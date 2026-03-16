Buscan a conductor que atropelló a peatón y se fugó en Guaymallén

El accidente vial ocurrió en Buenos Vecinos y Buena Nueva, en Guaymallén.

U n conductor causó un grave accidente vial en Colonia Segovia, Guaymallén donde atropelló a un peatón y luego se fugó de la escena a máxima velocidad y ante la mirada de varios testigos, por lo que por estas horas es intensamente buscado por la policía.

El siniestro ocurrió en el cruce de las calles Buenos Vecinos y Buena Nueva, en Guaymallén y la víctima debió ser hospitalizada de urgencia, debido a la gravedad de las heridas sufridas en el impacto.

Una pelea terminó a los tiros en Guaymallén y dejó un herido

Diez minutos después se originó otro accidente vial, a un kilómetro de distancia, por la misma calle (Buenos Vecinos), cuando un camión chocó con un auto y este terminó impactando con un árbol. En ese siniestro, el conductor del rodado menor también quedó hospitalizado.

El primero de los siniestros ocurrió a las 6.40, cuando un auto embistió a Walter Carlos Vásquez, un hombre que está domiciliado cerca del lugar del accidente vial.

Testigos dijeron que el peatón intentó cruzar la calle Buenos Vecinos de oeste a este y fue colisionado por un auto, que luego se dio a la fuga. Esas mismas personas indicaron que el coche sería una VW Suran. Con esta información, la policía busca al conductor del rodado.

Mientras tanto, el peatón quedó internado en el hospital Central, donde le diagnosticaron politraumatismos varios por accidente vial.

En la escena del siniestro trabajó personal de Tránsito Municipal, Científica y policía de la jurisdicción.

Otro accidente vial a pocos metros de distancia

Apenas diez minutos después de este siniestro, en el cruce de Buenos Vecinos y Strace de Guaymallén, ocurrió otro accidente vial.

Accidente vial en Santa Rosa

Allí chocaron un camión Mercedes Benz y un VW Fox que manejaba una mujer, identificad como Malvina Hervas.

La mujer, tras el primer choque, perdió el dominio del coche y terminó impactando con un árbol. Por esto, debió ser hospitalizada por politraumatismos moderados.