vecinos de la zona, todo ocurrió en Lautaro y San Vicente , sobre la plazoleta ubicada en la intersección de esas calles.

Allí apareció la víctima pidiendo ayuda, cerca de la medianoche de ayer. Rápidamente fue auxiliada por vecinos, quienes relataron que la damnificada estaba “shockeada”.

La mujer afirmó que había sido encerrada por dos sujetos que conoció previamente. Indicó un domicilio donde estaba y agregó que en ese lugar la obligaban a realizar trabajos sexuales.

En ese sentido, indicó que los agresores ya le habían anticipado que la iban a llevar a Bolivia, por lo que tenía mucho miedo y decidió escapar.

Lo cierto es que los efectivos de investigaciones realizaron anoche las primeras averiguaciones y ahora se analiza el delito a investigar, que puede ser desde un caso de trata de personas hasta una privación ilegítima de la libertad con abuso sexual.

Dependiendo de esto, se determinará en las próximas horas qué fuero toma el caso. Mientras tanto, se ordenó el secuestro de la ropa y el celular de la damnificada para intentar encontrar pruebas de relevancia en la pesquisa.