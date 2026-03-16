16 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Maipú

Maipú: chocó, volcó y el control de alcoholemia dio un número alarmante

Un hombre protagonizó un grave accidente vial en Maipú y el control de alcohomia arrojó un resultado sorprendente.

Grave accidente vial en Maipú.

Grave accidente vial en Maipú.

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Un terrible accidente vial ocurrido en la madrugada de hoy en Fray Luis Beltrán, Maipú, dejó a un joven lesionado y aprehendido, luego de que el control de alcoholemia confirmara que manejaba con 2,59 gramos de alcohol al momento del siniestro.

Todo sucedió a las 3.30 de este lunes en el barrio Beltrán Norte, en esa zona de Maipú, donde un hombre de 29 años chocó con su auto contra un poste de luz y luego volcó.

Lee además
Soledad Pastorutti en Mendoza 2026: fecha, lugar y entradas

La Sole llega a Mendoza con el show que cautivó al Lollapalooza
La audiencia de selección y sorteo de jurados se realizará este lunes en el Polo Judicial Penal

Salió de la cárcel, lo balearon en una cancha de Maipú y ahora el crimen llega a juicio por jurados

La víctima fue asistida por personal médico y luego fue trasladada a la Comisaría 61 de Maipú, donde se le inició un proceso contravencional.

Maipú: chocó, volcó y el control de alcoholemia dio un número alarmante

Según fuentes policiales, el acusado, identificado como Jon Flores (29) -domiciliado en Guaymallén-, manejaba una camioneta Ford EcoSport gris, dominio EQW367, cuando por causas que se investigan perdió el dominio del rodado, chocó con un poste de luz y luego volcó.

Las primeras pericias indicaron que el accidente vial se habría originado sin la participación de algún otro vehículo.

Lo cierto es que, en el lugar, personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió al joven y luego, debido a que su estado de salud era bueno, fue llevado directamente a la comisaría mencionada.

En la escena trabajaron efectivos de Accidentología, Tránsito Municipal y Científica, entre otros.

Temas
Seguí leyendo

Atención Maipú y Luján de Cuyo: preocupación por el paradero de este hombre

Aparatoso vuelco en el Acceso Este de Maipú

Lo buscaban por el robo a una finca en Maipú y cayó durante un control policial

Maipú: manejaba ebrio y atropelló a una mujer en la vereda

Trágica muerte de un hombre durante la limpieza del Teatro Griego Frank Romero Day

Buscan a conductor que atropelló a peatón y se fugó en Guaymallén

Incendio y suspensión de actividades en la Municipalidad de Santa Rosa

Malargüe: el perro de Gendarmería olfateó a una pasajera y la dejó al descubierto

LO QUE SE LEE AHORA
Parte del depósito afectado por el incendio en la Municipalidad de Santa Rosa. 

Incendio y suspensión de actividades en la Municipalidad de Santa Rosa

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1345 del domingo 15 de marzo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1345 del domingo 15 de marzo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 15 de marzo: números ganadores del sorteo 3356

Resultados del Quini 6 hoy domingo 15 de marzo: números ganadores del sorteo 3356

El evento, creado por Gabriel Canci, reunió a más de 1500 personas 

Vendimia para Todxs celebró sus 30 años con un show deslumbrante y coronó a sus nuevos representantes

Un impactante accidente vial sorprendió este domingo por la tarde a los conductores que circulaban por Alta Montaña

Susto en Alta Montaña: una camioneta desbarrancó y provocó un choque múltiple

Una de las habitaciones del pabellón penitenciario, en el hospital Central. 

Así es el pabellón penitenciario del Hospital Central donde murió un preso al intentar fugarse