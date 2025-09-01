Una mujer logró sobrevivir a un intento de femicidio en Godoy Cruz

El agresor, de 23 años, fue detenido y trasladado a sede policial Foto: Cristian Lozano

Por Carla Canizzaro







Un intento de femicidio se registró en el departamento de Godoy Cruz, donde una mujer de 39 años sufrió un violento ataque por parte de su pareja. El agresor, de 23 años, fue detenido y trasladado a sede policial, mientras que la víctima recibió asistencia médica y radicó la denuncia correspondiente.

El episodio de violencia de género ocurrió en una vivienda ubicada en calle Cabo Oyarce, cuando una vecina alertó a la línea de emergencias sobre la situación. Según relató, la mujer le había pedido ayuda tras ser agredida por su pareja.

móvil policial, operativos, mendoza, policía Un intento de femicidio se registró en el departamento de Godoy Cruz Foto: Prensa Gobierno de Mendoza El violento intento de femicidio en Godoy Cruz Al llegar al domicilio, el personal policial escuchó gritos provenientes del interior y decidió ingresar. En el lugar sorprendieron al hombre mientras ahorcaba con sus manos a la víctima.

Los efectivos redujeron al agresor, identificado como Omar Ezequiel Rodríguez, y lo trasladaron a la Comisaría. La mujer, en tanto, recibió asistencia médica y constataron que presentaba hematomas en el cuello, aunque sin lesiones de gravedad. En el caso interviene el Dr. Sabalua.