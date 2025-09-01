Operativo

Una mujer logró sobrevivir a un intento de femicidio en Godoy Cruz

Una mujer de 39 años sobrevivió a un intento de femicidio en Godoy Cruz. Su pareja fue detenida tras un violento ataque.

El agresor, de 23 años, fue detenido y trasladado a sede policial

El agresor, de 23 años, fue detenido y trasladado a sede policial

Foto: Cristian Lozano
 Por Carla Canizzaro

Un intento de femicidio se registró en el departamento de Godoy Cruz, donde una mujer de 39 años sufrió un violento ataque por parte de su pareja. El agresor, de 23 años, fue detenido y trasladado a sede policial, mientras que la víctima recibió asistencia médica y radicó la denuncia correspondiente.

El episodio de violencia de género ocurrió en una vivienda ubicada en calle Cabo Oyarce, cuando una vecina alertó a la línea de emergencias sobre la situación. Según relató, la mujer le había pedido ayuda tras ser agredida por su pareja.

Lee además
El fiscal de San Rafael, Iván Ábalos, decidió hoy la imputación contra Yamil Yunes
Investigación

La decisión de la justicia con el acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael
Rocio Collado tenía 31 años cuando fue asesinada en San Rafael. Fue el séptimo femicidio del año.
Conmoción en el sur

Femicidio de Rocío: este jueves imputarán a su ex pareja, quien luego de matarla, la decapitó
móvil policial, operativos, mendoza, policía
Un intento de femicidio se registró en el departamento de Godoy Cruz

Un intento de femicidio se registró en el departamento de Godoy Cruz

El violento intento de femicidio en Godoy Cruz

Al llegar al domicilio, el personal policial escuchó gritos provenientes del interior y decidió ingresar. En el lugar sorprendieron al hombre mientras ahorcaba con sus manos a la víctima.

Los efectivos redujeron al agresor, identificado como Omar Ezequiel Rodríguez, y lo trasladaron a la Comisaría. La mujer, en tanto, recibió asistencia médica y constataron que presentaba hematomas en el cuello, aunque sin lesiones de gravedad. En el caso interviene el Dr. Sabalua.

Temas
Seguí leyendo

En San Rafael pidieron justicia por el femicidio de Rocío Collado

Femicidio en San Rafael: informaron la causa de muerte de Rocío Collado

Omar Félix lamentó la muerte de la docente en San Rafael y exigió justicia

Esta es la principal hipótesis del femicidio de la docente en San Rafael

Femicidio en San Rafael: hallaron sin vida a una docente y su pareja es el principal sospechoso

Mega operativo policial por un posible femicidio en San Rafael

Los tres casos que quedaron impunes en un juicio por jurado en Mendoza y generaron polémica

La Policía de Mendoza detuvo en Malargüe a un hombre con un arma casera lista para usar

LO QUE SE LEE AHORA
Intensa búsqueda de un mendocino en París, Francia. 
intensa búsqueda

Preocupación por el paradero de un mendocino que desapareció en París

Las Más Leídas

Los resultados del sorteo del Brinco de este domingo 31 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1317 del domingo 31 de agosto

Así está el Paso Internacional Los Libertadores este 1º de septiembre. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este lunes 1 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3300 del domingo 31 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3300 del domingo 31 de agosto

Tras la nieve, lluvia y granizo, así estará el pronóstico del tiempo en Mendoza este 1 de septiembre.
El clima

Tras la nieve, lluvia y granizo, así estará el pronóstico del tiempo en Mendoza este 1 de septiembre

Intensa búsqueda de un mendocino en París, Francia. 
intensa búsqueda

Preocupación por el paradero de un mendocino que desapareció en París

Te Puede Interesar

Imagen generada con IA
Tensión cambiaria

El mercado arranca septiembre con el dólar en alza y un fuerte desafío al Gobierno

Por Marcelo López Álvarez
La atención médica en Mendoza vuelve a tener un nuevo aumento.
Salud privada

La atención médica en Mendoza vuelve a tener un nuevo aumento

Por Natalia Mantineo
Advierten que crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad.
SITUACIÓN COMPLEJA

Bajas en la Policía de Mendoza: crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad

Por Cecilia Zabala