operativo policial

Rescataron a una víctima de trata de personas en pleno Godoy Cruz

Una mujer oriunda de Tupungato fue rescatada en Godoy Cruz y denunció ser víctima de trata de personas con fines sexuales.

El lugar donde fue asistida la víctima de trata de personas.&nbsp;

El lugar donde fue asistida la víctima de trata de personas. 

 Por Pablo Segura

Un rápido accionar de un grupo de policías generó un rescate y asistencia en Godoy Cruz a una mujer que denunció ser víctima de un caso de trata de personas, afirmando que estuvo encerrada durante varios días en una casa donde era obligada a realizar trabajos sexuales y que en breve iba a ser trasladada a Bolivia.

Valdovino quedará preso por el femicidio de su ex pareja. Arriesga prisión perpetua. 
Investigación

Qué pasará con el hombre acusado del femicidio de Guaymallén
La mujer murió a raíz de una puñalada en la axila izquierda.
Antes del crimen

Los alarmantes posteos en redes del acusado por el femicidio de Sandra Sánchez en Guaymallén

Participaron del mismo, efectivos de investigaciones, personal de Asistencia a la Víctima y médicos, entre otros. Ahora la justicia investiga el hecho.

Rescataron a una víctima de trata de personas en pleno Godoy Cruz

De acuerdo a lo que contaron vecinos de la zona, todo ocurrió en Lautaro y San Vicente, sobre la plazoleta ubicada en la intersección de esas calles.

Allí apareció la víctima pidiendo ayuda, cerca de la medianoche de ayer. Rápidamente fue auxiliada por vecinos, quienes relataron que la damnificada estaba “shockeada”.

La mujer afirmó que había sido encerrada por dos sujetos que conoció previamente. Indicó un domicilio donde estaba y agregó que en ese lugar la obligaban a realizar trabajos sexuales.

En ese sentido, indicó que los agresores ya le habían anticipado que la iban a llevar a Bolivia, por lo que tenía mucho miedo y decidió escapar.

Lo cierto es que los efectivos de investigaciones realizaron anoche las primeras averiguaciones y ahora se analiza el delito a investigar, que puede ser desde un caso de trata de personas hasta una privación ilegítima de la libertad con abuso sexual.

Dependiendo de esto, se determinará en las próximas horas qué fuero toma el caso. Mientras tanto, se ordenó el secuestro de la ropa y el celular de la damnificada para intentar encontrar pruebas de relevancia en la pesquisa.

Cinco fiscales investigarán la estafa millonaria a la empresa Rapicuotas

Falleció el joven que estaba grave tras un terrible choque en San Rafael

Trece heridos tras un accidente vial entre colectivos en pleno centro

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén

Venía haciendo "wheelie", mordió el cordón y murió en San Rafael

San Rafael: imputaron al joven que manejaba alcoholizado y provocó un violento choque

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

El hecho ocurrió en la noche de este martes en el norte provincial
Tragedia vial

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025

La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido
Dolor

Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 3 de septiembre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

En su segunda jornada, el Foro Industrial Mendoza 2025 puso el acento en agroindustria y pymes
DESARROLLO ECONÓMICO

En su segunda jornada, el Foro Industrial Mendoza 2025 puso el acento en agroindustria y pymes

Por Soledad Maturano
Valdovino quedará preso por el femicidio de su ex pareja. Arriesga prisión perpetua. 
Investigación

Qué pasará con el hombre acusado del femicidio de Guaymallén

Por Pablo Segura
La Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza le dio media sanción este miércoles a la iniciativa oficialista, sin apoyo de la oposición.
Legislatura

Diputados dio media sanción a la reforma del Estatuto del Empleado Público

Por Florencia Martinez del Rio