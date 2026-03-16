Maipú: chocó, volcó y el control de alcoholemia dio un número alarmante

Un terrible accidente vial ocurrido en la madrugada de hoy en Fray Luis Beltrán, Maipú , dejó a un joven lesionado y aprehendido , luego de que el control de alcoholemia confirmara que manejaba con 2,59 gramos de alcohol al momento del siniestro.

Todo sucedió a las 3.30 de este lunes en el barrio Beltrán Norte, en esa zona de Maipú , donde un hombre de 29 años chocó con su auto contra un poste de luz y luego volcó.

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La víctima fue asistida por personal médico y luego fue trasladada a la Comisaría 61 de Maipú, donde se le inició un proceso contravencional.

Según fuentes policiales, el acusado, identificado como Jon Flores (29) -domiciliado en Guaymallén-, manejaba una camioneta Ford EcoSport gris, dominio EQW367, cuando por causas que se investigan perdió el dominio del rodado, chocó con un poste de luz y luego volcó.

Las primeras pericias indicaron que el accidente vial se habría originado sin la participación de algún otro vehículo.

Lo cierto es que, en el lugar, personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió al joven y luego, debido a que su estado de salud era bueno, fue llevado directamente a la comisaría mencionada.

En la escena trabajaron efectivos de Accidentología, Tránsito Municipal y Científica, entre otros.