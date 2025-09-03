Antes del crimen

Los alarmantes posteos en redes del acusado por el femicidio de Sandra Sánchez en Guaymallén

Tras el femicidio de Sandra Sánchez en Guaymallén, se conocieron perturbadores posteos machistas y religiosos de su expareja, Enzo Valdovino, ahora detenido.

La mujer murió a raíz de una puñalada en la axila izquierda.

La mujer murió a raíz de una puñalada en la axila izquierda.

 Por Carla Canizzaro

Tras el cruel femicidio de Sandra Sánchez (57), salieron a la luz aberrantes posteos en redes sociales de su expareja Enzo Valdovino (57), quien quedó detenido luego del violento crimen ocurrido este martes en el departamento de Guaymallén. La mujer murió a raíz de una puñalada en la axila izquierda.

Durante la tarde de este miércoles, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, imputó a Valdovino por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido en contexto de violencia de género (femicidio). En el caso de ser hallado culpable, la única pena posible es la prisión perpetua tal como lo establece el Artículo 80 del Código Penal.

Lee además
Valdovino quedará preso por el femicidio de su ex pareja. Arriesga prisión perpetua. 
Investigación

Qué pasará con el hombre acusado del femicidio de Guaymallén
La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido
Dolor

Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén

Los posteos previos al femicidio

En su perfil de Facebook, Valdovino compartió una serie de publicaciones llamativas y con un marcado tinte machista. En ellas, el hombre mostraba su apego a la religión o dejaba entrever conflictos maritales. Sin embargo, acabó con la vida de su expareja.

Embed - NUEVO FEMICIDIO: UNA MUJER FUE ASESINADA EN BUENA NUEVA

En una de las publicaciones, Valdovino escribió: “Qué gran verdad, lástima que algunas no saben ni dónde están paradas”, acompañando la frase con una imagen dirigida a una persona en particular.

femicidio, guaymallén
Tras el cruel femicidio de Sandra Sánchez (57), salieron a la luz aberrantes posteos en redes sociales

Tras el cruel femicidio de Sandra Sánchez (57), salieron a la luz aberrantes posteos en redes sociales

Por otra parte, difundió un video falso atribuido al papa León XIV, en el que se afirmaba que una mujer no debe dejarse llevar por las amigas y que muchas prefieren escucharlas a ellas antes que a su pareja. “No se dan cuenta de que cuando una mujer elige a un buen hombre, un hombre que la respeta, que la valora, ese hombre se convierte en su compañero, en su todo”, señalaba el material.

Embed

Otra de las publicaciones que avaló el presunto agresor decía: “Puedes hacer cien cosas buenas, dar lo mejor de ti, ayudar, cuidar y estar presente... pero basta con un solo error para que muchos olviden todo lo que hiciste bien. Así es la memoria de algunos: selectiva para criticar, pero ciega para agradecer”.

femicidio, mendoza
Valdovino compartía de manera constante mensajes de este estilo

Valdovino compartía de manera constante mensajes de este estilo

Valdovino compartía de manera constante mensajes de este estilo. En otro posteo, expresó: “La vida me enseñó que el amor se siente, no se elige (...) Que el respeto y la educación abren más puertas que el dinero y que la actitud nos define, nos acerca o nos aleja”.

En esta misma línea, el hombre recibió una serie de mensajes de odio y repudio en su perfil de Facebook tras cometer el femicidio contra Sandra Sánchez. "Asesino hdp", "te vas a pudrir en la cárcel" y "un hombre que no deja a una mujer tener amigas es un loco capaz de hacer cualquier cosa y aquí queda demostrado", fueron algunos de los comentarios.

Cómo fue el femicidio de Sandra Sánchez

El femicidio de la mujer de 56 años conmocionó a la provincia de Mendoza. El trágico suceso ocurrió este martes alrededor de las 16 horas en la localidad de Buena Nueva, Guaymallén. Este femicidio es el octavo en lo que va del año y la escala de violencia aumenta cada vez más.

femicidio, mendoza, sandra sanchez
La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido

La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido

Sandra Sánchez vivía donde ocurrió el hecho, en su vivienda ubicada en calle Ropolo al 6500. Ella se había separado de su agresor hace un tiempo. Sin embargo, el hombre acabó con su vida. Se trata de Enzo Valdovino, de 57 años, quien apuñaló a su expareja en la axila izquierda, lo cual le produjo la muerte.

Según vecinos del lugar, al hombre lo veían seguido en el barrio. Este martes, Enzo Valdovino acudió a la vivienda de la víctima para retirar unos muebles y allí comenzó todo. Sandra lo agredió con una silla y un forcejeo comenzó entre ellos, hasta que Valdovino tomó un cuchillo y la apuñaló en la axila izquierda.

Femicidio, Guaymallén, Policía científica
Ante la impotencia y la tristeza, vecinos del lugar quisieron lincharlo y, según testimonios, el hombre decía repetidamente

Ante la impotencia y la tristeza, vecinos del lugar quisieron lincharlo y, según testimonios, el hombre decía repetidamente "fui yo, fui yo"

Además, un vecino manifestó que escuchó el grito de la mujer desesperado pidiendo ayuda. Tras ese momento, la mujer salió de la vivienda, se desplomó y murió. Luego de un llamado a la línea de emergencias, personal policial arribó al lugar inmediatamente y solicitaron la presencia de una ambulancia tras ver el cuerpo de la víctima en la vereda.

Acto seguido, procedieron a la detención de Valdovino. Ante la impotencia y la tristeza, vecinos del lugar quisieron lincharlo y, según testimonios, el hombre decía repetidamente "fui yo, fui yo".

Temas
Seguí leyendo

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue asesinada y su ex pareja quedó detenida

Femicidio de Rocío Collado: autoridades provinciales alertan sobre la importancia de la denuncia temprana

Revuelo en San Rafael por estudiantes que crearon el grupo "anti gordas"

Argentina registró 164 femicidios en 2025 y Mendoza se ubicó entre las provincias más afectadas

Una mujer logró sobrevivir a un intento de femicidio en Godoy Cruz

La decisión de la justicia con el acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael

Femicidio de Rocío: este jueves imputarán a su ex pareja, quien luego de matarla, la decapitó

En San Rafael pidieron justicia por el femicidio de Rocío Collado

LO QUE SE LEE AHORA
Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Las Más Leídas

El hecho ocurrió en la noche de este martes en el norte provincial
Tragedia vial

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025

La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido
Dolor

Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 3 de septiembre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Te Puede Interesar

En su segunda jornada, el Foro Industrial Mendoza 2025 puso el acento en agroindustria y pymes
DESARROLLO ECONÓMICO

En su segunda jornada, el Foro Industrial Mendoza 2025 puso el acento en agroindustria y pymes

Por Soledad Maturano
Valdovino quedará preso por el femicidio de su ex pareja. Arriesga prisión perpetua. 
Investigación

Qué pasará con el hombre acusado del femicidio de Guaymallén

Por Pablo Segura
La Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza le dio media sanción este miércoles a la iniciativa oficialista, sin apoyo de la oposición.
Legislatura

Diputados dio media sanción a la reforma del Estatuto del Empleado Público

Por Florencia Martinez del Rio