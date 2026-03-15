Impactante accidente vial en Alta Montaña: tres vehículos involucrados y heridos en la Ruta 7

Un impactante accidente vial sorprendió este domingo por la tarde a los conductores que circulaban por Alta Montaña

Un impactante accidente vial sorprendió este domingo por la tarde a los conductores que circulaban por Alta Montaña , cuando un camión, un colectivo y una camioneta protagonizaron un siniestro sobre la Ruta Nacional 7 .

A pesar de la magnitud del hecho, el tránsito no se encuentra interrumpido , aunque en la zona trabajan efectivos policiales y personal de Gendarmería Nacional para asistir a los involucrados y ordenar la circulación.

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El siniestro se registró a la altura del kilómetro 1194 de la Ruta 7 , en el sector de Arroyo Negro , entre Polvaredas y Punta de Vacas , antes de llegar a Puente del Inca , en sentido hacia Uspallata .

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales , el accidente se produjo cuando una camioneta desbarrancó , lo que generó una situación en cadena que derivó en el vuelco de un motorhome que era transportado sobre el semirremolque de un camión , el cual terminó cayendo sobre la calzada.

De acuerdo con la información oficial, el accidente vial se produjo cuando una camioneta desbarrancó

Heridos y asistencia médica

Como consecuencia del hecho, los ocupantes del motorhome (quienes serían oriundos de Alemania) sufrieron lesiones leves y recibieron asistencia en el lugar.

En tanto, una persona que viajaba en la camioneta fue auxiliada y trasladada a un hospital para una mejor evaluación médica.

Por estas horas, personal policial y de Gendarmería Nacional continúa trabajando en el lugar para determinar con precisión la mecánica del accidente, además de ordenar el tránsito y garantizar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados hacia la cordillera.