15 de marzo de 2026
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Accidente vial

Un joven de 27 años murió tras un trágico accidente en la Ruta 143 en San Rafael

El accidente ocurrió en la Ruta 143, en San Rafael. El conductor perdió el dominio del auto, se desvió hacia la banquina y chocó contra un árbol.

Un joven de 27 años murió tras un trágico accidente en la Ruta 143 en San Rafael

Un joven de 27 años murió tras un trágico accidente en la Ruta 143 en San Rafael

 Por Soledad Maturano

Un hombre de 27 años murió durante la mañana de este domingo tras protagonizar un accidente vial en San Rafael. El accidente ocurrió sobre la Ruta Nacional 143, donde el vehículo que conducía terminó impactando contra un árbol.

El hecho se registró alrededor de las 06.50 en el kilómetro 469 de la Ruta Nacional 143, en jurisdicción de la Sub Jefatura de Policía Vial Zona Sur. Según la información oficial, el conductor circulaba en un Toyota Corolla cuando ocurrió el accidente.

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Un hombre de 27 años falleció tras chocar en la Ruta Nacional 143.

Un hombre de 27 años falleció tras chocar en la Ruta Nacional 143.

Cómo fue el accidente vial en la Ruta 143

De acuerdo con los primeros datos, el vehículo se desplazaba de sureste a noroeste por la ruta cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el dominio del vehículo.

El auto se desvió hacia la banquina y terminó colisionando contra un árbol ubicado en la línea forestal al costado de la ruta. Tras el impacto, una ambulancia llegó al lugar del siniestro y el personal médico confirmó el fallecimiento del conductor en el lugar.

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El auto se desvió hacia la banquina y terminó colisionando contra un árbol ubicado al costado de la ruta.

El auto se desvió hacia la banquina y terminó colisionando contra un árbol ubicado al costado de la ruta.

Por disposición del Ayudante Fiscal en turno, se realizaron las medidas de rigor para avanzar con la investigación del hecho. En el operativo trabajaron Policía Vial, efectivos de la Comisaría 26, Cuerpos Especiales, Policía Científica y Bomberos Voluntarios, quienes intervinieron en el procedimiento en la zona del accidente.

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