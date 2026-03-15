15 de marzo de 2026
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Accidente vial

Impactante accidente vial en Alta Montaña: tres vehículos involucrados y heridos en la Ruta 7

El accidente vial involucró a un camión, un colectivo y una camioneta. Los ocupantes de un motorhome serían turistas y sufrieron lesiones leves.

Un impactante accidente vial sorprendió este domingo por la tarde a los conductores que circulaban por Alta Montaña

Un impactante accidente vial sorprendió este domingo por la tarde a los conductores que circulaban por Alta Montaña

 Por Carla Canizzaro

Un impactante accidente vial sorprendió este domingo por la tarde a los conductores que circulaban por Alta Montaña, cuando un camión, un colectivo y una camioneta protagonizaron un siniestro sobre la Ruta Nacional 7.

A pesar de la magnitud del hecho, el tránsito no se encuentra interrumpido, aunque en la zona trabajan efectivos policiales y personal de Gendarmería Nacional para asistir a los involucrados y ordenar la circulación.

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Dónde ocurrió el accidente vial

El siniestro se registró a la altura del kilómetro 1194 de la Ruta 7, en el sector de Arroyo Negro, entre Polvaredas y Punta de Vacas, antes de llegar a Puente del Inca, en sentido hacia Uspallata.

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De acuerdo con la información oficial, el accidente vial se produjo cuando una camioneta desbarrancó

De acuerdo con la información oficial, el accidente vial se produjo cuando una camioneta desbarrancó

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, el accidente se produjo cuando una camioneta desbarrancó, lo que generó una situación en cadena que derivó en el vuelco de un motorhome que era transportado sobre el semirremolque de un camión, el cual terminó cayendo sobre la calzada.

Heridos y asistencia médica

Como consecuencia del hecho, los ocupantes del motorhome (quienes serían oriundos de Alemania) sufrieron lesiones leves y recibieron asistencia en el lugar.

En tanto, una persona que viajaba en la camioneta fue auxiliada y trasladada a un hospital para una mejor evaluación médica.

Por estas horas, personal policial y de Gendarmería Nacional continúa trabajando en el lugar para determinar con precisión la mecánica del accidente, además de ordenar el tránsito y garantizar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados hacia la cordillera.

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