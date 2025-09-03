Los alarmantes posteos en redes del acusado por el femicidio de Sandra Sánchez en Guaymallén

Tras el cruel femicidio de Sandra Sánchez (57) , salieron a la luz aberrantes posteos en redes sociales de su expareja Enzo Valdovino (57) , quien quedó detenido luego del violento crimen ocurrido este martes en el departamento de Guaymallén . La mujer murió a raíz de una puñalada en la axila izquierda .

Durante la tarde de este miércoles, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , imputó a Valdovino por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido en contexto de violencia de género (femicidio). En el caso de ser hallado culpable, la única pena posible es la prisión perpetua tal como lo establece el Artículo 80 del Código Penal.

En su perfil de Facebook , Valdovino compartió una serie de publicaciones llamativas y con un marcado tinte machista . En ellas, el hombre mostraba su apego a la religión o dejaba entrever conflictos maritales. Sin embargo, acabó con la vida de su expareja .

En una de las publicaciones, Valdovino escribió: “ Qué gran verdad, lástima que algunas no saben ni dónde están paradas ”, acompañando la frase con una imagen dirigida a una persona en particular.

femicidio, guaymallén Tras el cruel femicidio de Sandra Sánchez (57), salieron a la luz aberrantes posteos en redes sociales Foto: Captura de Facebook

Por otra parte, difundió un video falso atribuido al papa León XIV, en el que se afirmaba que una mujer no debe dejarse llevar por las amigas y que muchas prefieren escucharlas a ellas antes que a su pareja. “No se dan cuenta de que cuando una mujer elige a un buen hombre, un hombre que la respeta, que la valora, ese hombre se convierte en su compañero, en su todo”, señalaba el material.

Otra de las publicaciones que avaló el presunto agresor decía: “Puedes hacer cien cosas buenas, dar lo mejor de ti, ayudar, cuidar y estar presente... pero basta con un solo error para que muchos olviden todo lo que hiciste bien. Así es la memoria de algunos: selectiva para criticar, pero ciega para agradecer”.

femicidio, mendoza Valdovino compartía de manera constante mensajes de este estilo Foto: Captura de Facebook

Valdovino compartía de manera constante mensajes de este estilo. En otro posteo, expresó: “La vida me enseñó que el amor se siente, no se elige (...) Que el respeto y la educación abren más puertas que el dinero y que la actitud nos define, nos acerca o nos aleja”.

En esta misma línea, el hombre recibió una serie de mensajes de odio y repudio en su perfil de Facebook tras cometer el femicidio contra Sandra Sánchez. "Asesino hdp", "te vas a pudrir en la cárcel" y "un hombre que no deja a una mujer tener amigas es un loco capaz de hacer cualquier cosa y aquí queda demostrado", fueron algunos de los comentarios.

Cómo fue el femicidio de Sandra Sánchez

El femicidio de la mujer de 56 años conmocionó a la provincia de Mendoza. El trágico suceso ocurrió este martes alrededor de las 16 horas en la localidad de Buena Nueva, Guaymallén. Este femicidio es el octavo en lo que va del año y la escala de violencia aumenta cada vez más.

femicidio, mendoza, sandra sanchez La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido Foto: Facebook

Sandra Sánchez vivía donde ocurrió el hecho, en su vivienda ubicada en calle Ropolo al 6500. Ella se había separado de su agresor hace un tiempo. Sin embargo, el hombre acabó con su vida. Se trata de Enzo Valdovino, de 57 años, quien apuñaló a su expareja en la axila izquierda, lo cual le produjo la muerte.

Según vecinos del lugar, al hombre lo veían seguido en el barrio. Este martes, Enzo Valdovino acudió a la vivienda de la víctima para retirar unos muebles y allí comenzó todo. Sandra lo agredió con una silla y un forcejeo comenzó entre ellos, hasta que Valdovino tomó un cuchillo y la apuñaló en la axila izquierda.

Femicidio, Guaymallén, Policía científica Ante la impotencia y la tristeza, vecinos del lugar quisieron lincharlo y, según testimonios, el hombre decía repetidamente "fui yo, fui yo" Foto: Cristian Lozano

Además, un vecino manifestó que escuchó el grito de la mujer desesperado pidiendo ayuda. Tras ese momento, la mujer salió de la vivienda, se desplomó y murió. Luego de un llamado a la línea de emergencias, personal policial arribó al lugar inmediatamente y solicitaron la presencia de una ambulancia tras ver el cuerpo de la víctima en la vereda.

Acto seguido, procedieron a la detención de Valdovino. Ante la impotencia y la tristeza, vecinos del lugar quisieron lincharlo y, según testimonios, el hombre decía repetidamente "fui yo, fui yo".