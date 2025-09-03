Un menor quedó internado en grave estado tras un accidente vial en Luján de Cuyo

El estado de salud del joven es delicado Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Grave accidente vial en Luján de Cuyo El hecho se registró alrededor de las 13:00 horas. Según la información oficial, la víctima fue identificada como Máximo L., quien descendió de un colectivo y, al intentar cruzar por la parte delantera del mismo, fue embestido por un automóvil Fiat Mobi.

Móvil policial, policía de Mendoza, accidente, robo, operativo, homicidio Un accidente vial en Luján de Cuyo ocurrió este miércoles y dejó gravemente herido a un adolescente de 15 años Foto: Cristian Lozano El rodado era conducido por Elba B., de 70 años, quien circulaba en dirección de Este a Oeste. Tras el grave accidente, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y trasladó al menor al Hospital Lagomaggiore, donde fue asistido por profesionales de la salud.

Los médicos diagnosticaron “politraumatismos por accidente vial y traumatismo encéfalo craneano moderado”, y quedó internado en delicado estado de salud. La causa quedó a disposición de la Oficina Fiscal de jurisdicción, que investiga las circunstancias del hecho.