Lavalle: una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta

El hecho ocurrió en la noche de este martes en el norte provincial

Un trágico accidente vial se produjo este martes en Lavalle , cuando una camioneta Volkswagen Amarok embistió a dos personas que circulaban a pie por calle La Administración , a la altura del barrio Unión y Fuerza .

El hecho ocurrió alrededor de las 20.15 , cuando vecinos alertaron a la Policía sobre el choque.

La víctima fatal fue identificada como Laura Fabiana Villegas , de 32 años , domiciliada en Las Heras. Sufrió politraumatismos graves , se descompensó en el lugar y, pese a las maniobras de RCP realizadas por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), murió en la ambulancia .

El otro peatón fue un hombre de 37 años , quien también sufrió politraumatismos y fue trasladado para su atención médica.

Accidente vial en Lavalle: el test de alcoholemia dio negativo

El vehículo era conducido por un hombre de 44 años, domiciliado en la zona de Ruta 40, Jocolí. El test de alcoholemia practicado por personal de Policía Vial dio resultado negativo (0,0 g/l). Resultó ileso y quedó imputado en la causa por homicidio culposo.

En el lugar trabajaron Policía Científica, personal del SEC y la Oficina Fiscal de jurisdicción, que ordenó las medidas de rigor para determinar las circunstancias del hecho.