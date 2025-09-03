Trece heridos tras un accidente vial entre colectivos en pleno centro

Un grave accidente vial del que participaron tres colectivos dejó al menos 13 heridos , aunque afortunadamente ninguno de ellos revistió gravedad y fueron asistidos por distintas ambulancias, en medio de un gran despliegue policial.

El siniestro ocurrió a las 7 de este miércoles en calle Montecaseros, entre Buenos Aires y Lavalle , generando una importante congestión de tránsito en las calles aledañas, en plena Ciudad de Mendoza.

Tragedia vial Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

Medida Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

El choque generó un importante despliegue policial del que participaron efectivos de la Policía de Mendoza, bomberos, ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado y también Tránsito Municipal.

El accidente vial fue protagonizado por dos colectivos de la Línea 300 y un tercero de la Línea 900 . Los tres chocaron en cadena, generando que varios de los pasajeros se golpearan o cayeran en el interior del transporte.

Choque en cadena El accidente vial ocurrió a las 7 de este miércoles en pleno centro.

A partir de ese momento, varios de los damnificados debieron ser asistidos por médicos en el lugar del siniestro. A algunos hizo falta la colocación de collarines, en tanto que, afortunadamente, ninguno de ellos sufrió lesiones de gravedad.

En la escena trabajaron también peritos de Científica para determinar la mecánica del choque y así la responsabilidad de cada uno de los conductores.