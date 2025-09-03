Se investigan las causas del hecho

Un menor quedó internado en grave estado tras un accidente vial en Luján de Cuyo

Un siniestro vial en Luján de Cuyo dejó a un adolescente de 15 años internado en grave estado. Fue embestido por un auto al descender de un colectivo.

El estado de salud del joven es delicado

El estado de salud del joven es delicado

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

Un accidente vial en Luján de Cuyo ocurrió este miércoles y dejó gravemente herido a un adolescente de 15 años. Según informaron fuentes policiales, el siniestro tuvo lugar en calle Sáenz Peña al 1900. El joven se encuentra hospitalizado en el Hospital Lagomaggiore.

Grave accidente vial en Luján de Cuyo

El hecho se registró alrededor de las 13:00 horas. Según la información oficial, la víctima fue identificada como Máximo L., quien descendió de un colectivo y, al intentar cruzar por la parte delantera del mismo, fue embestido por un automóvil Fiat Mobi.

Lee además
El accidente vial causó conmoción en San Rafael. 
choque con alcoholemia positiva

Falleció el joven que estaba grave tras un terrible choque en San Rafael
Grave accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
demoras en el tránsito

Trece heridos tras un accidente vial entre colectivos en pleno centro
Móvil policial, policía de Mendoza, accidente, robo, operativo, homicidio
Un accidente vial en Luján de Cuyo ocurrió este miércoles y dejó gravemente herido a un adolescente de 15 años

Un accidente vial en Luján de Cuyo ocurrió este miércoles y dejó gravemente herido a un adolescente de 15 años

El rodado era conducido por Elba B., de 70 años, quien circulaba en dirección de Este a Oeste. Tras el grave accidente, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y trasladó al menor al Hospital Lagomaggiore, donde fue asistido por profesionales de la salud.

Los médicos diagnosticaron “politraumatismos por accidente vial y traumatismo encéfalo craneano moderado”, y quedó internado en delicado estado de salud. La causa quedó a disposición de la Oficina Fiscal de jurisdicción, que investiga las circunstancias del hecho.

Temas
Seguí leyendo

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

Venía haciendo "wheelie", mordió el cordón y murió en San Rafael

San Rafael: imputaron al joven que manejaba alcoholizado y provocó un violento choque

El estado de salud de los jóvenes heridos tras el terrible accidente vial en San Rafael

Manejaba alcoholizado, chocó contra un auto en Luján de Cuyo y resultó herido

Brutal choque múltiple en San Rafael por alcoholemia positiva: hay lesionados

Accidente vial en Luján de Cuyo: una mujer murió tras ser atropellada por un auto

LO QUE SE LEE AHORA
La mujer murió a raíz de una puñalada en la axila izquierda. video
Antes del crimen

Los alarmantes posteos en redes del acusado por el femicidio de Sandra Sánchez en Guaymallén

Las Más Leídas

El hecho ocurrió en la noche de este martes en el norte provincial
Tragedia vial

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 3 de septiembre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

Por qué se celebra hoy, 3 de septiembre, Día Mundial de la Higiene: origen e importancia
Efemérides

Por qué se celebra hoy, 3 de septiembre, Día Mundial de la Higiene: origen e importancia

Te Puede Interesar

El Presidente cerró el acto en Moreno, de cara a las elecciones del domingo video
Cierre de campaña en PBA

Milei defendió a Karina: "Víctima de injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política"

Por Sitio Andino Política
Manso Menú busca embajadores gastronómicos de Mendoza para promocionar la propuesta.
Convocatoria

"Manso Menú" busca embajadores gastronómicos de Mendoza para promocionar la propuesta

Por Natalia Mantineo
El nuevo director de Aconcagua Energía aseguró que estabilizará la producción de petróleo en Mendoza
Producción

Cornejo y el potencial del no convencional de Mendoza: "Queremos consolidarnos en el mapa energético nacional"

Por Sitio Andino Economía